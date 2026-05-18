Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 09:29
Απροσπέλαστος και σήμερα ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 09:15

Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Σοκαρισμένη δηλώνει η μητέρα του Μπεν Νίνταμ, ο οποίος εξαφανίστηκε από την Κω πριν από 35 χρόνια, μετά την ανακοίνωση από την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ότι σταματά πλέον να ερευνά την υπόθεση της εξαφάνισης του γιου της.

Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν χάθηκε τον Ιούλιο του 1991, από το νησί της Κω. Η μητέρα του, Κέρι, σήμερα 51 ετών, δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά τον γιο της.

Ωστόσο, όπως λέει, ενημερώθηκε ότι η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα συνεχίσει πλέον την έρευνα για την εξαφάνιση, αλλά θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για να «υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές».

«Παραμένουμε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές εάν προκύψουν νέα στοιχεία και συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε ότι θα στηρίζουμε την Κέρι», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της

«Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κατάλληλες διαδικασίες παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να είναι λειτουργικές. Οι ελληνικές αρχές έχουν πλήρη υπεροχή στην έρευνα λόγω του γεγονότος ότι ο Μπεν εξαφανίστηκε στην Κω. Ο ρόλος μας εδώ στο Νότιο Γιορκσάιρ είναι να ενεργούμε ως αγωγός μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και οποιoνδήποτε άλλων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε απαντήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μπεν Νίνταμ: «Για 35 χρόνια αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση»

«Αυτά είναι καταστροφικά νέα. Η υπόθεση θα περάσει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ελληνικών αρχών. Αν συμβεί αυτό, νιώθω ότι καλύτερα να σταματήσω την αναζήτηση του Μπεν, γιατί η ελληνική αστυνομία το μόνο που ήθελε πάντα ήταν να κλείσει αυτή η υπόθεση», δήλωσε η μητέρα στην εφημερίδα The Mirror, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Για σχεδόν 35 χρόνια αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να βρούμε απαντήσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη δρόμοι που μπορούν να εξερευνηθούν. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω».

Η Κέρι έχει πλέον απευθύνει επιστολή προς τη βρετανική κυβέρνηση ζητώντας να παρέμβει και να ανατρέψει την απόφαση.

Η υπόθεση του Μπεν ερευνήθηκε αρχικά από την ελληνική αστυνομία, μέχρι που το 2011 ανέλαβε ενεργό ρόλο η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Από τότε, οι αρχές πραγματοποίησαν δύο μεγάλες έρευνες στο αγρόκτημα όπου εθεάθη τελευταία φορά ο Μπεν, μία το 2011 και ακόμη μία το 2016.

Στο παρελθόν ένα από τα σενάρια που εξέτασαν οι Αρχές ήταν ο μικρός Μπεν να ενεπλάκη σε κάποιο ατύχημα κοντά στο αγρόκτημα. Ωστόσο, ποτέ δεν βρέθηκαν αδιάσειστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία και η Κέρι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο γιος της μπορεί να είχε απαχθεί.

Κατά καιρούς, αρκετοί άνθρωποι εμφανίστηκαν υποστηρίζοντας ότι ίσως ήταν το χαμένο παιδί, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί ποτέ κάποιος ισχυρισμός.

Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Όπλο Truth Social 18.05.26

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Κύπρος 18.05.26

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό - «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»

Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου
Κατά «αιώνιου εχθρού» 18.05.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου

Οι δυνάμεις που θα ενισχυθούν στη Βόρεια Κορέας είναι αυτές στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, καθώς και άλλες μεγάλες μονάδες, για την «πιο ολοκληρωμένη αποτροπή του πολέμου»

Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ
Μέση Ανατολή 18.05.26

Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
English edition 18.05.26

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18.05.26

Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα - Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
Κάννες 18.05.26

«Parallel Tales» - Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (125-94)
Μπάσκετ 18.05.26

Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (vid)

Οι Καβαλίερς ήταν κυρίαρχοι στο 7ο παιχνίδι με τους Πίστονς, τους διέλυσαν με 125-94 και με 4-3 στις νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς με μειονέκτημα έδρας.

