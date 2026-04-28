Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας

Τη νέα Πρέσβειρα της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, Ciara O’Floinn, συνοδευόμενη από την Πρόξενο της Ιρλανδίας στην Κέρκυρα, Αναστασία Λύχνου, υποδέχθηκε σήμερα στο Ιστορικό Δημαρχείο ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση και ανέδειξε την βούληση των δύο πλευρών να διερευνήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των ανταλλαγών μεταξύ φορέων και κοινωνιών.

Κατά τη συνάντηση, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Σκούρτης παρουσίασε στοιχεία που αφορούν τη διαχρονική ιστορική και πολιτιστική πορεία της Κέρκυρας, τονίζοντας τον ρόλο της ως τόπου συνάντησης διαφορετικών πολιτισμικών επιρροών. Αναφέρθηκε επίσης σε βασικά στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, όπως η μουσική παράδοση, οι φιλαρμονικές, οι πολιτιστικές διοργανώσεις και η τοπική γαστρονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τουριστική σύνδεση Κέρκυρας και Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 30.000 Ιρλανδοί επισκέφθηκαν την Κέρκυρα αεροπορικώς το προηγούμενο έτος, με την τάση να παραμένει αυξητική, ενισχυόμενη από τις απευθείας πτήσεις και τη δραστηριότητα αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους κατά τη θερινή περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σταθερό σημείο πολιτιστικής αναφοράς και να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Κοινή εκτίμηση αποτέλεσε ότι η Κέρκυρα, μέσα από τον πολιτιστικό της πλούτο, την τουριστική της δυναμική και τον διεθνή της χαρακτήρα, μπορεί να αποτελέσει σταθερή βάση για την ενίσχυση των ελληνοϊρλανδικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο.

Αφετηρία για μια πιο συστηματική συνεργασία

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Αντιδήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων παραμένει προσηλωμένος στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων που ενισχύουν τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Η σημερινή συνάντηση αποτελεί αφετηρία για μια πιο συστηματική συνεργασία, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και στα κοινά πολιτιστικά στοιχεία των δύο πλευρών».