Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση
Μήνυμα «νίκης» στις εκλογές, οπότε αυτές γίνουν, στέλνει από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας, με το κοινό να σταματά την ομιλία του παρακινώντας τον να ανακοινώσει το κόμμα. «Η σπορά έγινε τώρα είναι η ώρα του θερισμού», αναφέρει με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.
Μήνυμα «νίκης» στις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, έστειλε από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγοντας πανιά σε νέες θάλασσες. Πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις της ίδρυσης του νέου φορέα ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως «αρχικά στόχος ήταν μια ισχυρή αντιπολίτευση, τώρα είναι μια ισχυρή παράταξη» βάζοντας πλώρη όχι για ένα ταξίδι που συνεχίζεται αλλά για ένα ταξίδι που τώρα αρχίζει.
Η δεύτερη παρουσία του Αλ. Τσίπρα σε πολιτική – κομματική εκδήλωση μετά από αυτή της Θεσσαλονίκης
Με το κοινό να τον παροτρύνει να ανακοινώσει το όνομα του κόμματος ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «όλα θα γίνουν και στην ώρα τους», υποσχόμενος πως «στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη» και «θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννά ανισότητες στον τόπο».
🎙️Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη
— in.gr/news (@in_gr) May 11, 2026
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε συνεχή πυρά κατά της κυβέρνησης ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με ειδική αναφορά στο «οικονομικό έγκλημα» με «χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου» για «να κονομήσει ένα ξένο FUND, η CVC», αναφερόμενος στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και τις κυβερνητικές πρακτικές. Αναφέρθηκε επιγραμματικά στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών σημειώνοντας για το δεύτερο πως είναι «η χείριστη μορφή τοξικότητας».
Τέλος, χαρακτήρισε την πολιτική αλλαγή, ως «ώριμο τέκνο».
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι και «η κυβερνώσα Αριστερά» στη νέα εποχή
Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού έδωσε το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα που βρίσκεται στα σκαριά, ανοίγει βηματισμό με κομματικού χαρακτήρα εκδηλώσεις ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας ανοιχτά για «συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της Δημοκρατίας».
Στο θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, ο πρώην πρωθυπουργός, ήταν ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο πυρήνας υποστηρικτών του στο βόρειο τομέα. Δεν δίστασε να μιλήσει για μια πολιτική δύναμη ικανή να αποτελέσει την εναλλακτική δύναμη εξουσίας που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος στοχεύοντας στην επανίδρυση της της προοδευτικής παράταξης σε όλη τη χώρα.
