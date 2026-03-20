20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Οι Αθώοι: Επιστροφή στην Κέρκυρα
Media 20 Μαρτίου 2026, 11:17

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, Οι Αθώοι. Απόψε, στις 22.10.

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Ο Γιάννος επιστρέφει αλλαγμένος στην Κέρκυρα στο έβδομο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε, στις 22:10.

Η επαφή με τη λυτρωτική δύναμη της φύσης στα τραχιά βουνά της Ηπείρου και η εσωτερική γαλήνη ανασύρουν τον πιο αγαθό εαυτό του Γιάννου. Ωστόσο, η επιστροφή του στο νησί θα ξυπνήσει παλιά, άσβεστα πάθη και θα θέσει σε κίνηση το νήμα της μοίρας, που υφαίνεται γύρω από τους τρεις ήρωες.

Απόψε, στις 22.10, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο έβδομο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής Οι Αθώοι

1918, Ήπειρος. Ο Γιάννος, υπό την καθοδήγηση του Ερημίτη, έχει μεταμορφωθεί σε έναν άνθρωπο πράο, γεμάτο αγάπη και συγχώρεση. Μετά τον θάνατο του γέροντα, ο δρόμος της επιστροφής οδηγεί τα βήματά του πίσω στην Κέρκυρα. Φτάνοντας στο χωριό, βρίσκει καταφύγιο στους Αράθυμους, οι οποίοι τον προσλαμβάνουν ως ζευγά. Η σχέση του με τη γη και τα ζώα αποκτά μια σχεδόν μεταφυσική διάσταση, ενώ κερδίζει αμέσως και την εμπιστοσύνη των παιδιών της Μαργαρίτας. Όμως, η παρουσία του ταράζει τον Πέτρο. Η ζήλια φουντώνει ξανά και απειλεί τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA

Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Κόσμος
Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

