Στις Βρυξέλλες ο περιφερειάρχης Αττικής για την ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου εγκαινίασε το εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας, στην 23η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) που διεξάγεται στη βελγική πρωτεύουσα. Εκεί παρουσιάστηκαν στο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό τα βασικά έργα που υλοποιούνται στο Λεκανοπέδιο με κοινοτική χρηματοδότηση: Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο και η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πρασίνου (ΟΧΕ Πρασίνου) που αφορά στη νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής.

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, σε μία ανοικτή συζήτηση, όπου ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και η Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ, ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία των εμβληματικών αυτών έργων για το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο.

Για βιωσιμότητα των έργων, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι με ευθύνη της Περιφέρειας θα δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης του Πάρκου, με τη συμμετοχή των όμορων Δήμων. «Το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μια πρόκληση, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συνέδεσε το έργο με τη συνολική στρατηγική αναβάθμισης των τριών άλλων Μητροπολιτικών Πάρκων της Περιφέρειας του Πεδίου του Άρεως, του Αττικού Άλσους και Πάρκου Τρίτση. «Θα διατεθούν, 27 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 46 κομβικών παρεμβάσεων, με στόχο με στόχο τη μετατροπή τους σε πραγματικά δημόσιους ανοικτούς χώρους, πλήρως προσβάσιμους, ασφαλείς και λειτουργικούς», επισήμανε.

Και πρόσθεσε ότι στόχος της περιφερειακής αρχής είναι να ενταχθούν στην ολιστική αυτή πολιτική, με τη δεύτερη φάση της ΟΧΕ, δύο ακόμη πνεύμονες πρασίνου: ο Λόφος Κουταλά στον Βύρωνα και το Πάρκο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. «Απώτερος στόχος μας είναι η διασύνδεση των χώρων πρασίνου όλης της Αττικής με τις γειτονιές, καθώς και η δημιουργία πράσινων διαδρομών σε όλο το Λεκανοπέδιο. Είναι στοίχημα ευθύνης προς τα παιδιά μας», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Συμμετοχή του Νίκου Χαρδαλιά στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης συμμετείχε επίσης στις εργασίες της 168ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, όπου εγκρίθηκαν αποφάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας έως το 2030, την προστασία της φύσης και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Kata Tüttő, με την οποία συζήτησε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειακών αρχών στη χάραξη και λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων, με στόχο μια Ευρώπη πιο δυνατή, πιο δίκαιη και πιο κοντά στους πολίτες της.

Επίσης, με την ιδιότητά του ως Α’ Αντιπρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP CoR), ο Περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του Πολιτικού Γραφείου της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.