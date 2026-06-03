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Μέριλιν Μονρόε: Μια έκθεση αμφισβητεί όσα πιστεύαμε για το μεγαλύτερο σύμβολο του Χόλιγουντ
Art 03 Ιουνίου 2026, 19:25

Μέριλιν Μονρόε: Μια έκθεση αμφισβητεί όσα πιστεύαμε για το μεγαλύτερο σύμβολο του Χόλιγουντ

Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο επιχειρεί να δει τη Μέριλιν Μονρόε πέρα από τον μύθο, αποκαλύπτοντας τον ρόλο που είχε η ίδια στη διαμόρφωση της εικόνας και της κληρονομιάς της

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
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Εξήντα και πλέον χρόνια μετά τον θάνατό της, η Μέριλιν Μονρόε εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Μια νέα έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου επιχειρεί να εξετάσει όχι μόνο την εικόνα που γνώρισε το κοινό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια διαμόρφωσε τον μύθο της, αφήνοντας πίσω στερεότυπα και απλουστευτικές ερμηνείες της ζωής της.

Από τη Νόρμα Τζιν στη Μέριλιν Μονρόε

Η έκθεση ακολουθεί τη διαδρομή της από τα πρώτα χρόνια της ως μοντέλο μέχρι την καθιέρωσή της ως παγκόσμιου κινηματογραφικού συμβόλου. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν πρώιμες φωτογραφίες της νεαρής Νόρμα Τζιν, πριν αποκτήσει την ξανθιά εμφάνιση που έμελλε να γίνει σήμα κατατεθέν της.

Παράλληλα, παρουσιάζονται στοιχεία που φωτίζουν λιγότερο γνωστές πλευρές της ζωής της. Η απουσία του πατέρα της, η συνεχής αναζήτηση προσωπικής ταυτότητας και οι διαδοχικές προσπάθειες επανεκκίνησης της ζωής και της καριέρας της αποτελούν βασικούς άξονες της αφήγησης.

Some Like It Hot, Μέριλιν Μονρόε, Τόνι Κέρτις

Some Like It Hot, Μέριλιν Μονρόε, Τόνι Κέρτις

Μια ζωή που έγινε αντικείμενο αμέτρητων ερμηνειών

Λίγες προσωπικότητες έχουν αναλυθεί τόσο εκτενώς όσο η Μονρόε. Βιογράφοι, δημοσιογράφοι, ιστορικοί, καλλιτέχνες και θαυμαστές έχουν προσπαθήσει επί δεκαετίες να ερμηνεύσουν τη ζωή της, συχνά συνδέοντας κάθε γεγονός με το τραγικό τέλος της το 1962.

Η έκθεση επιχειρεί να απομακρυνθεί από αυτή τη λογική, παρουσιάζοντας τη Μονρόε όχι ως παθητικό πρόσωπο πάνω στο οποίο προβάλλονται αφηγήσεις, αλλά ως μια γυναίκα που είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία της δημόσιας εικόνας της.

Η σχέση της με τον φακό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους φωτογράφους με τους οποίους συνεργάστηκε στενά. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν έργα των Αντρέ ντε Ντιέν, Ίβ Άρνολντ, Σεσίλ Μπίτον και Σαμ Σο, οι οποίοι κατέγραψαν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς της.

Πολλές από τις φωτογραφίες που επί δεκαετίες θεωρούνταν αυθόρμητες ή αποκαλυπτικές αποκτούν νέο νόημα μέσα από το πλαίσιο της έκθεσης. Αρκετές από αυτές ήταν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα σκηνοθεσίας ή δημιουργικών οδηγιών προς τη Μονρόε, η οποία καλούνταν να ενσαρκώσει συγκεκριμένα συναισθήματα και χαρακτήρες.

Άρθρουρ Μίλερ, Μέριλιν Μονρόε, 1956

Άρθρουρ Μίλερ, Μέριλιν Μονρόε, 1956

Η Μονρόε ως δημιουργός της εικόνας της

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι η ηθοποιός είχε πολύ μεγαλύτερο έλεγχο της δημόσιας παρουσίας της απ’ όσο συχνά πιστεύεται. Παρακολουθούσε προσεκτικά τις φωτογραφίσεις, επέλεγε ποιες εικόνες θα δημοσιοποιούνταν και φρόντιζε να διαμορφώνει συνειδητά το προφίλ της.

Αυτή η πρακτική, που σήμερα θεωρείται αυτονόητη στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη για μια σταρ της δεκαετίας του 1950.

Η καλλιτέχνιδα που ενέπνευσε γενιές δημιουργών

Η επιρροή της δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο. Ένα τμήμα της έκθεσης παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από τη μορφή της μετά τον θάνατό της, μεταξύ των οποίων ο Άντι Γουόρχολ και η Πολίν Μπότι.

Μέσα από πίνακες, χαρακτικά και εικαστικές συνθέσεις αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο η εικόνα της μετατράπηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο, ξεπερνώντας τα όρια της κινηματογραφικής της καριέρας.

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Julien's Auctions στις 8 Νοεμβρίου 2011 απεικονίζει τη Μέριλιν Μονρόε σε λήψη του φωτογράφου Τζόζεφ Τζάσγκουρ, ο οποίος είχε απαθανατίσει πολλές φορές τη 19χρονη τότε ηθοποιό.

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Julien’s Auctions στις 8 Νοεμβρίου 2011 απεικονίζει τη Μέριλιν Μονρόε σε λήψη του φωτογράφου Τζόζεφ Τζάσγκουρ, ο οποίος είχε απαθανατίσει πολλές φορές τη 19χρονη τότε ηθοποιό.

Ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο

Παρά τον τεράστιο όγκο φωτογραφιών, εγγράφων και προσωπικών μαρτυριών που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς, η έκθεση καταλήγει σε ένα μάλλον απρόσμενο συμπέρασμα: όσο περισσότερο εξετάζει κανείς τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διακρίνει πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού αρχίζει ο μύθος.

Ίσως τελικά η διαχρονική γοητεία της να οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Παρά τις αμέτρητες αναλύσεις, η γυναίκα πίσω από το πιο διάσημο πρόσωπο του Χόλιγουντ εξακολουθεί να διατηρεί ένα μέρος του μυστηρίου της.

*Με πληροφορίες από: The Independent 

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