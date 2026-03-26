Κατώτατος μισθός: Οι διευκρινίσεις Κεραμέως για την αύξηση

Διευκρινίσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού παρουσιάζει αυτή την ώρα, το υπουργείο Εργασίας σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιείται υπό την υπουργό Νίκη Κεραμέως.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση στα 920 ευρώ (μικτά) και περίπου 772 ευρώ (καθαρά) από την 1η Απριλίου 202.

Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2019, η οποία συνολικά οδήγησε σε σωρευτική αύξηση κατά 41,5%, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης.

Δείτε ζωντανά:

