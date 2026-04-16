Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας

Με ουσιαστικές παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων η αναβάθμιση του Δημοτικού Γηπέδου Μεθάνων, ενός χώρου που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο συνάντησης για τη νεολαία και τον αθλητισμό της περιοχής.

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου της τοπικής ομάδας ΑΕΣ Μεθάνων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στην εικόνα του χώρου, αλλά ενισχύουν την εμπειρία των αθλητών και των φιλάθλων, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον.

Ωστόσο, τα έργα δεν σταματάνε εδώ. Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου, στα άμεσα σχέδια του δήμου περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του γυμναστηρίου Μεθάνων, καθώς και η αντικατάσταση του φωτισμού του γηπέδου με σύγχρονα φωτιστικά LED, που θα βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες άθλησης και θα μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα.

Η έξτρα σημασία του έργου

Η σημασία τέτοιων παρεμβάσεων, ιδιαίτερα σε περιφερειακούς δήμους, είναι καθοριστική. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν αποτελούν απλώς χώρους άσκησης, αλλά πυρήνες κοινωνικής ζωής. Δίνουν στους νέους διέξοδο, ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση και αίσθημα συμμετοχής σε μια κοινότητα.

Σε μια εποχή όπου η αστικοποίηση και η εσωτερική μετανάστευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα εντείνονται, η αναβάθμιση τέτοιων υποδομών λειτουργεί ως κίνητρο παραμονής για τους νέους στον τόπο τους. Όταν η περιφέρεια προσφέρει ποιοτικές υποδομές, ευκαιρίες και σύγχρονες συνθήκες ζωής, ενισχύεται η τοπική συνοχή και περιορίζεται η ανάγκη να φύγει κανείς.

