Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνολογία 10 Απριλίου 2026, 18:35

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Οι απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ενδέχεται όχι μόνο να δυσκολέψουν βραχυπρόθεσμα τους επηρεαζόμενους εργαζομένους να βρουν απασχόληση, αλλά θα μπορούσαν επίσης να αφήσουν “σημάδια” που διαρκούν χρόνια.

Αυτά χαρακτηρίζονται από μειωμένο εισόδημα, καθυστέρηση στην απόκτηση κατοικίας, ακόμη και μικρότερη πιθανότητα γάμου, σύμφωνα με μια νέα ερευνητική έκθεση της Goldman Sachs.

Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις: Μπορεί να χρειαστεί ένας μήνας επιπλέον για τους εργαζομένους που εκτοπίζονται από την τεχνολογία για να βρουν νέα δουλειά. Επιπλέον, οι αποδοχές τους, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, δέχονται μεγαλύτερα πλήγματα (πάνω από 3%) σε σχέση με άλλους εργαζομένους (στους οποίους η επίδραση είναι αμελητέα).

Μακροχρόνιες επιπτώσεις: 10 χρόνια μετά την απώλεια της εργασίας, οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων που εκτοπίστηκαν λόγω τεχνολογίας ήταν 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από αυτές των μη εκτοπισμένων εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι που αντικαταστάθηκαν από την τεχνολογία παρουσίασαν επίσης πιο αργή συσσώρευση πλούτου, καθυστερημένη απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας.

Διαφοροποιημένες επιπτώσεις: Τα πλήγματα στο εισόδημα είναι λιγότερο σοβαρά για τους νεότερους, τους κατόχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τους κατοίκους αστικών περιοχών. Οι εργαζόμενοι με μικρότερη προϋπηρεσία και εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες επανεκπαίδευσης τα πήγαν επίσης καλύτερα από τους υπόλοιπους.

Οι υφέσεις επιδεινώνουν τα αποτελέσματα: Οι επιπτώσεις των απολύσεων που σχετίζονται με την τεχνολογία ενισχύονται (με τρεις επιπλέον εβδομάδες ανεργίας και 5 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα μεταγενέστερης ανεργίας).

“Συνολικά, αυτά τα μοτίβα υποδηλώνουν ότι ο εκτοπισμός λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να επιβάλει μόνιμο κόστος στους επηρεαζόμενους εργαζομένους, με σημαντικά μεγαλύτερες επιπτώσεις όταν οι απώλειες θέσεων εργασίας συμπίπτουν με περίοδο οικονομικής ύφεσης”, έγραψαν οι οικονομολόγοι Pierfrancesco Mei και Jessica Rindels.

Ωστόσο, σημείωσαν ότι, παρόλο που έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στους νέους πτυχιούχους, προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι που άλλαξαν δουλειά ή αναβάθμισαν τις δεξιότητές τους είχαν καλύτερα αποτελέσματα.

“Οι επανεκπαιδευμένοι εργαζόμενοι τείνουν να ανεβαίνουν στην επαγγελματική κλίμακα σε ρόλους με υψηλότερο αφηρημένο περιεχόμενο – θέσεις που απαιτούν προηγμένες δεξιότητες και μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών – μειώνοντας έτσι την έκθεσή τους σε μελλοντική αυτοματοποίηση”, έγραψαν.

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Vita.gr
Δύο όροι από το Ιράν για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Σύνταξη
Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας

Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει τις δηλώσεις της Μελάνια περί Έπσταϊν
Τι συνέβη εδώ; 10.04.26

Η Μελάνια Τραμπ αρνείται ότι ήταν φίλη με τον Τζέφρι Έπσταϊν - Όμως, ο Τζίμι Κίμελ βρήκε μια φωτογραφία τους

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Κόσμος 10.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας ΜΚΟ για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις εχθροπραξίες»

Σύνταξη
Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
Κόσμος 10.04.26

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών
Ελλάδα 10.04.26

Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Η 26χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον φίλο της και σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες κάνναβης

Σύνταξη
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Κόσμος 10.04.26

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη

Η 23χρονη μαζί με συνεργούς της έπεισαν τον ηλικιωμένο να πάει δύο φορές στην τράπεζα και να κάνει αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών - Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατάλαβαν την απάτη και κάλεσαν την Άμεση Δράση

Σύνταξη
Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ

Ο Σλότερμπεκ είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση των Βεστφαλών του προσέφερε νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ έως το καλοκαίρι του 2031.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Σύνταξη
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική
Κόσμος 10.04.26

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό

Όπως αποκαλύπτει γαλλικό Μέσο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ψηλά στη λίστα της τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον 57χρονο προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026, ύστερα από 14 χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Μπάσκετ 10.04.26

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

