27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Οικονομία 27 Μαρτίου 2026, 09:20

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαμηλότερα από τα 800 ευρώ καθαρά τον μήνα παραμένει ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, μετά τις αυξήσεις που θα δοθούν από την 1η Απριλίου. Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο νέος κατώτατος μισθός «κλείδωσε» στα 920 ευρώ μικτά τον μήνα, από 880 που ίσχυε ως τώρα, με αύξηση 4,5%.

Το τελικό ποσό της αύξησης, ήταν χαμηλότερο από εκείνο που αρχικά διέρρεε, καθώς τα πρώτα αισιόδοξα σενάρια ανέφεραν ότι ο στόχος των 950 ευρώ μπορεί να πιαστεί ή και να ξεπεραστεί νωρίτερα από το 2027.

Το δυσμενές τοπίο που διαμορφώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ανατιμήσεις σε ενέργεια, μεταφορές, τρόφιμα και έντονους φόβους για ακόμα υψηλότερο και επίμονο πληθωρισμό, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των «συγκρατημένων» αυξήσεων. Το επιχείρημα είναι ότι οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και πιέζουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες που πιθανόν δεν θα σήκωναν μεγαλύτερη αύξηση του μισθολογικού κόστους.

Μείωση αγοραστικής δύναμης

Το αντεπιχείρημα είναι ότι ακριβώς οι νέες αυτές ανατιμήσεις «εξαερώνουν» τις ονομαστικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, αφού πλήττουν άμεσα την αγοραστική δύναμη. Η μείωση του πραγματικού εισοδήματος είναι πιο έντονη για τους χαμηλόμισθους, που ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού για διατροφή και στέγαση. Πρόκειται για τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών με τις μεγαλύτερες σωρευτικές ανατιμήσεις την τελευταία πενταετία (άνω του 38% στη διατροφή, 30% στη στέγαση).

Στην καλύτερη περίπτωση, «στο χέρι» μένουν 797 ευρώ καθαρά. Το ίδιο ισχύει και για τους κάτω των 30 ετών. – πηγή: υπ. Εργασίας

Πόσα χρήματα μένουν «στο χέρι»

Τα 40 ευρώ μικτά της αύξησης, αντιστοιχουν σε 29-35 ευρώ «στο χέρι», με τον καθαρό μισθό, να κυμαίνεται από 772 ως 797 ευρώ, ανάλογα με τον φορολογικό συντελεστή.

Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν την αύξηση «ανεπαρκή και κατώτερη των περιστάσεων» (Χρηστίδης-ΠΑΣΟΚ), «αναιμική και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα» (Γαβρήλος-ΣΥΡΙΖΑ), «κοροϊδία» (ΚΚΕ), «λογιστική απάτη» (Νέα Αριστερά).

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει ότι οι σωρευτικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάνε το 41,5%, άρα προσφέρουν μια επαρκή ασπίδα ασφαλείας από τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα πάντως με τους υπολογισμούς του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το κοινωνικά αναγκαίο ποσό αναφοράς του κατώτατου μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ανέρχεται στα 1.052 ευρώ μικτά για το 2026.

Δηλαδή, ακόμα και μετά την αύξηση ο κατώτατος μισθός παραμένει τουλάχιστον 130 ευρώ χαμηλότερος από το κοινωνικά αναγκαίο «ελάχιστο κατώφλι».

Πώς ορίζεται το κατώφλι αξιοπρεπούς διαβίωσης

Ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας μας εξηγεί ότι το ποσό των 1052 ευρώ μικτά, που ορίζεται ως «κατώφλι» του κοινωνικά αναγκαίου κατώτατου μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης, είναι το 60% του διάμεσου μισθού, με βάση τον ΟΟΣΑ.

Πρόκειται για έναν κοινά αποδεκτό ορισμό για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού στη διεθνή βιβλιογραφία (δείκτης Κaitz), τον οποίο αναγνωρίζουν και οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων.

Όπως η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζουν το κατώφλι της φτώχειας στο 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, αντίστοιχα το 60% του διάμεσου μισθού χρησιμεύει ως κατώτατο όριο ασφαλείας από το φάσμα της σχετικής φτώχειας.

Ο κ. Γούλας μας διευκρινίζει ότι το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αντλεί τα στοιχεία αναφοράς για τον διάμεσο μισθό από τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ, που όμως δεν περιλαμβάνει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μηδέν ως δέκα ατόμων.

Τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, που περιλαμβάνουν και τις πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, υποδεικνύουν χαμηλότερο ποσό ως διάμεσο μισθό. Με τον τρόπο αυτό συμπαρασύρεται προς τα κάτω και το «κατώφλι» του 60% για τον κατώτατο.  Όμως το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ θεωρεί ότι στα τσοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ δεν καταγράφουν την πραγματική εικόνα στην αγορά εργασίας, αφού δεν «πιάνουν» στα ραντάρ τους την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία.

Αντιθέτως η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ επιτρέπει μισθολογικές συγκρίσεις με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και είναι πιο κοντά στην πραγματική εικόνα.

καθαρός μισθός

Μισθοί και παραγωγικότητα

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος για να καταλάβει ότι με 790 ευρώ το μήνα στο χέρι δεν μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς. Όσοι πληρώνουν ενοίκιο, στεγαστικό δάνειο, λογαριασμούς ή μεγαλώνουν παιδί, χωρίς άλλες πηγές εισοδήματος, το γνωρίζουν από πρώτο χέρι όταν ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα ή νωρίτερα.

«Αντέχει» όμως η ελληνική οικονομία και η αγορά  να ανεβάσει τον πήχη του κατώτατου μισθού πάνω από τα 1052 ευρώ; Ή μήπως κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ανασχετικά για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και πιθανόν να τροφοδοτήσει πληθωριστικές πιέσεις, όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα το ΙΟΒΕ και δευτερευόντως η ΤτΕ;

Ένα πάγιο επιχείρημα ενάντια στις υποτιθέμενα «αλόγιστες» αυξήσεις μισθών, είναι ότι στην Ελλάδα η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, όσο και σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν την κρίση.

Είναι χαρακτηριστική η ρήση του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα» και ότι αν αυξήσουμε τους μισθούς χωρίς να αυξήσουμε αντίστοιχα την παραγωγικότητα, θα χρεωκοπήσουμε ως χώρα.

Κατώτατος μισθός και κατανάλωση

Ο οικονομολόγος του ΚΕΠΕ Βλάσης Μισσός, μας εξηγεί ότι οι μισθοί είναι τμήμα της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας. Επομένως η αύξηση στον κατώτατο μισθό, δεν υπονομεύει, αλλά συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία, άρα και στη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας.

Επίσης, όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό έχουν υψηλή ροπή στην κατανάλωση. Με άλλα λόγια κάθε ευρώ που μπαίνει στην τσέπη ενός χαμηλόμισθου, βγαίνει αμέσως για να πληρωθούν τα βασικά έξοδα διαβίωσης. Έτσι κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού επιστρέφει στην πραγματική οικονομία.

Ο ερευνητής του ΚΕΠΕ θεωρεί ότι οι  αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έρχονται άλλη μια φορά πίσω από τις εξελίξεις. Η Ελλάδα συνεχίζει να συγκλίνει μισθολογικά με το «βαλκανικό» μοντέλο και όχι με τον μέσο όρο της ΕΕ. Έναν διαφορετικό δρόμο δείχνει η την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ υψηλότερες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, μολονότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας της εξαρτάται από τις υπηρεσίες (όπως και η Ελλάδα).

Μισθοί και πληθωρισμός

«Το επιχείρημα ότι αν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός θα ξεφύγει ο πληθωρισμός, έχει καταρριφθεί εδώ και χρόνια», μας λέει ο Χρήστος Γούλας του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.  Ως παράδειγμα αναφέρει ότι οι διαδοχικές ονομαστικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν είχαν  επίπτωση στον πληθωρισμό. «Επιπλέον μιλάμε για πολύ μικρή διαφορά, της τάξης των 20 με 30 ευρώ τον μήνα, για μια κοινωνική ομάδα η οποία βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Είναι αστείο να λέμε ότι θα τροφοδοτηθεί ο πληθωρισμός για αυτή την αύξηση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ανταγωνιστικότητα. Αν μια επιχείρηση δεν μπορεί να δώσει έναν μισθό ο οποίος προστατεύει, έστω στοιχειωδώς, το προσωπικό της από τη φτώχεια, τότε γιατί να υπάρχει; Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δούμε ευρύτερα το παραγωγικό σύστημα».

Αυξήσεις περιθωρίων κέρδους

Μια απάντηση στο ερώτημα αν αντέχει η οικονομία να δώσει υψηλότερους μισθούς, μας δίνουν οι καταστάσεις με τα κέρδη των επιχειρήσεων. Καταρχάς, σύμφωνα με τις εκθέσεις της ΤτΕ, το περιθώριο κέρδους των ελληνικών επιχειρήσεων εμφάνισε αξιοσημείωτη αύξηση την περίοδο της πληθωριστικής κρίσης-ενεργειακής κρίσης. Μόνο τη διετία 2021-22 ο ο δεικτης περιθωριου κέρδους αυξήθηκε σωρευτικά κατά 15%. Στο εμπόριο η σωρευτική αύξηση ξεπέρασε το 28% και στη βιομηχανία ανήλθε στο 21%.

Σύμφωνα με την ICAP CRIF, oι 5.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας, σε εμπόριο, βιομηχανία, υπηρεσίες, με βάση τους τελευταίους ισολογισμούς (2024) είχαν αύξηση καθαρής κερδοφορίας της τάξης του 28,2%.

Επιχειρηματικά κέρδη το 2025

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση νομισματικής πολιτικής της ΤτΕ, η κερδοφορία των ελληνικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2025 διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Το μερίδιο καθαρού κέρδους (οριζόμενο ως ο λόγος του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος προς την καθαρή προστιθέμενη αξία), το οποίο εκφράζει την απόδοση του επιχειρηματικού τομέα σε όρους λειτουργικών κερδών, ανήλθε σε 25,7%, παρουσιάζοντας ανθεκτικότητα παρά την ήπια ενίσχυση του κόστους εργασίας.

«Αξιοσημείωτο είναι ότι, αν και μειωμένο συγκριτικά με το 2024 (26,9%), παρέμεινε υψηλότερο από τον τριετή μέσο όρο (2017-19) της προ πανδημίας περιόδου (25,2%).  Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις καλές επιδόσεις του βιομηχανικού, του κατασκευαστικού και του τουριστικού τομέα, την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας σε ένα περιβάλλον μακροοικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, συνδυαστικά με τις επιχορηγήσεις του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Επίσης, οι πληθωριστικές πιέσεις ευνόησαν την τιμολογιακή δύναμη των επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς που χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και αντιμετωπίζουν υπερβάλλουσα ζήτηση έναντι περιορισμένης προσφοράς», σημειώνει η ΤτΕ.

Το ίδιο διάστημα, σημειώνει η ΤτΕ «συνεχίστηκε η αύξηση των συνολικών αμοιβών, καθώς και των αμοιβών ανά μισθωτό σε ονομαστικούς όρους, αν και μόνο οριακά σε πραγματικούς».

Eurogroup: Αναζητά κοινή απάντηση στην ακρίβεια σε συνθήκες κρίσης 

Eurogroup: Αναζητά κοινή απάντηση στην ακρίβεια σε συνθήκες κρίσης 

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

Ηλίας Γεωργάκης
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ανάλυση 26.03.26

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

Η «νάρκη» για τον κατώτατο μισθό πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κόσμος 27.03.26

Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Σύνταξη
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
O Willy Chavarria προσφέρει «κόκκινα τριαντάφυλλα» στη Zara
Yes, sir 27.03.26

Ο Willy Chavarria φέρνει μεξικάνικες τηλενουβέλες και ερωτικά «τετράγωνα» στη Zara

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Τα κρίσιμα 10 χιλιόμετρα 27.03.26

Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»

Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Σύνταξη
Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Έγκλημα κατά της άγριας ζωής
«Παραμένει ατιμώρητο» 27.03.26

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Έγκλημα κατά της άγριας ζωής

Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

