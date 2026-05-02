Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02 Μαΐου 2026, 07:00

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε για πρώτη φορά την «Ιθάκη» στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη σ΄ένα κατάμεστο «Παλλάς» στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν η εποχή που όλοι οι «φίλοι» αλλά και εχθροί βρήκαν να πουν πολλά λόγια για τον… εξώστη και για το γεγονός ότι εκεί κάθισαν οι παλιοί του σύντροφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολύ λιγότερα για το βιβλίο το ίδιο. Ένα βιβλίο που ήδη είχε γίνει εκδοτικό φαινόμενο καθώς είχε ξεπουλήσει, ξεπερνώντας -τότε- τα 30.000 αντίτυπα μέσα σε λίγες μέρες από την κυκλοφορία του.

Αναζητώντας ένα σημάδι

Υπήρχαν όμως και οι φανατικοί υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού που έλπιζαν από την πρώτη στιγμή στην ανακοίνωση ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον Τσίπρα. Το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί από βουλευτής και είχε παραδώσει την έδρα λίγο καιρό πριν, κάποιοι το είδαν ως σημάδι για την επιστροφή του στην πολιτική ζωή.

Όχι πως έφυγε ποτέ είναι η αλήθεια, αλλά εδώ όλα συνέκλιναν σε κάτι διαφορετικό: στο σχηματισμό της ελπίδας απέναντι στην δεξιά κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Τσίπρας θα τους απογοητεύσει προσωρινά. Θα μιλήσει πολιτικά, θα κάνει αυτοκριτική, θα επιτεθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν θα ανακοινώσει κάποιο κόμμα. Θα αφήσει ωστόσο να εννοηθεί πως κάτι νέο μπορεί να γεννηθεί, «από τα κάτω».

Κάποιοι αναλυτές εκείνον τον Δεκέμβρη βρήκαν παραλληλισμούς με το ΠΑΚ -πριν γίνει ΠΑΣΟΚ- τη δεκαετία του ’70, αναφορικά με το πως «γεννήθηκε» μέσα από την κοινωνία και απλώθηκε, δημιουργώντας ρίζες σ’ αυτήν.

Επανίδρυση

Από το «Παλλάς» λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για την ανάγκη «επανίδρυσης της  προοδευτικής παράταξης αλλά και το όραμα μιας νέας μεταπολίτευσης που θα αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπιστία των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στη δημοκρατία».

Θα τονίσει επίσης την ανάγκη που έχει η χώρα, την επιτακτική ανάγκη για ένα «σοκ δημοκρατίας». Και είναι η στιγμή που θα αρχίσει -και θα το κάνει σε κάθε παρουσίαση στη συνέχεια- όχι μόνο να αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα της ευημερίας, αλλά να «βομβαρδίζει» την κυβέρνηση Μητσοτάκη κάθε φορά για την κακοδιαχείριση και τα σκάνδαλα που κουβαλάει στα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Το «Παλλάς» ήταν η αρχή. Θα ακολουθήσει η Πάτρα όπου ο Τσίπρας θα προβάλει έντονα ένα σημαντικό όπλο που ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει. Την εντιμότητα, τόσο τη δική του όσο και εκείνης της περιόδου της διακυβέρνησής του.

Την ώρα που η κοινωνία βοά για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των απευθείας αναθέσεων, των καρτέλ και της ακρίβειας, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για ένα «σοκ εμπιστοσύνης», ενώ θα τονίσει ότι: «Είναι επείγον η χώρα να αποκτήσει ισχυρή προοδευτική παράταξη, ικανή να κερδίσει τη σημερινή κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές».

Οι πρώτοι πυρήνες και η ολική ρήξη

Σε όλες τις παρουσιάσεις, εκείνες που έγιναν αλλά και όσες ακολουθήσουν ο κόσμος αγκαλιάζει την «Ιθάκη» και τον πρώην πρωθυπουργό. Σε κάθε πόλη που πήγε δημιουργείται το αδιαχώρητο. Σιγά, σιγά δημιουργούνται και οι πρώτοι «πυρήνες» στην επαρχία, που πραγματοποιούν δικές τους εκδηλώσεις, με το βλέμμα πάντα στην ανακοίνωση του κόμματος.

Στα μέσα του Γενάρη η «Ιθάκη» θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Τσίπρας θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη, μιλώντας για «ολική ρήξη και σαρωτικές αλλαγές». Θα πει χαρακτηριστικά πως «χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό, δημοκρατικό, προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Που δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο από τις δομές της αναξιοκρατίας, της γραφειοκρατίας και της διαπλοκής. Που θα αλλάξει όχι μόνο το κράτος αλλά και την κουλτούρα εξουσίας. Ένα κράτος για όλους και όχι ένα εργαλείο για λίγους».

Ο Τσίπρας για τη Γάζα και το Ιράν

Ταυτόχρονα αναφέρεται στα εθνικά θέματα, καταδικάζει την δοτικότητα της κυβέρνησης απέναντι στα αμερικανικά σχέδια και μιλάει ανοιχτά για τη γενοκτονία στη Γάζα από το Ισραήλ. Όσο ανεβάζει τους τόνους κάποιοι βλέπουν σ’ αυτόν τον παλιό Αλέξη, δεκαπέντε χρόνια πριν, πριν γίνει πρωθυπουργός της χώρας.

Την ίδια ώρα, συζητιέται το γεγονός ότι στις παρουσιάσεις του εμφανίζονται και βουλευτές ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου πάλι, ακούγονται γκρίνιες και μουρμουρητά ότι το κόμμα δένεται πίσω από τον Τσίπρα.

«Βίαιη δεν είναι η επιθυμία των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. Αλλά οι απροσπέλαστες όχθες ενός συστήματος που την περιορίζει». Με Αγγελόπουλο και Μπρεχτ θα μιλήσει στις καρδιές του κόσμου στα Ιωάννινα, παρουσιάζοντας την «Ιθάκη» αλλά κι ένα συνολικό σχέδιο για την οργάνωση και την ανάπτυξη της Περιφέρειας. «Ξέρω από που προέρχομαι. Και για αυτό ξέρω που θέλω να πάμε. Όλες και όλοι μαζί», θα πει εν μέσω χειροκροτημάτων και κλείνοντας την ομιλία του.

Λάρισα, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη θα είναι οι επόμενοι σταθμοί. Είναι τα μέρη που θα ταχθεί κατά του πολέμου στο Ιράν, καταδικάζοντας την επίθεση των ΗΠΑ, θα ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών για τις βάσεις στον ελλαδικό χώρο, θα μιλήσει για μια νέα «εθνική πυξίδα» στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Επιπλέον θα αρχίσει να κορυφώνει τις επιθέσεις του στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τα σκάνδαλα, κάνοντας λόγο για κυβέρνηση που λειτουργεί «με όρους Μαφίας».

Το πρώτο σήμα

Κι ενώ ο καιρός περνάει, θα χρειαστεί να φτάσουμε στη Λαμία, ένα μήνα πριν, ώστε ο Αλέξης Τσίπρας να στείλει το σήμα. Είναι οι μέρες που κυκλοφορούν φήμες για εκλογικό αιφνιδιασμό εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ποιο είναι το αιτούμενο, βάζει το ερώτημα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της «Ιθάκης». Και απαντά: «Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά».

Από εκείνο το σημείο και μετά πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν εδώ και τώρα κόμμα, πρόγραμμα, παρουσιάσεις. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και για τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν. Την ίδια ώρα πρώην σύντροφοι του -κυρίως από την πλευρά της Νέας Αριστεράς- του ασκούν κριτική, ενώ σιγά, σιγά στο παιχνίδι μπαίνει και το ΠΑΣΟΚ που βλέπει στο πρόσωπό του έναν αντίπαλο με δυναμική. Το νερό έχει μπει στο αυλάκι.

