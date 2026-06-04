«Είχαν χιούμορ οι Αρχαίοι συγγραφείς;» – Διεθνές συνέδριο στην Καρδαμύλη για τα κωμικά στοιχεία στην κλασική ιστοριογραφία
Η Καρδαμύλη φιλοξενεί, στις 6-7 Ιουνίου 2026 το 3ο Διεθνές Συνέδριο Trends in Classics–Historiography Conference, με θέμα: «Humor, Comic Elements and Laughter in Classical Historiography»
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Στη Δυτική Μάνη και συγκεκριμένα στην Καρδαμύλη, θα πραγματοποιηθεί, το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου, το τρίτο διεθνές συνέδριο Trends in Classics – Historiography.
Φέτος, το ιδιαίτερα επιτυχημένο project που ξεκίνησε το 2007 στη Θεσσαλονίκη από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Αντώνη Ρεγκάκο, θα έχει θέμα το χιούμορ, το κωμικό στοιχείο και το γέλιο στην ελληνορωμαϊκή ιστοριογραφία.
Ειδικότερα, ο τίτλος του συνεδρίου είναι: Humor, Comic Elements and Laughter in Classical Historiography («Χιούμορ, κωμικά στοιχεία και γέλιο στην ελληνορωμαϊκή ιστοριογραφία»).
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σ’ αυτό θα λάβουν μέρος ερευνητές από 16 πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Αναλυτικά, οι ομιλητές είναι:
• Andreas Ammann, Υφηγητής (Privatdozent) στην Έδρα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου
• Sulochana Asirvatham, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Montclair State, Νιου Τζέρσεϊ
• Craige Champion, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Syracuse, Νέα Υόρκη
• Edith Foster, Επιστημονική Συνεργάτις, Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι
• Andrew Feldherr, Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Princeton
• Edoardo Galfré, Ερευνητής Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο του Παλέρμο
• Caitlin Gillespie, Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Brandeis
• Dylan James, Ερευνητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο του Reading
• Scarlett Kingsley, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
• Παναγιώτης Κουρούσιας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Λατινικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Βασίλης Λιοτσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• Rachel Love, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Harvard
• Charles Muntz, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Arkansas
• Egidia Occhipinti, Ερευνήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο του Παλέρμο
• Christopher Pelling, Ομότιμος Βασιλικός Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
• Ayelet Peer, Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Bar Ilan
• Christopher Tuplin, Καθηγητής Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών και Αιγυπτιολογίας, Πανεπιστήμιο του Liverpool
Όλες οι ομιλίες και οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.
Ξεχωριστός ο τόπος διεξαγωγής
Το τρίτο διεθνές συνέδριο Trends in Classics – Historiography θα διεξαχθεί στο γυμνάσιο – λύκειο Καρδαμύλης στη Δυτική Μάνη.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 (09:00) και θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου (14:30).
Το συνέδριο θα χαιρετήσει ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης. Γεώργιος Χιουρέας.
Οργανωτική επιτροπή:
• Αντώνιος Ρεγκάκος, γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Βασίλης Λιοτσάκης, αναπληρωτής καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
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