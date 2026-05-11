Δείτε το πόθεν έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε:

-Συνολικό Καθαρό Εισόδημα: 43.804,68 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

-Έσοδα από Ακίνητα: 1.971,33 ευρώ

-Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων / Δάνεια / Κληρονομιές: 15.000 ευρώ

-Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 441 ευρώ

-Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα: 2,14 ευρώ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει συνολικά 8 ακίνητα (7 στην Ελλάδα και ένα στο εξωτερικό).

Αναφορικά με τις τραπεζικές καταθέσεις, διαθέτει λογαριασμούς ελληνικές τράπεζες με το μεγαλύτερο ποσό να ανέρχεται σε 42.999,74 ευρώ.

Επίσης, έχει στην κατοχή του ένα επιβατικό ΙΧ κυβισμού Κυβισμού 1.560,00 κ.ε., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2016 και έτος κτήσης το 2023

