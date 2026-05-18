Σοκαρισμένη δηλώνει η μητέρα του Μπεν Νίνταμ, ο οποίος εξαφανίστηκε από την Κω πριν από 35 χρόνια, μετά την ανακοίνωση από την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ότι σταματά πλέον να ερευνά την υπόθεση της εξαφάνισης του γιου της.

Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν χάθηκε τον Ιούλιο του 1991, από το νησί της Κω. Η μητέρα του, Κέρι, σήμερα 51 ετών, δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά τον γιο της.

Ωστόσο, όπως λέει, ενημερώθηκε ότι η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα συνεχίσει πλέον την έρευνα για την εξαφάνιση, αλλά θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για να «υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές».

«Παραμένουμε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές εάν προκύψουν νέα στοιχεία και συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε ότι θα στηρίζουμε την Κέρι», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της

«Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κατάλληλες διαδικασίες παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να είναι λειτουργικές. Οι ελληνικές αρχές έχουν πλήρη υπεροχή στην έρευνα λόγω του γεγονότος ότι ο Μπεν εξαφανίστηκε στην Κω. Ο ρόλος μας εδώ στο Νότιο Γιορκσάιρ είναι να ενεργούμε ως αγωγός μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και οποιoνδήποτε άλλων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε απαντήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μπεν Νίνταμ: «Για 35 χρόνια αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση»

«Αυτά είναι καταστροφικά νέα. Η υπόθεση θα περάσει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ελληνικών αρχών. Αν συμβεί αυτό, νιώθω ότι καλύτερα να σταματήσω την αναζήτηση του Μπεν, γιατί η ελληνική αστυνομία το μόνο που ήθελε πάντα ήταν να κλείσει αυτή η υπόθεση», δήλωσε η μητέρα στην εφημερίδα The Mirror, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Για σχεδόν 35 χρόνια αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να βρούμε απαντήσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη δρόμοι που μπορούν να εξερευνηθούν. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω».

Η Κέρι έχει πλέον απευθύνει επιστολή προς τη βρετανική κυβέρνηση ζητώντας να παρέμβει και να ανατρέψει την απόφαση.

Η υπόθεση του Μπεν ερευνήθηκε αρχικά από την ελληνική αστυνομία, μέχρι που το 2011 ανέλαβε ενεργό ρόλο η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Από τότε, οι αρχές πραγματοποίησαν δύο μεγάλες έρευνες στο αγρόκτημα όπου εθεάθη τελευταία φορά ο Μπεν, μία το 2011 και ακόμη μία το 2016.

Στο παρελθόν ένα από τα σενάρια που εξέτασαν οι Αρχές ήταν ο μικρός Μπεν να ενεπλάκη σε κάποιο ατύχημα κοντά στο αγρόκτημα. Ωστόσο, ποτέ δεν βρέθηκαν αδιάσειστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία και η Κέρι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο γιος της μπορεί να είχε απαχθεί.

Κατά καιρούς, αρκετοί άνθρωποι εμφανίστηκαν υποστηρίζοντας ότι ίσως ήταν το χαμένο παιδί, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί ποτέ κάποιος ισχυρισμός.