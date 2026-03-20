Σχέδιο θωράκισης της Κέρκυρας απέναντι στην κλιματική κρίση

Εγκρίθηκε η ένταξη μιας νέας πράξης στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027», με αντικείμενο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, με επίκεντρο την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.952.274,40 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης και αφορά την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τη μείωση των κινδύνων από φυσικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, όπως μεταξύ άλλων αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση.

Τρωτότητας κτιρίων και υποδομών

Στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές και ακραίες θερμοκρασίες, η αξιολόγηση της τρωτότητας κτιρίων και υποδομών, καθώς και η εκπόνηση εξειδικευμένων σχεδίων διαχείρισης κινδύνων και έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος πληροφόρησης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης πολιτών και φορέων, καθώς και η υλοποίηση ασκήσεων προσομοίωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στο έργο εντάσσεται επίσης η ενίσχυση των δυνατοτήτων της τοπικής πολιτικής προστασίας και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης απέναντι σε φυσικούς κινδύνους, η προστασία του δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ετοιμότητας των αρχών και των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων.

Η υλοποίηση της πράξης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα της Παλαιάς Πόλης, στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.