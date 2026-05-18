Έχω παιδιά: Πώς να γίνεις cool;

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου στις 20:50 με νέα επεισόδια που μας θυμίζουν πως η οικογενειακή ζωή έχει πάντα τις πιο όμορφες και αστείες ιστορίες να διηγηθεί.

Αυτή την εβδομάδα, η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να γίνουν οι πιο «cool» γονείς για χάρη του Τάσου, ενώ ο Σταύρος και η γιαγιά Αντιγόνη ετοιμάζονται για μια ιστορική δικαστική μάχη.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά.

Επεισόδιο 30 – «Συμβουλές»

Ο Τάσος μεγάλωσε και ετοιμάζεται για το πρώτο του φλερτ! Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να είναι οι cool γονείς που δίνουν τις τέλειες ερωτικές συμβουλές, χωρίς όμως να γίνονται παρεμβατικοί. Την ίδια στιγμή, η Ιωάννα και ο Έκτορας νιώθουν ότι τους απομονώνει ο κύκλος τους, ενώ ο Σταύρος αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον μιας εταιρείας και επιστρατεύει την Αντιγόνη για να κερδίσει τη δικαστική μάχη.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

