Άνεργοι: Στα 861.241 άτομα οι εγγεγραμμένοι της ΔΥΠΑ

Σε 861.241 άτομα ανήλθε οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον μήνα Μάρτιο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 64.800 άτομα (-7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο 2025 και μείωση κατά 42.687 άτομα (-4,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026.

Οι άνεργοι

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 861.241 ατόμων, 403.847 άτομα (ποσοστό 46,89%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 457.394 (ποσοστό 53,11%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 301.973 άτομα (ποσοστό 35,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 559.268 άτομα (ποσοστό 64,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 252.373 άτομα (ποσοστό 29,3%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 419.375 άτομα (ποσοστό 48,7%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 255.268 άτομα (ποσοστό 29,6%) και 160.910 άτομα (ποσοστό 18,7%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάρτιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 176.306 άτομα, από τα οποία οι 121.528 (ποσοστό 68,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 54.778 (ποσοστό 31,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάρτιο 2026, ανήλθε σε 176.306 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8.359 άτομα (5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο 2025 και μείωση κατά 82.378 άτομα (-31,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 78.720 (ποσοστό 44,6%) και οι γυναίκες σε 97.586 (ποσοστό 55,4%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 113.828 (ποσοστό 64,6%) είναι κοινοί, 2.375 (ποσοστό 1,3%) είναι οικοδόμοι, 54.778 (ποσοστό 31,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 4.769 (ποσοστό 2,7%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 504 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.