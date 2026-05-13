Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη και υπόσχεται… μυθικές στιγμές

Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» δεν σταματά να μας προσφέρει γέλιο μέσα από τη συχνότητα του MEGA και ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει ρεσιτάλ ξεδιπλώνοντας από την πρώτη στιγμή τον καλύτερο του εαυτό.

H επικαιρότητα περνάει μέσα από την κορυφαία σατιρική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης με σχολιασμό που τσακίζει κόκαλα και το αστείρευτο χιούμορ του Λαζόπουλου.

Με πλούσια θεματολογία και τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Άδωνι Γεωργιάδη να έχουν την τιμητική του οι τηλεθεατές είναι σίγουρο πως θα μείνουν «καρφωμένοι» στις οθόνες τους.