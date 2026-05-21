21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α
Αυτοδιοίκηση 21 Μαΐου 2026, 11:51

Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α

Ο Δήμος Πειραιά τάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης των εργαζόμενων συμβασιούχων στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, κατά τη 17η/18-5-2026 συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα και εξέδωσε ψήφισμα στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α., για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη:

Τη διαρκή και οξυνόμενη υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, ως αποτέλεσμα της μη επαρκούς αναπλήρωσης αποχωρούντων, συνταξιοδοτούμενων εργαζομένων, καθώς και των αυστηρών περιορισμών στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών.

Τη σημασία των προγραμμάτων απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α, ιδίως για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, τα οποία συμβάλλουν αφενός στην κοινωνική προστασία ευάλωτων ηλικιακών ομάδων και αφετέρου στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών του Δήμου μας.

Τη διαπιστωμένη επιχειρησιακή αξία της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της συνέχειας που έχουν αποκτήσει τόσο οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι όσο και οι απασχολούμενοι μέσω προγραμμάτων απασχόλησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο της λειτουργίας του Δήμου.

Την ανάγκη θεσμικής συνέπειας, ίσης μεταχείρισης και διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των Ο.Τ.Α., ιδίως όταν οι παρεμβάσεις απασχόλησης καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την στήριξη και την αλληλεγγύη του, προς τους εργαζόμενους συμβασιούχους του Δήμου μας και τάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών (Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Δομές) προς όφελος της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων.

Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α. ζητεί από την Κυβέρνηση να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση ανανέωσης των συμβάσεών τους, ανάλογη με εκείνη που εφαρμόστηκε για εργαζόμενους σε δομές Υγείας το Ιανουάριο του 2026 με προοπτική την παράταση του προγράμματος μέχρι την συνταξιοδότηση τους.

2. Αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και συμβάλλουν καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των Δημοτών και επισκεπτών, ανάγκες οι οποίες δεν παύουν να υφίστανται με τη λήξη των συμβάσεών τους.

3. Επισημαίνει ότι η πολυετής απασχόληση τόσο των συμβασιούχων όσο και των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων απασχόλησης έχει οδηγήσει στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας και επιχειρησιακής επάρκειας, απολύτως αναγκαίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

4. Δηλώνει τη στήριξή του στους θεσμικούς αγώνες των εργαζομένων έως ότου διασφαλιστεί η σταθερή στελέχωση των Δημοτικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, επισημαίνοντας ότι τυχόν διακοπή της εργασιακής τους σχέσης θα προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες του Δήμου.

5. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 4915/2022, η οποία επιβάλλει την υποχρεωτική άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων υπέρ συμβασιούχων εργαζομένων, και ζητά την κατάργησή της, θεωρώντας ότι περιορίζει την αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.

Αποφασίζει την αποστολή του παρόντος ψηφίσματος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), καθώς και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης».

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας

Αυτοδιοίκηση 20.05.26

Ο αντιδήμαρχος στέλνει μήνυμα προς όσους εγκαταλείπουν μπάζα στον δημόσιο χώρο, τονίζοντας ότι «η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων».

Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Αυτοδιοίκηση 19.05.26

«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία»αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Euroleague 21.05.26

Ιστορικό ρεκόρ στη Euroleague με 508 εκατομμύρια τηλεθεατές και «sold out» στα γήπεδα

Έμπνευση 21.05.26

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

«Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της 'Γαλάζιας Πατρίδας' εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού - υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Νοσοκομείο Πατρών 21.05.26

Ο μαθητής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλεία παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Π.Γ.Ν. Πατρών όπου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Ελλάδα 21.05.26

Τα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026, στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής

Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι, «αμετανόητος. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο για τους εντολοδόχους του και δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την λογοδοσία για το σύστημα εξουσίας του»

Τι απαιτούν 21.05.26

Οργή και ανησυχία έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ που αποτυπώνει τα βασανιστήρια στα απαχθέντα μέλη του Global Sumud Flotilla

Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Σειφ Σπεις 21.05.26

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Europa League 21.05.26

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

