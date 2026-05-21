Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, κατά τη 17η/18-5-2026 συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα και εξέδωσε ψήφισμα στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α., για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη:

Τη διαρκή και οξυνόμενη υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, ως αποτέλεσμα της μη επαρκούς αναπλήρωσης αποχωρούντων, συνταξιοδοτούμενων εργαζομένων, καθώς και των αυστηρών περιορισμών στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών.

Τη σημασία των προγραμμάτων απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α, ιδίως για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, τα οποία συμβάλλουν αφενός στην κοινωνική προστασία ευάλωτων ηλικιακών ομάδων και αφετέρου στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών του Δήμου μας.

Τη διαπιστωμένη επιχειρησιακή αξία της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της συνέχειας που έχουν αποκτήσει τόσο οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι όσο και οι απασχολούμενοι μέσω προγραμμάτων απασχόλησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο της λειτουργίας του Δήμου.

Την ανάγκη θεσμικής συνέπειας, ίσης μεταχείρισης και διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των Ο.Τ.Α., ιδίως όταν οι παρεμβάσεις απασχόλησης καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την στήριξη και την αλληλεγγύη του, προς τους εργαζόμενους συμβασιούχους του Δήμου μας και τάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών (Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Δομές) προς όφελος της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων.

Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α. ζητεί από την Κυβέρνηση να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση ανανέωσης των συμβάσεών τους, ανάλογη με εκείνη που εφαρμόστηκε για εργαζόμενους σε δομές Υγείας το Ιανουάριο του 2026 με προοπτική την παράταση του προγράμματος μέχρι την συνταξιοδότηση τους.

2. Αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και συμβάλλουν καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των Δημοτών και επισκεπτών, ανάγκες οι οποίες δεν παύουν να υφίστανται με τη λήξη των συμβάσεών τους.

3. Επισημαίνει ότι η πολυετής απασχόληση τόσο των συμβασιούχων όσο και των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων απασχόλησης έχει οδηγήσει στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας και επιχειρησιακής επάρκειας, απολύτως αναγκαίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

4. Δηλώνει τη στήριξή του στους θεσμικούς αγώνες των εργαζομένων έως ότου διασφαλιστεί η σταθερή στελέχωση των Δημοτικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, επισημαίνοντας ότι τυχόν διακοπή της εργασιακής τους σχέσης θα προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες του Δήμου.

5. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 4915/2022, η οποία επιβάλλει την υποχρεωτική άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων υπέρ συμβασιούχων εργαζομένων, και ζητά την κατάργησή της, θεωρώντας ότι περιορίζει την αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.

Αποφασίζει την αποστολή του παρόντος ψηφίσματος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), καθώς και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης».