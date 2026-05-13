Οι Αθώοι: Η ώρα της δικαιοσύνης

Ο πραγματικός φονιάς του Αράθυμου ομολογεί την πράξη του στη Μαργαρίτα, δύο χρόνια μετά την άδικη καταδίκη του Γιάννου, στο δέκατο τέταρτο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 22:10.

Οι ενοχές κυριεύουν τους ήρωες και τους αναγκάζουν να έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια. Πώς μπορεί κανείς να συνεχίσει τη ζωή του, όταν γνωρίζει πως ένας αθώος βρίσκεται στη φυλακή και ο πραγματικός ένοχος κοιμάται πλάι του;

1920, Κέρκυρα. Δύο χρόνια μετά το τέλος της δίκης, ο Πέτρος και η Μαργαρίτα είναι πλέον αντρόγυνο, όμως η συμβίωσή τους έχει εξελιχθεί σε μαρτύριο. Ο Πέτρος, βασανισμένος από τις ενοχές, αναζητά διέξοδο στο ποτό και γίνεται βίαιος. Η Μαργαρίτα, στοιχειωμένη από τον φόνο του άντρα της και την άδικη καταδίκη του Γιάννου, ταλανίζεται από αναπάντητα ερωτηματικά. Ο Πέτρος τής αποκαλύπτει τελικά την οδυνηρή αλήθεια. Συντετριμμένη, η Μαργαρίτα αναζητά παρηγοριά στη Στεφανία, καθώς οι δύο γυναίκες ενώνονται πλέον από την ίδια σκληρή μοίρα.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

