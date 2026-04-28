ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Στα κάγκελα βρίσκονται εκατοντάδες συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – ΔΥΠΑ, με χρόνια προϋπηρεσίας και υψηλή εξειδίκευση, που οδηγούνται στην έξοδο.

Οι συμβάσεις τους λήγουν τμηματικά ως και τον Ιούνιο, με το μέλλον τους να είναι αβέβαιο. Μπροστά στο ευρύ κύμα κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση της ΔΥΠΑ ανακοίνωσαν την τελευταία στιγμή ως λύση ένα ειδικό μεταβατικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ».

Aντιδρούν οι συμβασιούχοι της ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Συμβασιούχων της ΔΥΠΑ το πρόγραμμα «αντί να διασφαλίζει την αδιάκοπη συνέχεια του κρίσιμου θεσμού της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της ουσιαστικής στήριξης των ανέργων στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά, στην πράξη τον αποδομεί πλήρως».

Ο σύλλογος των συμβασιούχων της ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα:

εξισώνει την εξειδικευμένη εμπειρία των Εργασιακών Συμβούλων με οποιαδήποτε (ακόμα και τελείως άσχετη) προϋπηρεσία, περιορίζοντάς την μάλιστα στο ένα έτος.

απαξιώνει το πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης των ίδιων των Εργασιακών Συμβούλων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μοριοδοτώντας αδιακρίτως οποιαδήποτε κατάρτιση. Ας μην γίνει αναφορά στα κονδύλια που επενδύθηκαν σε αυτήν την επιμόρφωση και στην πραγματικότητα πλέον δεν αξιοποιούνται.

εισάγει απαράδεκτη ηλικιακή διάκριση, αποκλείοντας εργαζόμενους άνω των 54 ετών, την ίδια στιγμή που η Πολιτεία και το Υπουργείο Εργασίας δηλώνει ότι στηρίζει τις ευάλωτες ηλικιακά ομάδες (στις οποίες ανήκουν και οι συμβασιούχοι Εργασιακοί Σύμβουλοι άνω των 54 ετών που επί τέσσερα (4) συναπτά έτη με την εμπειρία τους στήριξαν καθοριστικά τα ΚΠΑ2 που υπηρέτησαν).

πριμοδοτεί με τα περισσότερα μόρια (60) τη Συνέντευξη, αφήνοντας εύλογα ερωτήματα για το ποιοι και από ποιους τελικά θα επιλεγούν, κορυφώνοντας έτσι την αντίφαση.

«Κι όλα αυτά, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις τόσο του υπουργείου Εργασίας όσο και της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. για προσπάθεια εξεύρεσης κονδυλίων για τη διατήρηση των θέσεων και την τάχα αναγνώριση της προσφοράς των Συμβασιούχων Εργασιακών Συμβούλων, την οποία διατείνονταν ότι αναγνωρίζουν», σημειώνει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Η ΔΥΠΑ μόλις καρατόμησε τα δικά της (…) Ό,τι μέχρι χθες παρουσιαζόταν ως επιτυχία, σήμερα αποδομείται. Η ΔΥΠΑ δεν ‘ανανεώνει΄ το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Στην πραγματικότητα ακυρώνει την επί τέσσερα έτη επένδυσή της», καταγγέλλουν οι συμβασιούχοι.

«Οι επτακόσιοι είκοσι επτά (727) και πλέον Εργασιακοί Σύμβουλοι, προσωπικό υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, που εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ μέσω ΑΣΕΠ, ενώ αποδεδειγμένα αποτελούν βασικό πυλώνα υλοποίησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση της ανεργίας, οδηγούνται στην ανεργία, από την ίδια Υπηρεσία που υπηρέτησαν. Τι πιο οξύμωρο; Η αποχώρηση τους, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026, δημιουργεί άμεσα και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ΔΥΠΑ με τους ανέργους, τις ευάλωτες ομάδες και τις περιοχές με υψηλή ανεργία να πλήττονται περισσότερο».

Οι συμβασιούχοι απαιτούν τροποποίηση του προγράμματος με:

άρση των άδικων ηλικιακών περιορισμών

ουσιαστική αναγνώριση της ειδικής εμπειρίας με αυξημένη μοριοδότηση στη Συμβουλευτική Ανέργων και Επιχειρήσεων

αναγνώριση του πιστοποιημένου Προγράμματος Κατάρτισης Εργασιακών Συμβούλων με ειδική μοριοδότηση και

κατάργηση της συνέντευξης ως κυρίαρχου κριτηρίου επιλογής.

«Οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν εμπειρία και συνέπεια. Δεν είμαστε αριθμοί σε έναν σχεδιασμό. Η εμπειρία δεν υποκαθίσταται με πρόχειρες λύσεις, ούτε καλύπτονται πραγματικές ανάγκες με πρόσκαιρες επιλογές. Όχι αποσπασματικές λύσεις και ασυνέχεια», καταλήγουν.

Τι απαντάει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι «σέβεται απολύτως το δικαίωμα των εργαζομένων στη διαμαρτυρία και την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους. Οφείλει, όμως, να αποκαταστήσει την αλήθεια απέναντι σε ισχυρισμούς που δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις».

Διευκρινίζει ότι οι «εργασιακοί σύμβουλοι στους οποίους γίνεται αναφορά απασχολήθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, με εξαρχής γνωστή διάρκεια.

Μάλιστα, στην ίδια τη σύμβαση που έχουν υπογράψει προβλέπεται ρητά ότι η διάρκειά της είναι ορισμένου χρόνου και ότι, με το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. Προβλέπεται επίσης ότι η σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης αποκλείεται και ότι η μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου δεν είναι δυνατή.

Συνεπώς, δεν πρόκειται για «εκπαραθύρωση», αλλά για εφαρμογή των όρων μιας σύμβασης που ήταν σαφής, γνωστή και αποδεκτή από την πρώτη ημέρα.

Παράλληλα, η νέα διαδικασία για την πρόσληψη 1.000 εργαζομένων υλοποιείται με την έγκριση του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αντίθετα, στις προηγούμενες διαδικασίες πρόσληψης των εργασιακών συμβούλων υπήρχε απλή ενημέρωση του ΑΣΕΠ και όχι έγκριση.

Επομένως, είναι παραπλανητικό να παρουσιάζεται η νέα διαδικασία ως λιγότερο θεσμική ή λιγότερο διαφανής».

Λάδι στη φωτιά

«Η ΔΥΠΑ δεν απαντά στις καταγγελίες των συμβασιούχων τις επιβεβαιώνει», τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – ΠΑΝΣΥΠΟ.

«Η ΔΥΠΑ ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται για εκπαραθύρωση. Όταν, όμως, αποχωρούν μαζικά εκατοντάδες εργαζόμενοι που καλύπτουν κρίσιμες λειτουργίες, χωρίς κανένα σχέδιο θεσμικής συνέχειας, αυτό δεν είναι απλή λήξη σύμβασης. Είναι συνειδητή αποδόμηση του επιχειρησιακού μηχανισμού της ίδιας της υπηρεσίας», υπογραμμίζει ο ΠΑΝΣΥΠΟ.

«Ειπώθηκαν τόσα ψέματα που ντράπηκαν και οι λέξεις», ήταν η αντίδραση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

«Η κα Διοικήτρια, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αποκαλύπτει τα ψέματα που η ίδια και η Υπουργός Εργασίας έχουν πει δημόσια εδώ και μήνες.

• Αποκαλύπτει, λοιπόν, ότι ποτέ δεν ήθελε και ποτέ δεν προσπάθησε να αξιοποιήσει την πολύτιμη εργασιακή εμπειρία των συναδέλφων.

• Αποκαλύπτει ότι ποτέ δεν ήθελε και ποτέ δεν προσπάθησε να αξιοποιήσει την εκπαίδευση που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι εργασιακοί σύμβουλοι.

• Αποκαλύπτει, με την ανακοίνωσή της, ότι όλα όσα έλεγε στους εργαζόμενους ήταν μεθοδευμένα ψέματα.

Στο δια ταύτα, ισχυρίζεται η κα Διοικήτρια ότι αυτό το σχέδιο, που ψηφίστηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, έχει την έγκριση του ΑΣΕΠ. Λέει ψέματα! Την καλούμε να δώσει στη δημοσιότητα την έγκριση που ισχυρίζεται ότι έχει. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει τη δημόσια πρόσκληση μετά από την έκδοση ΚΥΑ/ΦΕΚ και όχι σχέδια», γράφει η Ομοσπονδία.