Πώς διαμορφώνεται το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Στα 564,98 ευρώ από 540- ευρώ που ήταν, αυξήθηκε από την 1η Απριλίου το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ.

Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας –με βάση τις πληρωμές του Μαρτίου- είναι περίπου 170.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ .

Το επίδομα ανεργίας

Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, και του βασικού ημερομισθίου στα 41,09 ευρώ (από 39,30 ευρώ) το ημερήσιο και μηνιαίο επίδομα ανεργίας, διαμορφώνεται ως εξής:

Το ημερήσιο επίδομα ανεργίας αντιστοιχεί στο 55% του κατώτατου ημερομισθίου και καθορίζεται στα 22,60 ευρώ από 21,62 ευρώ.

Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας (ίσο με 25 ημερήσια επιδόματα) καθορίζεται στα 564,98 ευρώ από 540 ευρώ.

Ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης που είχαν οι άνεργοι πριν διακόψουν την εργασία τους, υπάρχουν τρείς κλίμακες επιδότησης, με επίδομα για πλήρη, μερική και εκ περιτροπής εργασία.

Τα ποσά για κάθε κλίμακα προκύπτουν με βάση το αν οι αποδοχές που είχαν οι άνεργοι κατά την απασχόλησή τους υπερβαίνουν το 12πλάσιο ή το 6πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου.

Οσοι είχαν αποδοχές πάνω από 12πλάσιο του ημερομισθίου (πλήρης απασχόληση) δικαιούνται το πλήρες ποσό του επιδόματος. Οσοι είχαν αποδοχές μεγαλύτερες του 6πλάσιου και μικρότερες του 12πλάσιου του ημερομισθίου (μερική απασχόληση) δικαιούνται το 75% του επιδόματος ανεργίας και όσοι είχαν αποδοχές μικρότερες από το 6πλάσιο του βασικού ημερομισθίου (εκ περιτροπής εργασία) δικαιούνται το 50% του επιδόματος ανεργίας.

Με βάση το καθεστώς απασχόλησης, τα ποσά του επιδόματος ανεργίας διαμορφώνονται ως εξής:

Για ανέργους πλήρους απασχόλησης που είχαν μισθό μεγαλύτερο από το 12πλάσιο του βασικού ημερομισθίου, δηλαδή αποδοχές πάνω από 493,08 ευρώ το επίδομα ανεργίας είναι 564,98 ευρώ.

Για ανέργους μερικής απασχόλησης που είχαν μισθό μεγαλύτερο από το 6πλάσιο του βασικού ημερομισθίου, και μικρότερες από το 12πλάσιο, δηλαδή μηνιαίες αποδοχές από 246,54 ευρώ ως 493,07 ευρώ το επίδομα είναι 423,73 ευρώ.

Για ανέργους με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόληση που είχαν μισθό μικρότερο από το 6πλάσιο του βασικού ημερομισθίου, δηλαδή αποδοχές έως 246,53 ευρώ, το επίδομα ανεργίας είναι 282,49 ευρώ.

Τα επιδόματα των ανέργων προσαυξάνονται με 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος που δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του δικαιούχου.

