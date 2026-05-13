Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Πάμε μια βόλτα;» με την Ελένη Ράντου
Η εκπομπή Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη μας ταξιδεύει στην πορεία και τη ζωή της Ελένης Ράντου. Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 17:20, στο MEGA
Η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 17:20 στο MEGA, συναντά την Ελένη Ράντου σε μια ιδιαίτερη διαδρομή. Οι γειτονιές της Αθήνας γίνονται αφετηρία αναμνήσεων, ιστοριών και συναισθημάτων.
Από το Αιγάλεω, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε η ηθοποιός, μέχρι τα Εξάρχεια που συνδέονται με τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική και τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, ξεδιπλώνεται μια προσωπική περιπλάνηση μέσα από τόπους που καθόρισαν τη ζωή και την πορεία της.
Την ίδια ώρα ο Γιώργος Καπουτζίδης θυμάται τη θρυλική συνεργασία τους στις «Σαββατογεννημένες» και αποκαλύπτει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Ελένη Ράντου στα πρώτα του βήματα, μιλώντας με αγάπη και ευγνωμοσύνη για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που του έδειξε.
Η κάμερα της εκπομπής περνά και από το Θέατρο Διάνα, το θεατρικό της «σπίτι» εδώ και 25 χρόνια. Ως ηθοποιός αλλά και θιασάρχισσα, η Ελένη Ράντου αναφέρεται στην επιτυχία αλλά και τις δυσκολίες, τις αγωνίες και τη διαρκή ανάγκη ενός ανήσυχου καλλιτέχνη να εξελίσσεται και να αναζητά νέους δημιουργικούς δρόμους. Εκεί, συναντά και τον Ορφέα Αυγουστίδη, φίλο και «σύντεκνο», καθώς η Ελένη Ράντου έχει βαφτίσει τον γιο του. Οι δυο τους θυμούνται τη γνωριμία και τη συνεργασία τους, αναφερόμενοι με συγκίνηση στη σχέση ζωής που έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια.
Ένας προσωπικός χάρτης μνήμης και εμπειριών, όπου κάθε στάση κουβαλά τη δική της ιστορία…
