Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη).

Μεταξύ των πόθεν έσχες υπάρχουν και αυτά των πολιτικών αρχηγών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Αναφορικά με τις καταθέσεις, διατηρεί αρκετούς λογαριασμούς σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, ωστόσο στους περισσότερους τα ποσά είναι σχεδόν μηδενικά. Το μεγαλύτερο ποσό είναι δηλωμένο σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας και φτάνει τις 55.559,78 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην κατοχή του συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο αλλά και Βέλγιο ενώ σε αυτά περιλαμβάνονται οικόπεδα και αποθήκες.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών.

Δείτε τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη εδώ