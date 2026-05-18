newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Διεθνής Οικονομία 18 Μαΐου 2026, 12:00

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εύρεση μιας πρώτης δουλειάς δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο πληθωρισμός είναι υψηλός, η οικονομία αισθάνεται αβέβαιη και η άνοδος του αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσλαμβάνουν.

Και δεν φτάνει αυτό για την Gen Z, έχει να αντιμετωπίσει και τις προηγούμενες γενιές που της κουνούν το δάχτυλο, επικρίνοντάς την συχνά πυκνά ως… τεμπέλα.

Το… αστείο φυσικά σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν οι millennials, η Gen X και οι baby boomers αποφοίτησαν, μόνο το ένα τέταρτο θα μπορούσε να περιμένει ότι θα μείνει άνεργος εκείνα τα χρόνια. Σήμερα, σχεδόν το 60% των νέων αποφοίτων της Gen Z δεν μπορούν να βρουν δουλειά.

Οι σημερινοί νέοι που αναζητούν εργασία φτάνουν στο σημείο να σκαρφίζονται κόλπα στις δουλειές του ποδαριού που εργάζονται  για να προσπαθήσουν να δώσουν ώθηση στην καριέρα τους με ασυνήθιστους τρόπους.

Η Gen Ζ έχει δίκιο για την αναζήτηση εργασίας

Περίπου το 58% των φοιτητών που αποφοίτησαν μεταξύ 2024 και 2025 εξακολουθούσαν να αναζητούν την πρώτη τους δουλειά, σύμφωνα με έκθεση του Kickresume (μια δημοφιλής διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή που βοηθά τους χρήστες να δημιουργήσουν επαγγελματικά βιογραφικά σημειώματα) τον περασμένο Μάιο,  όπως αναφέρει το Fortune.

Εν τω μεταξύ, μόνο το 25% των αποφοίτων των προηγούμενων ετών —όπως οι προκάτοχοί τους της γενιάς των millennials και της γενιάς X— δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά μετά το πτυχίο.

Μπορεί να είναι δελεαστικό να σκεφτεί κανείς ότι η Γενιά Ζ δεν είναι τόσο πεινασμένη για δουλειά. Ωστόσο, η μελέτη υποδηλώνει ότι οι προηγούμενες γενιές θα μπορούσαν πραγματικά να βρουν κατευθείαν μια δουλειά πολύ πιο εύκολα από τους νέους σήμερα.

Στην πραγματικότητα, σχεδόν το 40% των προηγούμενων αποφοίτων κατάφεραν να εξασφαλίσουν εργασία πλήρους απασχόλησης εγκαίρως για την τελετή αποφοίτησής τους – αλλά μόνο το 12% των αποφοίτων της Γενιάς Ζ του 2024/2025 μπορούσαν να πουν το ίδιο, καθιστώντας αυτούς τους νέους που αναζητούν εργασία τρεις φορές λιγότερο πιθανό να έχουν κάτι έτοιμο μετά το σχολείο.

«Το ταξίδι από την τάξη στην καριέρα δεν ήταν ποτέ απλό», έγραψαν οι ερευνητές. «Είναι όμως σαφές ότι οι σημερινοί απόφοιτοι εισέρχονται σε μια αγορά εργασίας που είναι πιο αβέβαιη, πιο ψηφιακή και αναμφισβήτητα πιο απαιτητική από ποτέ».

Το 40% των ανέργων δεν είχαν ούτε μία συνέντευξη για δουλειά το 2025

Δεν είναι μυστικό ότι η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα καλογραμμένο βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή. Οι εργοδότες υποβάλλουν τους νεοπροσληφθέντες σε παράξενα τεστ κατά τη διάρκεια του γεύματος και κουίζ προσωπικότητας, ακόμη και για να τους εξετάσουν για μια θέση.

Είναι αναμφισβήτητα μια δύσκολη αγορά εργασίας για πολλούς υπαλλήλους γραφείου — περίπου το 20% όσων αναζητούν εργασία για τουλάχιστον 10 έως 12 μήνες και περίπου το 40% των ανέργων δήλωσαν ότι δεν είχαν ούτε μία συνέντευξη για δουλειά το 2025.

Η κατάσταση έχει γίνει τόσο άσχημη που η αναζήτηση μιας θέσης εργασίας έχει γίνει μια δουλειά εννέα προς πέντε για πολλούς, καθώς η στρατηγική έχει γίνει ένα παιχνίδι αριθμών — με τους νέους επαγγελματίες να στέλνουν έως χιλιάδες βιογραφικά χωρίς αποτέλεσμα. Και με την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η διαδικασία πρόσληψης έχει μετατραπεί σε μια ολοκληρωτική τεχνολογική μάχη μεταξύ διευθυντών και υποψηφίων.

Μέρος αυτού του ζητήματος μπορεί να προέρχεται από την τεχνολογία που μειώνει τον αριθμό των ρόλων εισαγωγικού επιπέδου για τους αποφοίτους της Γενιάς Ζ. Καθώς τα chatbots και οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης αναλαμβάνουν τα καθημερινά καθήκοντα των νεότερων στελεχών, οι εταιρείες χρειάζονται λιγότερο προσωπικό για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Περίπου 4 εκατομμύρια άτομα της Gen Z σε καθεστώς NEET

Τα εκτοξευόμενα δίδακτρα και η ζοφερή αγορά εργασίας για υπαλλήλους γραφείου έχουν κάνει την κατάσταση της Gen Z τόσο άσχημη που 4,3 εκατομμύρια νέοι είναι NEETs (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης).

Και ενώ τα πράγματα φαίνονται δύσκολα στην Αμερική, έχουν γίνει διεθνές ζήτημα, με τον αριθμό των NEETs στο Ηνωμένο Βασίλειο να αυξάνεται κατά 100.000 μόνο σε σχέση με το 2025. Η παλιά υπόσχεση ότι ένα πτυχίο πανεπιστημίου θα διοχετεύσει νέους πτυχιούχους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης έχει παραβιαστεί.

«Τα πανεπιστήμια δεν προετοιμάζουν σκόπιμα τους φοιτητές για να αποτύχουν, αλλά το σύστημα δεν τηρεί την έμμεση υπόσχεσή του», δήλωσε στο Fortune ο Lewis Maleh, Διευθύνων Σύμβουλος του πρακτορείου προσωπικού και προσλήψεων Bentley Lewis.

Οι ερευνητές του Kickresume συμβούλευσαν τους νέους να ανέβουν την επαγγελματική τους σκάλα το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν την δουλειά των ονείρων τους στον τομέα σπουδών τους: «Συχνά λέμε στους αποφοίτους να μην αγχώνονται πολύ για την πρώτη τους δουλειά. Είναι απλώς ένα σημείο εκκίνησης, όχι μια ποινή ισόβιας κάθειρξης».

Οι νέοι κυνηγούν απεγνωσμένα δουλειές ως ντιλίβερι και δουλειές ως σερβιτόροι.

Ενώ οι baby boomers μπορεί να κυνηγούσαν μια δουλειά μπαίνοντας σε ένα γραφείο και παραδίδοντας τα βιογραφικά τους απευθείας σε έναν υπεύθυνο προσλήψεων, η Γενιά Z πρέπει να γίνει επιδέξια για να κερδίσει την προσοχή των εργοδοτών.

Τα κόλπα της Gen Z για να βρει δουλειά αντίστοιχη του πτυχίου της

Ένας νεαρός υποψήφιος για μάρκετινγκ από τη Σίλικον Βάλεϊ, ο Λούκας Ίλα, ήξερε ότι δεν θα έφτανε μακριά παραδίδοντας την συνοδευτική του επιστολή αυτοπροσώπως, οπότε κατέστρωσε ένα σχέδιο.

Όταν ήταν 25 ετών, ο αναζητών εργασία παρίστανε τον ντιλίβερι, παραδίδοντας κουτιά με ντόνατς με ένα μυστικό σημείωμα συνημμένο στο εσωτερικό. Το σημείωμα έγραφε: «Τα περισσότερα βιογραφικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Τα δικά μου – στην κοιλιά σου», μαζί με το βιογραφικό του και το προφίλ του στο LinkedIn. Κέρδισε την εμπιστοσύνη ορισμένων εργοδοτών, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 10 συνεντεύξεις από αυτό το κόλπο.

Μια άλλη γυναίκα της Γενιάς Ζ που αναζητούσε εργασία άρχισε να εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα συνέδριο μάρκετινγκ, αφού δεν κατάφερε να βρει δουλειά με τις παραδοσιακές μεθόδους για έξι μήνες. Η Basant Shenouda δεν μπόρεσε να βρει δουλειά μετά την αποφοίτησή της από ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο στη Γερμανία, οπότε προσφέρθηκε εθελοντικά να καθαρίζει ποτήρια σε μια από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις μάρκετινγκ και πωλήσεων στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων της, έδειχνε το βιογραφικό της σε τουλάχιστον 30 με 40 άτομα, ζητώντας σχόλια, αλλά ελπίζοντας σε μια ευκαιρία. Λίγο αργότερα, βρήκε δουλειά στο LinkedIn.

«Όταν είσαι απόφοιτος, νομίζεις ότι όλοι θα σου πουν ναι και ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Αλλά είναι θέμα οικοδόμησης ανθεκτικότητας», δήλωσε η Shenouda στο Fortune. «Πρέπει να επανεκτιμάς συνεχώς τη διαδικασία σου, έτσι ώστε κάθε όχι να σε φέρνει πιο κοντά στο επόμενο… ναι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Economy
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Το τίμημα 18.05.26

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Σύνταξη
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» 17.05.26

Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Σύνταξη
Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

Γεώργιος Μαζιάς
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Βάζει πλάτη η ΕΕ 17.05.26

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Icon 18.05.26

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Σύνταξη
Ρόδος: Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Ελλάδα 18.05.26

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση σε σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Κρατούν 100 ακτιβιστές
Σε διεθνή ύδατα 18.05.26 Upd: 12:15

Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση στο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Μήνυμα από έλληνες ακτιβιστές

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Σύνταξη
Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Εξομολογήσεις 18.05.26

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Αδιέξοδο στις συνομιλίες - Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» - Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
English edition 18.05.26

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σύνταξη
Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies