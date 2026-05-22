«Μία νέα εποχή για τον αθλητισμό στη Δυτική Αχαΐα ξεκινά με την ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας, ενός σημαντικού έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής και δημιουργεί πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και υψηλών προδιαγραφών συνθήκες άθλησης για αθλητές, παιδιά και πολίτες».

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανάρτηση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με αφορμή την ολοκλήρωση της τοποθέτησης νέου ταρτάν στο δημοτικό στάδιο.

Tα εγκαίνια του νέου ταρτάν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 18:30, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, αθλητικών φορέων, συλλόγων και πολιτών, στο πλαίσιο και του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Τριάθλου Κ14 (Όμιλος Αχαΐας) που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείου Πελοποννήσου.

«Σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή»

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση αναφέροντας πως «μετά και την τοποθέτηση του νέου ταρτάν, αλλά και της αποκατάστασης του φωτισμού της αθλητικής υποδομής μετά από δώδεκα χρόνια, το Δημοτικό μας Στάδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων και προσφέροντας στα νέα παιδιά έναν σύγχρονο χώρο άθλησης, ανάπτυξης και δημιουργικής συμμετοχής στον αθλητισμό. Θέλουμε όλους τους συνδημότες μας κοντά μας να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας, αλλά και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας».