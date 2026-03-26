ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός δημιουργώντας εντυπώσεις για δήθεν τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος», σχολιάζει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, υπογραμμίζοντας πως οι εργαζόμενοι ζουν πια «στη νέα εποχή φτωχοποίησης εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ».

«Αναρωτιόμαστε πώς άραγε σκοπεύουν ο κ. Μητσοτάκης και η κα. Κεραμέως να πείσουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πως τα 40 ευρώ μεικτά τον μήνα ή τα 1,3 ευρώ, μεικτά και πάλι, την ημέρα πρόκειται να βελτιώσουν τις σημερινές ασφυκτικές συνθήκες που τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν, με την ακρίβεια να καλπάζει και τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων να έχουν φτάσει σε ανησυχητικά πια επίπεδα», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Οι όποιες αυξήσεις ανακοινώνονται, κατατρώγονται από τη διευρυμένη αισχροκέρδεια»

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως «η κυβέρνηση, αντί να επιστρέψει τον καθορισμό του επιπέδου του μισθού στους κοινωνικούς θεσμικούς εταίρους, όπως προβλέπεται και όπως ίσχυε προ μνημονίων, την κράτησε για τον εαυτό της, ψάχνοντας ακόμη ένα πεδίο για να κάνει επικοινωνιακή πολιτική. Αποτέλεσμα; Οι όποιες αυξήσεις ανακοινώνονται, κατατρώγονται κυριολεκτικά από την διευρυμένη αισχροκέρδεια στα τρόφιμα και στα καύσιμα, τις υψηλές τιμές στο ράφι και στην αντλία και από τους αυξημένους άμεσους και έμμεσους φόρους που έχουν φορτωθεί οι οικογένειες σήμερα».

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», σημειώνει, για να προσθέσει πως «η απάντηση για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ελλήνων μπορεί να δώσει μόνο μια άλλη κυβέρνηση, με προοδευτικό πρόσημο, που θα στοχεύει σε μια δίκαιη οικονομική και μισθολογική πολιτική. Που θα επανέφερε την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και θα ενισχύει τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εγγυηθούν πραγματικές αυξήσεις στον κατώτατο και στον μέσο μισθό. Που θα δώσει όλες τις δυνάμεις της για να σταματήσει το καθοδικό σπιράλ στο οποίο βρίσκονται τα τελευταία 7 χρόνια οι μισθοί και θα βάλει ένας τέλος στην βίαιη ανακατανομή πλούτου που βιώνει από το 2019 και μετά η ελληνική κοινωνία, εις βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των νέων».