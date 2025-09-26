Μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία διοργανώνει για ακόμα μία χρονιά η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:00, στο εμβληματικό Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχει ο δημοφιλής και ιδιαίτερα αγαπητός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης, προσφέροντας στο κοινό μια αξέχαστη ερμηνευτική εμπειρία, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από όλες τις ηλικίες.

«Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση. Η Μητρόπολη Πειραιά είναι γνωστή για το έργο της. Είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ. Χαίρομαι που θα συμπράξω και θα συμπλεύσω με τα παιδιά, αυτό μου δίνει διπλή χαρά», δήλωσε ο καλλιτέχνης.

Μαζί του, θα εμφανιστεί η Foxy Lee, καθώς και η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεώς μας, συμβάλλοντας με τη δική τους ξεχωριστή παρουσία στη δημιουργία μιας όμορφης και αισιόδοξης ατμόσφαιρας.

«Δεν είναι μόνο η προσπάθεια να συλλέξουμε τρόφιμα, είναι να δώσουμε χαρά, να γεννηθεί η ελπίδα στα σπίτια και στις ψυχές»

Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών προσπαθειών για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας Εκκλησίας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Στέλλα Στυλιανού και ο Δημήτρης Αλφιέρης.

«Για να γεννηθεί η ελπίδα»

«Η γιορτή αγάπης περιμένει τον κόσμο να γεμίσει το Βεάκειο θέατρο, να τραγουδήσει μαζί μας και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Αύριο θα είναι γιορτή για όλους. Δεν είναι μόνο η προσπάθεια να συλλέξουμε τρόφιμα, να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του κόσμου, να συνδέσουμε το ρεύμα ή το νερό και να γεμίσουμε τα ντουλάπια του κόσμου. Είναι να δώσουμε χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους, να γεννηθεί η ελπίδα στα σπίτια και τις ψυχές τους. Και πολύ περισσότερο στις πολύτεκνες οικογένειες», είπε ο Δημήτρης Αλφιέρης, διευθυντής του Γραφείου Τύπου Μητροπόλεως Πειραιά.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η στήριξη του πολύπλευρου φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σίτιση, περιλαμβάνει σειρά δράσεων κοινωνικής πρόνοιας.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία αποτελεί πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μιας ή περισσότερων προσκλήσεων στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφέρουμε αγάπη σε συνανθρώπους μας που τους λυγίζουν τα καθημερινά προβλήματα διαβίωσης. Μια συμβολική κίνηση με συγκεκριμένο σκοπό.