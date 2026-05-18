Δήμος Πειραιά: Το Βεάκειο Θέατρο επιστρέφει δυναμικά

«Τα φώτα ανάβουν ξανά στο Βεάκειο Θέατρο και ο αγαπημένος θερινός προορισμός του Πειραιά επιστρέφει δυναμικά για ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο και μοναδικές βραδιές, με φόντο τη μαγευτική θέα στον Σαρωνικό» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Πειραιά.

Ειδικότερα και μέσα σε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στον λόφο του Προφήτη Ηλία, το Βεάκειο δίνει και εφέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία για όλους.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 21:00, ο Νίκος Απέργης ανεβαίνει στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια στην επίσημη πρεμιέρα των εκδηλώσεων! Μαζί του θα εμφανιστεί η Έλενα Παπαπαναγιώτου, συμπληρώνοντας μια μουσική βραδιά που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο και αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο προγράμματος.

Από τις αρχές του Ιουνίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Βεάκειο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αρχαίο δράμα, παιδικές παραγωγές, stand-up comedy και δράσεις τοπικών συλλόγων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό του ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της Αττικής.

Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, το εμβληματικό θέατρο του Πειραιά επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ, φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσει και αυτό το καλοκαίρι στα πολιτιστικά δρώμενα της Αττικής και να χαρίσει στο κοινό στιγμές που θα θυμάται για καιρό.

«Το καλοκαίρι στον Πειραιά ανήκει σε όλους»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Το Βεάκειο Θέατρο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό του Πειραιά. Είναι ένα θέατρο που κουβαλά μνήμες, στιγμές και τη ζωντανή σχέση της πόλης μας με τη μουσική, το θέατρο και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Για ακόμα ένα καλοκαίρι, το Βεάκειο ανοίγει τις πύλες του με στόχο να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού για όλους.

Η έναρξη των εφετινών εκδηλώσεων με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα: ότι το καλοκαίρι στον Πειραιά ανήκει σε όλους. Ότι οι δημόσιοι πολιτιστικοί χώροι μπορούν να αποτελούν τόπους συνάντησης, χαράς και δημιουργίας.

Θέλουμε το Βεάκειο να είναι ένας χώρος ανοιχτός, φιλόξενος και προσιτός, ένας τόπος συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτιστικής έκφρασης, όπου κάθε καλοκαιρινή βραδιά θα γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό.

Η περσινή χρονιά απέδειξε ότι το Βεάκειο μπορεί να εξελίσσεται, να ανανεώνεται και να παραμένει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για την πόλη μας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση και ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το θέατρο να φιλοξενεί ποιοτικές παραγωγές, σημαντικούς καλλιτέχνες και εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια Αττικής για τη συνεργασία στη μεγάλη συναυλία έναρξης, καθώς και τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Χατζηαλέξη για τη σημαντική δουλειά και την επιμέλεια του εφετινού προγράμματος εκδηλώσεων».