Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Σχέδιο θωράκισης της Κέρκυρας απέναντι στην κλιματική κρίση
Αυτοδιοίκηση 20 Μαρτίου 2026

Σχέδιο θωράκισης της Κέρκυρας απέναντι στην κλιματική κρίση

Νέα δράση με προϋπολογισμό σχεδόν 3 εκατ. ευρώ επικεντρώνεται στην προστασία της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε φυσικούς κινδύνους.

Εγκρίθηκε η ένταξη μιας νέας πράξης στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027», με αντικείμενο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, με επίκεντρο την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.952.274,40 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης και αφορά την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τη μείωση των κινδύνων από φυσικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, όπως μεταξύ άλλων αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση.

Τρωτότητας κτιρίων και υποδομών

Στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές και ακραίες θερμοκρασίες, η αξιολόγηση της τρωτότητας κτιρίων και υποδομών, καθώς και η εκπόνηση εξειδικευμένων σχεδίων διαχείρισης κινδύνων και έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος πληροφόρησης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης πολιτών και φορέων, καθώς και η υλοποίηση ασκήσεων προσομοίωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στο έργο εντάσσεται επίσης η ενίσχυση των δυνατοτήτων της τοπικής πολιτικής προστασίας και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης απέναντι σε φυσικούς κινδύνους, η προστασία του δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ετοιμότητας των αρχών και των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων.

Η υλοποίηση της πράξης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα της Παλαιάς Πόλης, στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο