Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε για πρώτη φορά την «Ιθάκη» στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη σ΄ένα κατάμεστο «Παλλάς» στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν η εποχή που όλοι οι «φίλοι» αλλά και εχθροί βρήκαν να πουν πολλά λόγια για τον… εξώστη και για το γεγονός ότι εκεί κάθισαν οι παλιοί του σύντροφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολύ λιγότερα για το βιβλίο το ίδιο. Ένα βιβλίο που ήδη είχε γίνει εκδοτικό φαινόμενο καθώς είχε ξεπουλήσει, ξεπερνώντας -τότε- τα 30.000 αντίτυπα μέσα σε λίγες μέρες από την κυκλοφορία του.

Αναζητώντας ένα σημάδι

Υπήρχαν όμως και οι φανατικοί υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού που έλπιζαν από την πρώτη στιγμή στην ανακοίνωση ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον Τσίπρα. Το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί από βουλευτής και είχε παραδώσει την έδρα λίγο καιρό πριν, κάποιοι το είδαν ως σημάδι για την επιστροφή του στην πολιτική ζωή.

Όχι πως έφυγε ποτέ είναι η αλήθεια, αλλά εδώ όλα συνέκλιναν σε κάτι διαφορετικό: στο σχηματισμό της ελπίδας απέναντι στην δεξιά κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Τσίπρας θα τους απογοητεύσει προσωρινά. Θα μιλήσει πολιτικά, θα κάνει αυτοκριτική, θα επιτεθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν θα ανακοινώσει κάποιο κόμμα. Θα αφήσει ωστόσο να εννοηθεί πως κάτι νέο μπορεί να γεννηθεί, «από τα κάτω».

Κάποιοι αναλυτές εκείνον τον Δεκέμβρη βρήκαν παραλληλισμούς με το ΠΑΚ -πριν γίνει ΠΑΣΟΚ- τη δεκαετία του ’70, αναφορικά με το πως «γεννήθηκε» μέσα από την κοινωνία και απλώθηκε, δημιουργώντας ρίζες σ’ αυτήν.

Επανίδρυση

Από το «Παλλάς» λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για την ανάγκη «επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης αλλά και το όραμα μιας νέας μεταπολίτευσης που θα αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπιστία των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στη δημοκρατία».

Θα τονίσει επίσης την ανάγκη που έχει η χώρα, την επιτακτική ανάγκη για ένα «σοκ δημοκρατίας». Και είναι η στιγμή που θα αρχίσει -και θα το κάνει σε κάθε παρουσίαση στη συνέχεια- όχι μόνο να αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα της ευημερίας, αλλά να «βομβαρδίζει» την κυβέρνηση Μητσοτάκη κάθε φορά για την κακοδιαχείριση και τα σκάνδαλα που κουβαλάει στα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Το «Παλλάς» ήταν η αρχή. Θα ακολουθήσει η Πάτρα όπου ο Τσίπρας θα προβάλει έντονα ένα σημαντικό όπλο που ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει. Την εντιμότητα, τόσο τη δική του όσο και εκείνης της περιόδου της διακυβέρνησής του.

Την ώρα που η κοινωνία βοά για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των απευθείας αναθέσεων, των καρτέλ και της ακρίβειας, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για ένα «σοκ εμπιστοσύνης», ενώ θα τονίσει ότι: «Είναι επείγον η χώρα να αποκτήσει ισχυρή προοδευτική παράταξη, ικανή να κερδίσει τη σημερινή κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές».

Οι πρώτοι πυρήνες και η ολική ρήξη

Σε όλες τις παρουσιάσεις, εκείνες που έγιναν αλλά και όσες ακολουθήσουν ο κόσμος αγκαλιάζει την «Ιθάκη» και τον πρώην πρωθυπουργό. Σε κάθε πόλη που πήγε δημιουργείται το αδιαχώρητο. Σιγά, σιγά δημιουργούνται και οι πρώτοι «πυρήνες» στην επαρχία, που πραγματοποιούν δικές τους εκδηλώσεις, με το βλέμμα πάντα στην ανακοίνωση του κόμματος.

Στα μέσα του Γενάρη η «Ιθάκη» θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Τσίπρας θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη, μιλώντας για «ολική ρήξη και σαρωτικές αλλαγές». Θα πει χαρακτηριστικά πως «χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό, δημοκρατικό, προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Που δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο από τις δομές της αναξιοκρατίας, της γραφειοκρατίας και της διαπλοκής. Που θα αλλάξει όχι μόνο το κράτος αλλά και την κουλτούρα εξουσίας. Ένα κράτος για όλους και όχι ένα εργαλείο για λίγους».

Ο Τσίπρας για τη Γάζα και το Ιράν

Ταυτόχρονα αναφέρεται στα εθνικά θέματα, καταδικάζει την δοτικότητα της κυβέρνησης απέναντι στα αμερικανικά σχέδια και μιλάει ανοιχτά για τη γενοκτονία στη Γάζα από το Ισραήλ. Όσο ανεβάζει τους τόνους κάποιοι βλέπουν σ’ αυτόν τον παλιό Αλέξη, δεκαπέντε χρόνια πριν, πριν γίνει πρωθυπουργός της χώρας.

Την ίδια ώρα, συζητιέται το γεγονός ότι στις παρουσιάσεις του εμφανίζονται και βουλευτές ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου πάλι, ακούγονται γκρίνιες και μουρμουρητά ότι το κόμμα δένεται πίσω από τον Τσίπρα.

«Βίαιη δεν είναι η επιθυμία των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. Αλλά οι απροσπέλαστες όχθες ενός συστήματος που την περιορίζει». Με Αγγελόπουλο και Μπρεχτ θα μιλήσει στις καρδιές του κόσμου στα Ιωάννινα, παρουσιάζοντας την «Ιθάκη» αλλά κι ένα συνολικό σχέδιο για την οργάνωση και την ανάπτυξη της Περιφέρειας. «Ξέρω από που προέρχομαι. Και για αυτό ξέρω που θέλω να πάμε. Όλες και όλοι μαζί», θα πει εν μέσω χειροκροτημάτων και κλείνοντας την ομιλία του.

Λάρισα, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη θα είναι οι επόμενοι σταθμοί. Είναι τα μέρη που θα ταχθεί κατά του πολέμου στο Ιράν, καταδικάζοντας την επίθεση των ΗΠΑ, θα ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών για τις βάσεις στον ελλαδικό χώρο, θα μιλήσει για μια νέα «εθνική πυξίδα» στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Επιπλέον θα αρχίσει να κορυφώνει τις επιθέσεις του στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τα σκάνδαλα, κάνοντας λόγο για κυβέρνηση που λειτουργεί «με όρους Μαφίας».

Το πρώτο σήμα

Κι ενώ ο καιρός περνάει, θα χρειαστεί να φτάσουμε στη Λαμία, ένα μήνα πριν, ώστε ο Αλέξης Τσίπρας να στείλει το σήμα. Είναι οι μέρες που κυκλοφορούν φήμες για εκλογικό αιφνιδιασμό εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ποιο είναι το αιτούμενο, βάζει το ερώτημα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της «Ιθάκης». Και απαντά: «Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά».

Από εκείνο το σημείο και μετά πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν εδώ και τώρα κόμμα, πρόγραμμα, παρουσιάσεις. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και για τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν. Την ίδια ώρα πρώην σύντροφοι του -κυρίως από την πλευρά της Νέας Αριστεράς- του ασκούν κριτική, ενώ σιγά, σιγά στο παιχνίδι μπαίνει και το ΠΑΣΟΚ που βλέπει στο πρόσωπό του έναν αντίπαλο με δυναμική. Το νερό έχει μπει στο αυλάκι.

Αντίστροφη μέτρηση

Αυτό εξάλλου, αποδείχθηκε στο Ηράκλειο, στην τελευταία παρουσίαση της Ιθάκης. Εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ένα σαφές πλαίσιο για το νέο κόμμα. Το κόμμα της ρήξης με το παλιό, με την κουβέντα να γίνεται στην Κρήτη των φραπέδων και των χασάπηδων και όλων εκείνων που αμαυρώνουν την εικόνα ενός ολόκληρου νησιού. Ενός νησιού που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβερνώσα Αριστερά, όρος που ακούστηκε και πάλι χθες από τον πρώην πρωθυπουργό. Δικαίως πλέον μπορούμε να λέμε πως η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει…

Απολογισμός

Επιχειρώντας έναν απολογισμό όλων των ανωτέρων δημόσιων παρεμβάσεων του πρώην πρωθυπουργού με αφορμή την προώθηση του βιβλίου, μπορεί κανείς να βρει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Σίγουρα μιλάμε για ένα πρόσωπο που δεν έχει χάσει το επικοινωνιακό του «γκελ» στον κόσμο. Λίγο πριν κλείσει τα 52 του χρόνια παραμένει ο «Αλέξης» για πολλούς εκεί έξω, που βλέπουν στο πρόσωπό του τη μοναδική εναλλακτική που υπάρχει και που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο ηθικό πλεονέκτημα και την εντιμότητα.

Συν τοις άλλοις, στις παρουσιάσεις είχε την ευκαιρία να αναδείξει συγκεκριμένα αναπτυξιακά μοντέλα για διάφορους τομείς. Προφανώς έχει σχέδιο για την Ανάπτυξη, το κόστος ζωής, την ενεργειακή πολιτική, την εξωτερική πολιτική κλπ. Προφανώς και αυτά θα αποτελέσουν τη βάση του προγράμματος του νέου φορέα και θα παρουσιαστούν συνολικά.

Από την άλλη υπάρχουν κι εκείνοι που λένε ότι δεν κομίζει τίποτε καινούργιο και πως έρχεται κουβαλώντας παλιά υλικά. Ακόμα και αν ισχύει αυτό, ίσως τα πράγματα να είναι καλύτερα για τη χώρα, τουλάχιστον στο επίπεδο της καθημερινότητας, της τσέπης, της επιβίωσης.

Δεν είναι λίγες οι έρευνες που καταγράφουν ότι ο κόσμος ζούσε καλύτερα το 2019. Κακά τα ψέματα, η μεγαλύτερη αποτυχία των κυβερνήσεων Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ουδέποτε κατάφερε να τιθασεύσει το κόστος ζωής. Και μάλλον είναι αργά να το κάνει τώρα.

Ο Τσίπρας πρωταγωνιστής ξανά στο παιχνίδι

Εν αναμονή των επισήμων ανακοινώσεων, το σίγουρο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Μοιραία, θα εισέλθει και αυτός στη βάσανο των μετρήσεων -επίσημα πλέον- όπως κάθε πολιτικός φορέας στη χώρα. Κι εκεί, θα δούμε κατά πόσο το όνομα Τσίπρας μπορεί να συγκινεί ακόμα την κοινωνία, με την οποία βγήκε απ’ τα Μνημόνια ως πρωθυπουργός της, αφήνοντας κληρονομιά 37 δισ. ευρώ.

Ποιός άλλος μπορεί να περηφανευτεί στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, ότι φεύγοντας άφησε γεμάτα ταμεία;

Σε κάθε περίπτωση η αρχή έγινε την Πρωτομαγιά, με τη δημοσιοποίηση του Μανιφέστου που αποτελεί τον φάρο για τον νέο σχηματισμό. Ένα Μανιφέστο που αναφέρεται σε μια νέα κυβερνώσα Αριστερά, συνδυάζοντας τις δυνάμεις από τρεις πολιτικούς χώρους: της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής, ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας.