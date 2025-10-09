Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Μη υποχρεωτική η εκτύπωση της απόδειξης στα διόδια
Τι αναφέρει η εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για τα διόδια. Ποιος ο στόχος της αλλαγής αναφορικά με τις αποδείξεις στα διόδια.
- Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα
- Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Στην κατάργηση της υποχρεωτικής εκτύπωσης της απόδειξης στα διόδια προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη μείωση της χρήσης χαρτιού, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτάχυνση της διέλευσης από τα διόδια.
Ειδικότερα, με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Ε.2087/2025), Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζεται ότι στις διελεύσεις ιδιωτών από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες με σύστημα διοδίων, η εκτύπωση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν εκτυπώνεται εφόσον το επιλέξει ο οδηγός, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά.
Με αυτή τη ρύθμιση δίνεται λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό ζήτημα, στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν γίνει κοινωνοί στους ελληνικούς δρόμους – την απόρριψη από τους οδηγούς των εκτυπωμένων αποδείξεων στον δρόμο, αμέσως μετά την διέλευσή τους από τον σταθμό διοδίων.
Τι κερδίζουν οι οδηγοί
Παράλληλα, αυτή η πρωτοβουλία έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο και για τους οδηγούς, αφού αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο διέλευσης και αναμονής στα διόδια, ιδίως σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, βάσει της απόφασης Α.1066/2025 του Διοικητή της, η ΑΑΔΕ λαμβάνει σε τακτική βάση από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των διελεύσεων (αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων ανά ημέρα καθώς και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης), διασφαλίζοντας την ορθή έκδοση των αποδείξεων, ανεξάρτητα από το αν εκτυπώνονται ή όχι.
Πηγή: ΟΤ
- Tροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη Μεσογείων – Μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ
- Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
- «Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
- Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
- Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις