Έχω παιδιά: Πώς να γίνεις cool;
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά. Απόψε, στις 20.50, στο MEGA
Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου στις 20:50 με νέα επεισόδια που μας θυμίζουν πως η οικογενειακή ζωή έχει πάντα τις πιο όμορφες και αστείες ιστορίες να διηγηθεί.
Αυτή την εβδομάδα, η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να γίνουν οι πιο «cool» γονείς για χάρη του Τάσου, ενώ ο Σταύρος και η γιαγιά Αντιγόνη ετοιμάζονται για μια ιστορική δικαστική μάχη.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά.
Επεισόδιο 30 – «Συμβουλές»
Ο Τάσος μεγάλωσε και ετοιμάζεται για το πρώτο του φλερτ! Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να είναι οι cool γονείς που δίνουν τις τέλειες ερωτικές συμβουλές, χωρίς όμως να γίνονται παρεμβατικοί. Την ίδια στιγμή, η Ιωάννα και ο Έκτορας νιώθουν ότι τους απομονώνει ο κύκλος τους, ενώ ο Σταύρος αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον μιας εταιρείας και επιστρατεύει την Αντιγόνη για να κερδίσει τη δικαστική μάχη.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
