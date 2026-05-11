Στη δημοσιότητα δόθηκαν, από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη).

Επίσης, τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες ή κτήση μετοχών.

Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους/τις συζύγους.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δείτε τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2025 (χρήση 2024)

Τα εισοδήματα που δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 81.673.94 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει έσοδα από ακίνητα 10.700 ευρώ.

Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές είναι 35.916 ευρώ, ενώ άλλα 34.728,84 ευρώ είναι απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά (άρθρο 63 Συντάγματος).

Το συνολικό ύψος των καταθέσεών του σε δέκα λογαριασμούς είναι 575.624 ευρώ.

Το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φτάνει τα 176.58 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain.

Το χαρτοφυλάκιο του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas, αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ.

Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση/διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός έχει συμμετοχή σε 26 ακίνητα σε Κρήτη και Κυκλάδες. Επίσης, συμμετέχει στον Κήρυκα Χανίων.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέχει επιβατικά αυτοκίνητα με κυβισμό 875 και 1.560 κυβικών.

Ένα από τα οχήματα αποκτήθηκε με αγορά το 2016 και το άλλο με δωρεά/κληρονομιά.

Τη δήλωση της συζύγου του πρωθυπουργού, Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Δείτε τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Αναφορικά με τις καταθέσεις, διατηρεί αρκετούς λογαριασμούς σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, ωστόσο στους περισσότερους τα ποσά είναι σχεδόν μηδενικά. Το μεγαλύτερο ποσό είναι δηλωμένο σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας και φτάνει τις 55.559,78 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην κατοχή του συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο αλλά και Βέλγιο, ενώ σε αυτά περιλαμβάνονται οικόπεδα και αποθήκες.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Δείτε τη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου και της συζύγου του, Σουλτάνας Παπαδοπούλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε:

Συνολικό καθαρό εισόδημα: 43.804,68 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές

Έσοδα από ακίνητα: 1.971,33 ευρώ

Ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές: 15.000 ευρώ

Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 441 ευρώ

Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα: 2,14 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Δείτε τη δήλωση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και της συζύγου του, Αναστασίας Κοντογιάννη

Ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε συνομικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 76.080,77.

Στη δήλωσή του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρει: «Οι αποδοχές που έλαβα από την βουλευτική μου ιδιότητα, κατά το έτος 2024, είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του

Κόμματος και κατατέθηκαν στο Κόμμα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έχει καταθέσεις 23.662,54 ευρώ, ενώ διαθέτει δύο διαμερίσματα στη Λαμία.

Δεν διαθέτει οχήματα και δεν έχει δάνεια.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Δείτε τη δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου και της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε εισόδημα 101.053 ευρώ.

Οι καταθέσεις του Κυριάκου Βελόπουλου φτάνου τις 266.283 ευρώ.

Διαθέτει μετοχές και ομόλογα ύψους 6.054 ευρώ, ενώ έχει μισθώσει δύο θυρίδες.

Κατέχει τέσσερα ακίνητα σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, ενώ συμμετέχει σε μία επιχείρηση.

Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Δείτε τη δήλωση του προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε εισόδημα 79.465 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις της είναι 25.173 ευρώ.

Κατέχει 8 ακίνητα σε Εύβοια και Αγία Παρασκευή και ένα επιβατικό ΙΧ 1.595 κυβικών.

Συμμετέχει σε μία επιχείρηση και έχει υπολοιπόμενο χρέος από δάνει 1.759,61 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Δείτε τη δήλωση του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού και της συζύγου του, Σταματίνης Γουζούνη

Ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε εισόδημα 47.666 ευρώ, ενώ έχει καταθέσεις 19.321 ευρώ.

Κατέχει πέντε ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς και τρία επιβατικά αυτοκίνητα.

Οι δανειακές του υποχρεώσεις φτάνουν τις 113.812 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Αλέξη Χαρίτση

Δείτε τη δήλωση του τέως προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση και της συζύγου του, Αικατερίνης Καζούλλη

Ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε εισοδήματα από ακίνητα 8.316 ευρώ, ενώ το συνολικό καθαρό του εισόδημα είναι 35.869 ευρώ.

Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα δήλωσε 4.507 ευρώ, ενώ δήλωσε και 37.068,84 ευρώ που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά.

Επίσης, δήλωσε καταθέσεις περίπου 115.000 ευρώ.

Κατέχει δύο ακίνητα στη Μεσσηνία, ενώ έχει δανειακές υποχρεώσεις 2.518,05 ευρώ (από πιστωτική κάρτα).