Αντίστροφη μέτρηση

Αυτό εξάλλου, αποδείχθηκε στο Ηράκλειο, στην τελευταία παρουσίαση της Ιθάκης. Εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ένα σαφές πλαίσιο για το νέο κόμμα. Το κόμμα της ρήξης με το παλιό, με την κουβέντα να γίνεται στην Κρήτη των φραπέδων και των χασάπηδων και όλων εκείνων που αμαυρώνουν την εικόνα ενός ολόκληρου νησιού. Ενός νησιού που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβερνώσα Αριστερά, όρος που ακούστηκε και πάλι χθες από τον πρώην πρωθυπουργό. Δικαίως πλέον μπορούμε να λέμε πως η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει…

Απολογισμός

Επιχειρώντας έναν απολογισμό όλων των ανωτέρων δημόσιων παρεμβάσεων του πρώην πρωθυπουργού με αφορμή την προώθηση του βιβλίου, μπορεί κανείς να βρει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Σίγουρα μιλάμε για ένα πρόσωπο που δεν έχει χάσει το επικοινωνιακό του «γκελ» στον κόσμο. Λίγο πριν κλείσει τα 52 του χρόνια παραμένει ο «Αλέξης» για πολλούς εκεί έξω, που βλέπουν στο πρόσωπό του τη μοναδική εναλλακτική που υπάρχει και που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο ηθικό πλεονέκτημα και την εντιμότητα.

Συν τοις άλλοις, στις παρουσιάσεις είχε την ευκαιρία να αναδείξει συγκεκριμένα αναπτυξιακά μοντέλα για διάφορους τομείς. Προφανώς έχει σχέδιο για την Ανάπτυξη, το κόστος ζωής, την ενεργειακή πολιτική, την εξωτερική πολιτική κλπ. Προφανώς και αυτά θα αποτελέσουν τη βάση του προγράμματος του νέου φορέα και θα παρουσιαστούν συνολικά.

Από την άλλη υπάρχουν κι εκείνοι που λένε ότι δεν κομίζει τίποτε καινούργιο και πως έρχεται κουβαλώντας παλιά υλικά. Ακόμα και αν ισχύει αυτό, ίσως τα πράγματα να είναι καλύτερα για τη χώρα, τουλάχιστον στο επίπεδο της καθημερινότητας, της τσέπης, της επιβίωσης.

Δεν είναι λίγες οι έρευνες που καταγράφουν ότι ο κόσμος ζούσε καλύτερα το 2019. Κακά τα ψέματα, η μεγαλύτερη αποτυχία των κυβερνήσεων Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ουδέποτε κατάφερε να τιθασεύσει το κόστος ζωής. Και μάλλον είναι αργά να το κάνει τώρα.

Ο Τσίπρας πρωταγωνιστής ξανά στο παιχνίδι

Εν αναμονή των επισήμων ανακοινώσεων, το σίγουρο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Μοιραία, θα εισέλθει και αυτός στη βάσανο των μετρήσεων -επίσημα πλέον- όπως κάθε πολιτικός φορέας στη χώρα. Κι εκεί, θα δούμε κατά πόσο το όνομα Τσίπρας μπορεί να συγκινεί ακόμα την κοινωνία, με την οποία βγήκε απ’ τα Μνημόνια ως πρωθυπουργός της, αφήνοντας κληρονομιά 37 δισ. ευρώ.

Ποιός άλλος μπορεί να περηφανευτεί στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, ότι φεύγοντας άφησε γεμάτα ταμεία;

Σε κάθε περίπτωση η αρχή έγινε την Πρωτομαγιά, με τη δημοσιοποίηση του Μανιφέστου που αποτελεί τον φάρο για τον νέο σχηματισμό. Ένα Μανιφέστο που αναφέρεται σε μια νέα κυβερνώσα Αριστερά, συνδυάζοντας τις δυνάμεις από τρεις πολιτικούς χώρους: της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής, ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Economy
Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01.05.26

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Επικαιρότητα 01.05.26

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
Νέα Αριστερά 01.05.26

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
Πολιτική 01.05.26

«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
ΠΑΣΟΚ 01.05.26

«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Πολιτική 01.05.26

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Οφειλές 02.05.26

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Ακαδημία Κινηματογράφου 02.05.26

«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Μεξικό 02.05.26

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

