Δωρεάν διέλευση από τα διόδια – Ποιοι έχουν αυτό το δικαίωμα
Δωρεάν διέλευση από τα διόδια – Ποιοι έχουν αυτό το δικαίωμα

Πριν βγάλετε λεφτά από την τσέπη, δείτε αν δικαιούστε δωρεάν διέλευση από τα διόδια.

Την ώρα που τα διόδια αποτελούν ένα ακόμα πονοκέφαλο για τον προϋπολισμό κάποιου ταξιδιού, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες πολιτών και οχημάτων που δικαιούνται απαλλαγή από την καταβολή διοδίων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και σε επιλεγμένα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η διέλευση από τους σταθμούς διοδίων δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά καταβολή τέλους για όλους τους οδηγούς, καθώς προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες ομάδες πολιτών.

Άνεργοι και ανάπηροι

Ειδικότερα, από τα διόδια απαλλάσσονται τα επιβατικά Ι.Χ. οχήματα που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από ανέργους, με απαραίτητη προϋπόθεση την επίδειξη ισχύουσας κάρτας ανεργίας κατά τη διέλευση από τον σταθμό.

Παράλληλα, δεν καταβάλλουν διόδια τα επιβατικά οχήματα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα ίδια ή για τη μεταφορά τους από τρίτους.

Οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων ΑμεΑ, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου.

Οι κάτοικοι στην Εγνατία

Παράλληλα, προβλέπεται η -κατά περίπτωση- δωρεάν διέλευση από τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού για μόνιμους κατοίκους που διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων συγκεκριμένων δήμων.

Οι δήμοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους εξής: Αβδήρων, Αμυνταίου, Αλεξανδρούπολης, Άργους Ορεστικού, Αρριανών, Διδυμοτείχου, Ηγουμενίτσας, Ιάσμου, Καστοριάς, Κομοτηνής, Μαρωνείας–Σαπών, Μετσόβου, Νεστορίου, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Πρεσπών, Σαμοθράκης, Σουλίου, Σουφλίου, Τοπείρου, Φιλιατών και Φλώρινας, καθώς και ορισμένους οικισμούς.

Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της σχετικής πλατφόρμας, αφού διασφαλίσουν ότι διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή (pdf, png, jpeg ή jpg) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνουν: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του μόνιμου κατοίκου, αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας και άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η απαλλαγή.

Ανάπηροι πολέμου και ειδικά οχήματα

Απαλλαγή από την καταβολή διοδίων προβλέπεται ακόμη για τα επιβατικά Ι.Χ. που ανήκουν σε ανάπηρους πολέμου με βαριά αναπηρία, εφόσον, κατόπιν γνωμοδότησης της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, κρίνονται αναγκαία για τη μετακίνησή τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

Πέραν των ανωτέρω, δωρεάν διέλευση ισχύει για οχήματα που φέρουν ειδική σήμανση και ανήκουν στις εταιρείες συντήρησης και λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και για οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΕΚΑΒ.

Απαλλάσσονται επίσης από τα διόδια τα οχήματα εταιρειών οδικής βοήθειας, εφόσον λειτουργούν νόμιμα βάσει συμβάσεων με τις εταιρείες που έχουν την ευθύνη συντήρησης και εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων.

