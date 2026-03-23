Εγκαίνια για το νέο γήπεδο στο Δήμο Πολυγύρου

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου γηπέδου της Κρήμνης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Πολυγύρου.

«Η ανακαίνιση του γηπέδου στην Κρήμνη αποτέλεσε προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή, καθώς οι πολίτες είχαν αναδείξει το θέμα ήδη από την προεκλογική περίοδο. Δύο χρόνια μετά τη δέσμευσή μας, προχωρήσαμε στην υλοποίηση του έργου, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους Ευάγγελο Αρβανίτη και Κατάκαλο Σακελλάρη, τους οποίους ευχαριστώ θερμά.

Ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τον Δήμο μας και επενδύουμε συστηματικά σε αυτόν», δήλωσε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου που προσθέτει:

«Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο περιλαμβάνουν την εγκατάσταση σύγχρονου ποτιστικού δικτύου, εξομάλυνση του αγωνιστικού χώρου, εμπλουτισμό του εδάφους και επανασπορά, καθώς και πλήρη ανακαίνιση των αποδυτηρίων, δημιουργώντας σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις για τους αθλητές.

Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και προσφέροντας νέες δυνατότητες άθλησης για τους νέους και τους συλλόγους».