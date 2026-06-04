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Παραδόθηκε το νέο δημαρχείο στο Δήμο Βέλου-Βόχας
Αυτοδιοίκηση 04 Ιουνίου 2026, 15:10

Παραδόθηκε το νέο δημαρχείο στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Οι πολίτες του Δήμου Βέλου-Βόχας πλέον θα προσέρχονται στο νέο Δημαρχείο του Δήμου.

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Παραδόθηκε σήμερα επίσημα προς χρήση στους πολίτες του Δήμου Βέλου – Βόχας το νέο Δημαρχείο Ζευγολατιού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου που χρειάστηκε περισσότερες από δύο δεκαετίες για να φτάσει στο τελικό στάδιο, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ανάρτηση του Δήμου.

Η διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων από τον δήμαρχο Βέλου – Βόχας, Αθανάσιο Μανάβη, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του δήμου.

Όπως επισημάνθηκε στην ανάρτηση, έχουν περάσει 22 χρόνια από την πρώτη υπογραφή για την ανέγερση του νέου δημαρχιακού μεγάρου.

Καθοριστική χαρακτηρίζεται η συμβολή των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου στην πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς καταβλήθηκαν επί σειρά ετών προσπάθειες για την προώθηση και ολοκλήρωσή του.

Το νέο Δημαρχείο αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό διοικητικό σημείο αναφοράς του Δήμου Βέλου – Βόχας, ενισχύοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του δήμου τα επόμενα χρόνια.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/velovocha

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