Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»
«Το Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη» είναι το όνομα που θα φέρει η γλυπτική σύνθεση για το Μνημείο που θα ανεγερθεί στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την πρόταση-εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων» αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων και προσθέτει:
«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο βασικός κορμός των απαιτούμενων διαδικασιών. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα που απαιτούνται, ώστε το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη» να υψωθεί στην πόλη της Λάρισας.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, μετά από σχετική πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης που συγκροτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, ο χώρος που προτείνεται για την ανέγερση του μνημείου είναι στο Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ)».
Η καλλιτεχνική δημιουργία, πρόταση της εικαστικού Μαρίας Μανδάκη, θα αποτελέσει μια συνέχεια του δίπτυχου έργου που ήδη υπάρχει στις δύο πόλεις (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) με το έργο της Λάρισας να αποτελεί τον επίλογο της τραγωδίας των Τεμπών, προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.
Πηγή φωτογραφίας: https://www.larissa.gov.gr/
