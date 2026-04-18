Επίδομα ανεργίας: Ποιοι θα λαμβάνουν έως 1.375 ευρώ τον μήνα

Σημαντικές μεταβολές έρχονται ως προς το επίδομα ανεργίας με το ποσό της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης να αγγίζει τα 1.375 ευρώ.

Το νέο επίδομα στηρίζει με μεγαλύτερο ποσό τους ανέργους τους πρώτους 6 μήνες, συγκριτικά με το τωρινό πλαίσιο, καθώς είναι εμπροσθοβαρές — ξεκινάει υψηλότερο αρχικά και βαίνει μειούμενο ανά τρίμηνο — δίνοντας κίνητρο για ταχύτερη επιστροφή στην εργασία.

Ωστόσο, κανένας δικαιούχος δεν λαμβάνει χαμηλότερο ποσό από αυτό που θα έπαιρνε με το παλαιό σύστημα συνολικά τους 12 μήνες της ανεργίας.

Σήμερα, το σύστημα βασίζεται σε δύο διαφορετικές παροχές – την τακτική επιδότηση ανεργίας και το επίδομα μακροχρονίως ανέργων — που λειτουργούν με ξεχωριστά κριτήρια.

Με το νέο μοντέλο, οι δύο αυτές παροχές συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο επίδομα, απλοποιώντας τη διαδικασία και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο.

Το επίδομα ανεργίας

Το πιλοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την υιοθέτηση του νέου μοντέλου επιδόματος ανεργίας, που αλλάζει τη φιλοσοφία στήριξης των ανέργων, μετά από οκτώ μήνες εφαρμογής έφθασε αισίως στο τέλος του, καλύπτοντας 15.000 ανέργους.

Η επιλογή έγινε με τη μέθοδο της Τυχαιοποιημένης Ελεγχόμενης Δοκιμής, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ηλικίας, φύλου και τόπου κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο επίδομα ανεργίας που θα λάμβαναν οι δικαιούχοι θα ήταν υψηλότερο συνολικά από το υφιστάμενο.

Ο αλγόριθμος υπολόγιζε αυτόματα το επίδομα τόσο με τα σημερινά δεδομένα (σήμερα το επίδομα ανεργίας, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι 565 ευρώ), όσο και με το νέο καθεστώς.

Αν ο άνεργος λαμβάνει υψηλότερο επίδομα με το νέο σύστημα, αυτόματα προεπιλέγεται.

Η δοκιμαστική περίοδος του προγράμματος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και έχει επεκταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 15.000 άνεργοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και λαμβάνουν την αυξημένη επιδότηση, με ορισμένους να φτάνουν το ανώτατο όριο των 1.375 ευρώ μηνιαίως.

Το επίδομα αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό ποσό, ενώ η διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, με προϋπόθεση 175 ημερών ασφάλισης, ενισχύοντας όσους έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές και διαθέτουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία.

Αντιστρόφως, όσο λιγότερα τα ένσημα και οι αποδοχές, τόσο μικρότερη θα είναι και η παροχή.

Πηγή: ΟΤ