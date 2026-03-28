Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Μαρτίου 2026, 11:21

Η Ελλάδα παραμένει στο πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη παρά την αύξηση του κατώτατου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μικτά από την 1η Απριλίου δίνει ένα καθαρό σήμα ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει το εισόδημα σε μια περίοδο που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξαναφέρνει πίεση στην ενέργεια και στις τιμές. Η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η διεθνής κρίση τροφοδοτεί νέο κύμα ακρίβειας και συνοδεύει την αύξηση με Fuel Pass, επιδότηση λιπασμάτων και παρεμβάσεις στην αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Όμως το πρόβλημα για τα νοικοκυριά βρίσκεται αλλού, καθώς οι ονομαστικές αυξήσεις κινούνται με πιο αργό ρυθμό από την αύξηση του κόστους ζωής, σε μια οικονομία που τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν οτι έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωζώνη.

Η Eurostat κατέγραψε για το 2025 ότι η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στο 68% του μέσου όρου της Ε.Ε. σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), τελευταίες στην E.E. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν οι μισθοί αυξάνονται, η πραγματική ικανότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών παραμένει ασθενής σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η αύξηση των 40 ευρώ μικτά στον κατώτατο μισθό μεταφράζεται σε σαφές όφελος για τον εργαζόμενο, αλλά περιορισμένο, την ώρα που τα νοικοκυριά έχουν απέναντί τους ακριβότερη ενέργεια, στέγαση και τρόφιμα. Γι’ αυτό και η κυβερνητική απόφαση μπορεί να βελτιώνει τον ονομαστικό μισθό, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να κλείσει το χάσμα αγοραστικής δύναμης που καταγράφουν οι ευρωπαϊκοί δείκτες.

Το παρασκήνιο της συζήτησης δείχνει ακριβώς αυτό το αδιέξοδο. Από τη μία πλευρά, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει ότι τηρεί τη δέσμευση για σταδιακή άνοδο του κατώτατου μισθού προς τα 950 ευρώ το 2027. Από την άλλη, εργοδοτικοί φορείς αποδέχονται την αύξηση αλλα συνεχίζουν να ζητούν  μείωση του μη μισθολογικού κόστους και πρόσθετη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΓΣΕΕ επιμένει ότι το πραγματικό όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης για το 2026 είναι 1.052 ευρώ μικτά. Στην πράξη, δηλαδή, κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά συγκλίνουν στο οτι το πρόβλημα δεν είναι πια μόνο το ύψος του κατώτατου μισθού, αλλά η ταχύτητα με την οποία η ακρίβεια εξαφανίζει κάθε νέα αύξηση.

Η ταχύτητα των αυξήσεων

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία στηρίζεται στο ότι η νέα αύξηση είναι η έκτη διαδοχική τα τελευταία χρόνια, ο οικογενειακός λογαριασμός όμως σήμερα διαμορφώνεται από ακριβότερα καύσιμα, επιβαρυμένη ενέργεια, ακριβότερη στέγαση και επίμονα ακριβό καλάθι τροφίμων. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η αύξηση του μισθού δεν δίνεται σε «κανονικές» συνθήκες, αλλά ως άμυνα απέναντι σε μια νέα κρίση κόστους ζωής.

Στις παρασκηνιακές συζητήσεις μεταξύ στελεχών της αγοράς και κυβερνητικών παραγόντων, η λέξη που επανέρχεται είναι η χρονική υστέρηση των αντιδράσεων. Οι μισθοί αυξάνονται μία φορά, ενώ η ακρίβεια λειτουργεί καθημερινά και σωρευτικά. Μια επιχείρηση μπορεί να δει θετικά την ενίσχυση της κατανάλωσης για λίγες εβδομάδες, αλλά γνωρίζει ότι αν το ενεργειακό κόστος παραμείνει ψηλά, η επίδραση θα απορροφηθεί γρήγορα από τους λογαριασμούς και τις ανατιμήσεις. Γι’ αυτό και η εργοδοτική πλευρά, παρότι χαιρετίζει την αύξηση, ζητά σχεδόν ομόφωνα αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η μείωση μη μισθολογικού κόστους, ελαφρύνσεις φόρων και στήριξη των μικρομεσαίων που καλούνται να πληρώσουν ταυτόχρονα ακριβότερη ενέργεια, ακριβότερα ενοίκια και υψηλότερες μισθολογικές υποχρεώσεις.

