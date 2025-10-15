newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 14:34
Ξεκίνησε η πληρωμή των αγροτών ύψους 153 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στις Βρυξέλλες ο περιφερειάρχης Αττικής για την ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων
Αυτοδιοίκηση 15 Οκτωβρίου 2025 | 12:58

Στις Βρυξέλλες ο περιφερειάρχης Αττικής για την ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων

Το μητροπολιτικό πάρκο στην Αττική και άλλα έργα παρουσιάστηκαν στο ευρωπαϊκό κοινό στα πλαίσια του EURegionsWeek στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου εγκαινίασε το εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας, στην 23η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) που διεξάγεται στη βελγική πρωτεύουσα. Εκεί παρουσιάστηκαν στο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό τα βασικά έργα που υλοποιούνται στο Λεκανοπέδιο με κοινοτική χρηματοδότηση: Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο και η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πρασίνου (ΟΧΕ Πρασίνου) που αφορά στη νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής.

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, σε μία ανοικτή συζήτηση, όπου ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και η Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ, ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία των εμβληματικών αυτών έργων για το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο.

Για βιωσιμότητα των έργων, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι με ευθύνη της Περιφέρειας θα δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης του Πάρκου, με τη συμμετοχή των όμορων Δήμων. «Το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μια πρόκληση, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συνέδεσε το έργο με τη συνολική στρατηγική αναβάθμισης των τριών άλλων Μητροπολιτικών Πάρκων της Περιφέρειας του Πεδίου του Άρεως, του Αττικού Άλσους και Πάρκου Τρίτση. «Θα διατεθούν, 27 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 46 κομβικών παρεμβάσεων, με στόχο με στόχο τη μετατροπή τους σε πραγματικά δημόσιους ανοικτούς χώρους, πλήρως προσβάσιμους, ασφαλείς και λειτουργικούς», επισήμανε.

Και πρόσθεσε ότι στόχος της περιφερειακής αρχής είναι να ενταχθούν στην ολιστική αυτή πολιτική, με τη δεύτερη φάση της ΟΧΕ, δύο ακόμη πνεύμονες πρασίνου: ο Λόφος Κουταλά στον Βύρωνα και το Πάρκο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.  «Απώτερος στόχος μας είναι η διασύνδεση των χώρων πρασίνου όλης της Αττικής με τις γειτονιές, καθώς και η δημιουργία πράσινων διαδρομών σε όλο το Λεκανοπέδιο. Είναι στοίχημα ευθύνης προς τα παιδιά μας», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Συμμετοχή του Νίκου Χαρδαλιά στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης συμμετείχε επίσης στις εργασίες της 168ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, όπου εγκρίθηκαν αποφάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας έως το 2030, την προστασία της φύσης και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Kata Tüttő, με την οποία συζήτησε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειακών αρχών στη χάραξη και λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων, με στόχο μια Ευρώπη πιο δυνατή, πιο δίκαιη και πιο κοντά στους πολίτες της.

Επίσης, με την ιδιότητά του ως Α’ Αντιπρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP CoR), ο Περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του Πολιτικού Γραφείου της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Αντιπαράθεση 15.10.25

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα
Σε συναγερμό 14.10.25

Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ειπώθηκε σε ημερίδα του δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά
Αναγνώριση 13.10.25

Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Έρευνα Lancet 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 40% και 54% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

«Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Αντιπαράθεση 15.10.25

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερασπίστηκαν την ένσταση για τη διάταξη που εμμέσως επιβάλλει στον εργαζόμενο 13ωρη εργασία για 37 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο η υπουργός την απέρριψε.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο