Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εντοπίστηκαν σήμερα οι σοροί των τεσσάρων αγνοούμενων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες.

Την είδηση της εύρεσης των σορών επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι τόσο από την Ιταλία όσο και από τις Μαλβίδες.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι οι Ιταλοί Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, η Μουριέλ Οντενίνο, 31 ετών, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι πλην ενός συνδέονταν με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Οι σοροί βρέθηκαν μέσα σε μια σπηλιά βάθους 60 μέτρων από μια κοινή ομάδα άρτια εκπαιδευμένων δυτών από την Φινλανδία και τις Μαλδίβες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

The bodies of four missing divers has been located inside the Vaavu atoll cave on a joint search & recovery operation conducted by MNDF CG, @PoliceMv, & a team of experts arranged by the Italian Government. Further dives to be carried out in the coming days to recover the bodies. — Maldives National Defence Force (@MNDF_Official) May 18, 2026

«Περαιτέρω καταδύσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες για την ανάκτηση των σορών», δήλωσε σε μήνυμά του στο BBC ο Μοχάμεντ Χοσέιν Σαρίφ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι οι Ιταλοί Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, η Μουριέλ Οντενίνο, 31 ετών, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών

Τη ζωή του επίσης έχασε ο δύτης διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων το Σάββατο (16/5/2026) ενώ μία σορός, που ανήκε σε ένα πέμπτο μέλος της ομάδας των Ιταλών δυτών είχε ήδη εντοπιστεί μετά το περιστατικό της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους μετά την εξερεύνηση της ατόλης Βάαβου την Πέμπτη (14/5/2026).

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν αναπάντητα. Έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον τέσσερα σενάρια για την τραγωδία: οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ο πιθανός αποπροσανατολισμός ή παγίδευση μέσα στο σπήλαιο, η πιθανή επίδραση αζώτου ή τοξικότητας οξυγόνου, καθώς και η πιθανότητα έντονων ρευμάτων που θα μπορούσαν να έχουν παρασύρει τα θύματα σε βαθύτερα υποθαλάσσια τμήματα του σπηλαίου