Το σκληρό μέτρο σύγκρισης

Το στοιχείο που αλλάζει ωστόσο το πλαίσιο είναι οτι η Eurostat κατατάσει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία στο 68% του μέσου όρου της Ε.Ε. του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, χαμηλότερα από όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Η μέτρηση αυτή δεν δείχνει απλώς πόσα «παράγει» μια οικονομία, αλλά τι πραγματικά μπορεί να αγοράσει ένας πολίτης όταν ληφθούν υπόψη οι διαφορές τιμών. Με αυτό το μέτρο, η Ελλάδα δεν είναι απλώς χαμηλά. Είναι στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη συζήτηση γύρω από τον κατώτατο μισθό. Μια αύξηση από τα 880 στα 920 ευρώ μικτά έχει σαφές κοινωνικό αποτύπωμα και επηρεάζει άμεσα περίπου 700.000 εργαζομένους, όπως ανέφερε η κυβέρνηση. Όμως η αδυναμία αγοραστικής δύναμης που καταγράφει η Eurostat δείχνει ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος του κατώτατου, αλλά η αναλογία του προς το συνολικό κόστος ζωής. Σε χώρες με υψηλότερη παραγωγικότητα, χαμηλότερη ενεργειακή επιβάρυνση ή μικρότερη στεγαστική πίεση, η ίδια ονομαστική αύξηση μισθού μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο πραγματικό όφελος. Στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος της αύξησης κατευθύνεται σχεδόν αυτόματα στην κάλυψη παγίων δαπανών που έχουν ήδη αυξηθεί.

Η ενεργειακή κρίση κάνει το πρόβλημα ακόμη εντονότερο καθώς η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με υψηλούς έμμεσους φόρους στην τελική τιμή των καυσίμων και με υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα διεθνής αύξηση μεταφέρεται γρηγορότερα και πιο βίαια στον τελικό καταναλωτή. Το ίδιο ισχύει και για τα τρόφιμα, καθώς όταν το καύσιμο και το ρεύμα ακριβαίνουν, ακριβαίνουν και οι μεταφορές.

Η πίεση στις επιχειρήσεις

Στο μέτωπο των εργοδοτικών φορέων, το επιχείρημα είναι διαφορετικό αλλά οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα. Η αύξηση θεωρείται αναγκαία, επειδή χωρίς εισόδημα δεν υπάρχει κατανάλωση. Ταυτόχρονα, όμως, περιγράφεται ως πρόσθετη επιβάρυνση σε μια στιγμή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις ακριβότερες πρώτες ύλες, την ακριβά στα ενοίκια και τις υψηλές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις.

Αυτή η πίεση δημιουργεί τον κίνδυνο η αύξηση να μην περάσει ομαλά στην οικονομία και τελικά  να μετατραπεί σε ένα νέο κύκλο μετακύλισης του κόστους. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι παίρνουν κάτι παραπάνω, αλλά ένα μέρος των αυξήσεων κινδυνεύει να επιστρέψει στην αγορά ως νέες αυξήσεις τιμών. Αυτός είναι και ο λόγος που παράγοντες της αγοράς επιμένουν ότι η μισθολογική πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της χωρίς φορολογικές και ενεργειακές παρεμβάσεις.

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Κόσμος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Παπαδόπουλος
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Γιώργος Μαζιάς
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι στο Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF στον Λίβανο
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 11:20

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

