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Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα τραυματίστηκαν μετά από συντονισμένες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε Αγία Πετρούπολη και Κριμαία. Τα πλήγματα αυτά καταγράφηκαν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς συνέπεσαν με την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, οι επιθέσεις στόχευσαν τόσο έναν τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη όσο και ένα λεωφορείο στη χερσόνησο της Κριμαίας. Ο Αλεξάντρ Μπέγκλοφ, κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της 2ας Ιουνίου τρεις διαφορετικές περιοχές της πόλης βρέθηκαν στο στόχαστρο, με συνέπεια να προκληθούν υλικές ζημιές σε υποδομές και να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο ανέφερε ότι ο συναγερμός συνεχίστηκε και το πρωί της Τετάρτης (3/6), ακριβώς τη στιγμή που η πόλη ετοιμαζόταν για το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ υπό την αιγίδα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το εν λόγω τριήμερο συνέδριο, γνωστό και ως το «Νταβός του Πούτιν», αναμένει φέτος γύρω στους 20.000 συνέδρους από 130 κράτη, προσπαθώντας να διατηρήσει τον ρόλο του ως γέφυρα επικοινωνίας της Ρωσίας με τον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο.

Βίντεο:

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Absolutely embarrassing morning for Russian President Vladimir Putin. As Ukrainian one-way attack drones fly nearly unimpeded over St. Petersburg – over 500 miles from Ukraine – several slamming into a major oil terminal in the city, starting massive fires and creating pillars of… pic.twitter.com/wenz5gIu6f — OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

International guests arrive at the opening of the St Petersburg International Economic Forum today A plume of black smoke rises behind them after Ukrainian long-range drones hit the St Petersburg oil terminal in the morning Russia can’t protect its skies pic.twitter.com/b7eWSgdfEc — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

The Saint Petersburg International Economic Forum of 2026 (SPIEF 2026) in Russia has started with a very fiery keynote speech by the Ukrainian surprise guests. pic.twitter.com/VVIuGcQCO7 — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Ukrayna, St. Petersburg’a yönelik yoğun drone saldırısı düzenliyor. Rusya bölgede 50 drone düşürdüğünü açıklarken, saldırı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun başladığı gün gerçekleşti. Ukrayna, saldırıda yıllık 12,5 milyon ton kapasiteye sahip St. Petersburg Petrol… pic.twitter.com/z9MYJokIlK — Haber Report (@HaberReport) June 3, 2026

The moment a Ukrainian drone strikes the oil terminal in St. Petersburg pic.twitter.com/uwDPF3ftG9 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

BREAKING: Ukrainian long-range drones just struck the St. Petersburg oil terminal moments before the St Petersburg Economic Forum. Looks like Candace Owens might get to enjoy some black rain in St Petersburg today. pic.twitter.com/haY1TjX1mG — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Αναφορικά με το χτύπημα στην Κριμαία, ο διορισμένος από το Κρεμλίνο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Ντένις Πουσίλιν, επιβεβαίωσε μέσω του Telegram ότι ένα ουκρανικό drone χτύπησε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα – Συμφερούπολη στην περιοχή του Γενακίγεβο. Από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν επτά άμαχοι, ενώ οι έντεκα τραυματίες μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής, Σβετλάνα Πετρένκο, ανακοίνωσε μέσω του πρακτορείου TASS την έναρξη ποινικής έρευνας, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η αεράμυνα της χώρας αναχαίτισε 354 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες. Μάλιστα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, τόνισε ότι τουλάχιστον 50 εξ αυτών καταρρίφθηκαν μόνο στη δική του περιοχή ευθύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα ουκρανικά πλήγματα έρχονται ως «απάντηση» μόλις ένα 24ωρο μετά το σφοδρό κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιδρομών με drones στην Ουκρανία, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου, άφησε πίσω του τουλάχιστον 23 νεκρούς.