Ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας
Σημαντική επένδυση για τον αθλητισμό αποτελεί η ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Μία νέα εποχή για τον αθλητισμό στη Δυτική Αχαΐα ξεκινά με την ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας, ενός σημαντικού έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής και δημιουργεί πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και υψηλών προδιαγραφών συνθήκες άθλησης για αθλητές, παιδιά και πολίτες».
Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανάρτηση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με αφορμή την ολοκλήρωση της τοποθέτησης νέου ταρτάν στο δημοτικό στάδιο.
Tα εγκαίνια του νέου ταρτάν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 18:30, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, αθλητικών φορέων, συλλόγων και πολιτών, στο πλαίσιο και του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Τριάθλου Κ14 (Όμιλος Αχαΐας) που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείου Πελοποννήσου.
«Σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή»
Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση αναφέροντας πως «μετά και την τοποθέτηση του νέου ταρτάν, αλλά και της αποκατάστασης του φωτισμού της αθλητικής υποδομής μετά από δώδεκα χρόνια, το Δημοτικό μας Στάδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων και προσφέροντας στα νέα παιδιά έναν σύγχρονο χώρο άθλησης, ανάπτυξης και δημιουργικής συμμετοχής στον αθλητισμό. Θέλουμε όλους τους συνδημότες μας κοντά μας να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας, αλλά και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας».
- Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;
- Μπιέλσα: «Τελειώνει η δουλειά μου στην Ουρουγουάη μετά το Μουντιάλ»
- Χαρίλαος Φλωράκης: «Δεν έρχεστε να γευτούμε καμία π’τούλα;»
- Τραγωδία στην Αθηνών-Σουνίου: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο
- Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας
- Φως στο Τούνελ: Νέες αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση με θύμα τη Χριστίνα Εξαρχουλέα
- GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις