Δείτε το πόθεν έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου
Το συνολικό Καθαρό Εισόδημα: που δήλωσε από από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχεται σε 43.804,68 ευρώ ενώ το εισόδημα από ακίνητα φτάνει τα 1.971 ευρώ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για το έτος 2025 (χρήση 2024).
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε:
-Συνολικό Καθαρό Εισόδημα: 43.804,68 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.
-Έσοδα από Ακίνητα: 1.971,33 ευρώ
-Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων / Δάνεια / Κληρονομιές: 15.000 ευρώ
-Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 441 ευρώ
-Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα: 2,14 ευρώ
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει συνολικά 8 ακίνητα (7 στην Ελλάδα και ένα στο εξωτερικό).
Αναφορικά με τις τραπεζικές καταθέσεις, διαθέτει λογαριασμούς ελληνικές τράπεζες με το μεγαλύτερο ποσό να ανέρχεται σε 42.999,74 ευρώ.
Επίσης, έχει στην κατοχή του ένα επιβατικό ΙΧ κυβισμού Κυβισμού 1.560,00 κ.ε., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2016 και έτος κτήσης το 2023
Δείτε τη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου εδώ
- Αναβάθμιση για το ελικοδρόμιο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών
- Ο Παναθηναϊκός και ένα αρνητικό ρεκόρ – Ποτέ ξανά δεν είχε τόσους βαθμούς στην 4η αγωνιστική των play offs
- Μια αγκαλιά αγάπης και προσφοράς στον Πειραιά
- Δείτε το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα
- Κατερίνα Καινούργιου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον τοκετό και η επιστροφή στην εκπομπή
- Stoiximan: «Πού ήσουν;»
- Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη – Τι δηλώνει και πόσα ακίνητα διαθέτει
- Ηράκλειο: Το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη μητέρα – Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις