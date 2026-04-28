# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Οικονομία 28 Απριλίου 2026, 00:04

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Spotlight

Στα κάγκελα βρίσκονται εκατοντάδες συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – ΔΥΠΑ, με χρόνια προϋπηρεσίας και υψηλή εξειδίκευση, που οδηγούνται στην έξοδο.

Οι συμβάσεις τους λήγουν τμηματικά ως και τον Ιούνιο, με το μέλλον τους να είναι αβέβαιο. Μπροστά στο ευρύ κύμα κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας,  το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση της ΔΥΠΑ ανακοίνωσαν την τελευταία στιγμή ως λύση ένα ειδικό μεταβατικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το  «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ».

Aντιδρούν οι συμβασιούχοι της ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Συμβασιούχων της ΔΥΠΑ το πρόγραμμα «αντί να διασφαλίζει την αδιάκοπη συνέχεια του κρίσιμου θεσμού της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της ουσιαστικής στήριξης των ανέργων στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά, στην πράξη τον αποδομεί πλήρως».

Ο σύλλογος των συμβασιούχων της ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα:

  •  εξισώνει την εξειδικευμένη εμπειρία των Εργασιακών Συμβούλων με οποιαδήποτε (ακόμα και τελείως άσχετη) προϋπηρεσία, περιορίζοντάς την μάλιστα στο ένα έτος.
  • απαξιώνει το πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης των ίδιων των Εργασιακών Συμβούλων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μοριοδοτώντας αδιακρίτως οποιαδήποτε κατάρτιση. Ας μην γίνει αναφορά στα κονδύλια που επενδύθηκαν σε αυτήν την επιμόρφωση και στην πραγματικότητα πλέον δεν αξιοποιούνται.
  • εισάγει απαράδεκτη ηλικιακή διάκριση, αποκλείοντας εργαζόμενους άνω των 54 ετών, την ίδια στιγμή που η Πολιτεία και το Υπουργείο Εργασίας δηλώνει ότι στηρίζει τις ευάλωτες ηλικιακά ομάδες (στις οποίες ανήκουν και οι συμβασιούχοι Εργασιακοί Σύμβουλοι άνω των 54 ετών που επί τέσσερα (4) συναπτά έτη με την εμπειρία τους στήριξαν καθοριστικά τα ΚΠΑ2 που υπηρέτησαν).
  • πριμοδοτεί με τα περισσότερα μόρια (60) τη Συνέντευξη, αφήνοντας εύλογα ερωτήματα για το ποιοι και από ποιους τελικά θα επιλεγούν, κορυφώνοντας έτσι την αντίφαση.

«Κι όλα αυτά, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις τόσο του υπουργείου Εργασίας όσο και της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. για προσπάθεια εξεύρεσης κονδυλίων για τη διατήρηση των θέσεων και την τάχα αναγνώριση της προσφοράς των Συμβασιούχων Εργασιακών Συμβούλων, την οποία διατείνονταν ότι αναγνωρίζουν», σημειώνει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της

«Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Η ΔΥΠΑ μόλις καρατόμησε τα δικά της (…) Ό,τι μέχρι χθες παρουσιαζόταν ως επιτυχία, σήμερα αποδομείται. Η ΔΥΠΑ δεν ‘ανανεώνει΄ το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Στην πραγματικότητα ακυρώνει την επί τέσσερα έτη επένδυσή της», καταγγέλλουν οι συμβασιούχοι.

«Οι επτακόσιοι είκοσι επτά (727) και πλέον Εργασιακοί Σύμβουλοι, προσωπικό υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, που εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ  μέσω ΑΣΕΠ, ενώ αποδεδειγμένα αποτελούν βασικό πυλώνα υλοποίησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση της ανεργίας, οδηγούνται στην ανεργία, από την ίδια Υπηρεσία που υπηρέτησαν. Τι πιο οξύμωρο; Η αποχώρηση τους, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026, δημιουργεί άμεσα και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ΔΥΠΑ με τους ανέργους, τις ευάλωτες ομάδες και τις περιοχές με υψηλή ανεργία να πλήττονται περισσότερο».

Οι συμβασιούχοι απαιτούν τροποποίηση του προγράμματος με:

  •  άρση των άδικων ηλικιακών περιορισμών
  •  ουσιαστική αναγνώριση της ειδικής εμπειρίας με αυξημένη μοριοδότηση στη Συμβουλευτική Ανέργων και Επιχειρήσεων
  •  αναγνώριση του πιστοποιημένου Προγράμματος Κατάρτισης Εργασιακών Συμβούλων με ειδική μοριοδότηση και
  • κατάργηση της συνέντευξης ως κυρίαρχου κριτηρίου επιλογής.

«Οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν εμπειρία και συνέπεια. Δεν είμαστε αριθμοί σε έναν σχεδιασμό. Η εμπειρία δεν υποκαθίσταται με πρόχειρες λύσεις, ούτε καλύπτονται πραγματικές ανάγκες με πρόσκαιρες επιλογές. Όχι αποσπασματικές λύσεις και ασυνέχεια», καταλήγουν.

Τι απαντάει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι «σέβεται απολύτως το δικαίωμα των εργαζομένων στη διαμαρτυρία και την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους. Οφείλει, όμως, να αποκαταστήσει την αλήθεια απέναντι σε ισχυρισμούς που δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις».

Διευκρινίζει ότι οι «εργασιακοί σύμβουλοι στους οποίους γίνεται αναφορά απασχολήθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, με εξαρχής γνωστή διάρκεια.

Μάλιστα, στην ίδια τη σύμβαση που έχουν υπογράψει προβλέπεται ρητά ότι η διάρκειά της είναι ορισμένου χρόνου και ότι, με το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. Προβλέπεται επίσης ότι η σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης αποκλείεται και ότι η μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου δεν είναι δυνατή.

Συνεπώς, δεν πρόκειται για «εκπαραθύρωση», αλλά για εφαρμογή των όρων μιας σύμβασης που ήταν σαφής, γνωστή και αποδεκτή από την πρώτη ημέρα.

Παράλληλα, η νέα διαδικασία για την πρόσληψη 1.000 εργαζομένων υλοποιείται με την έγκριση του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αντίθετα, στις προηγούμενες διαδικασίες πρόσληψης των εργασιακών συμβούλων υπήρχε απλή ενημέρωση του ΑΣΕΠ και όχι έγκριση.

Επομένως, είναι παραπλανητικό να παρουσιάζεται η νέα διαδικασία ως λιγότερο θεσμική ή λιγότερο διαφανής».

Λάδι στη φωτιά

«Η ΔΥΠΑ δεν απαντά στις καταγγελίες των συμβασιούχων τις επιβεβαιώνει», τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – ΠΑΝΣΥΠΟ.

«Η ΔΥΠΑ ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται για εκπαραθύρωση. Όταν, όμως, αποχωρούν μαζικά εκατοντάδες εργαζόμενοι που καλύπτουν κρίσιμες λειτουργίες, χωρίς κανένα σχέδιο θεσμικής συνέχειας, αυτό δεν είναι απλή λήξη σύμβασης. Είναι συνειδητή αποδόμηση του επιχειρησιακού μηχανισμού της ίδιας της υπηρεσίας», υπογραμμίζει ο ΠΑΝΣΥΠΟ.

«Ειπώθηκαν τόσα ψέματα που ντράπηκαν και οι λέξεις», ήταν η αντίδραση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

«Η κα Διοικήτρια, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αποκαλύπτει τα ψέματα που η ίδια και η Υπουργός Εργασίας έχουν πει δημόσια εδώ και μήνες.

• Αποκαλύπτει, λοιπόν, ότι ποτέ δεν ήθελε και ποτέ δεν προσπάθησε να αξιοποιήσει την πολύτιμη εργασιακή εμπειρία των συναδέλφων.

• Αποκαλύπτει ότι ποτέ δεν ήθελε και ποτέ δεν προσπάθησε να αξιοποιήσει την εκπαίδευση που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι εργασιακοί σύμβουλοι.

• Αποκαλύπτει, με την ανακοίνωσή της, ότι όλα όσα έλεγε στους εργαζόμενους ήταν μεθοδευμένα ψέματα.

Στο δια ταύτα, ισχυρίζεται η κα Διοικήτρια ότι αυτό το σχέδιο, που ψηφίστηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, έχει την έγκριση του ΑΣΕΠ. Λέει ψέματα! Την καλούμε να δώσει στη δημοσιότητα την έγκριση που ισχυρίζεται ότι έχει. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει τη δημόσια πρόσκληση μετά από την έκδοση ΚΥΑ/ΦΕΚ και όχι σχέδια», γράφει η Ομοσπονδία.

World
Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Wall Street
Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Σύνταξη
«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Σύνταξη
Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ - Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Σύνταξη
Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο
Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

