Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη – Τι δηλώνει και πόσα ακίνητα διαθέτει

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαθέτει πάνω από 80.000 ευρώ σε εισοδήματα και παραπάνω από μισό εκατομμύριο σε καταθέσεις. Διαθέτει επίσης 26 ακίνητα.

Συνολικά εισοδήματα: 81.673.94 ευρώ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές (φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 81.673.94 ευρώ. ευρώ.

Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα κλπ ανέρχεται σε 35.916,48 ευρώ, και 34.728,84 ευρώ είναι απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά (άρθρο 63 Συντάγματος).

Από εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει 176,58 ευρώ. Από ακίνητα 10.700 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 95,29ευρώ.

Συνολικές τραπεζικές καταθέσεις: 575.208,56 ευρώ

Το μεγαλύτερο ποσό που υπάρχει σε λογαριασμό είναι τα 472.005,41 ευρώ, με την σημείωση: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΟ HELLENIC”.

Ακολουθεί ο λογαριασμός με 100.163,89 ευρώ και ένας ακόμα με 1.912,17 ευρώ (Εθνική Τράπεζα). Ο πρωθυπουργός διαθέτει ακόμη πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο Πρωθυπουργός έχει και καταθέσεις 419,44 δολαρίων.

Ακίνητα: Συνολικά 26

Τα περισσότερα ακίνητα του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκονται στο νομό Χανίων, ενώ διαθέτει και στην Ήπειρο, αλλά και στα Δωδεκάνησα.

Τα περισσότερα ακίνητα έχουν αποκτηθεί κυρίως με δωρεά ή αγορά και κάποια με κληρονομιά.

Οχήματα: Συνολικά 2

Κατέχουν επιβατικά αυτοκίνητα με κυβισμό 875 και 1.560 κ.εκ.

Ένα από τα οχήματα αποκτήθηκε με αγορά το 2016 και το άλλο με δωρεά/κληρονομιά.

Δάνεια και κάρτες

Υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων πιστωτική κάρτα από την Εθνική Τράπεζα με οφειλόμενο υπόλοιπο 6.100,52 ευρώ (Mastercard).

Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035. Ως υπόλοιπο οφειλόμενο αναφέρεται το ποσό των 150.000 ευρώ.