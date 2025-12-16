Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Ένας Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά εμφανίστηκε στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πρώτης παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» εκτός Αθηνών, σε μια σειρά από εμφανίσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας το επόμενο διάστημα. Και ήταν ένας Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά, καθώς μεγάλο μέρος της ομιλίας του ήταν ένα συνεχόμενο, ανελέητο σφυροκόπημα απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τα πεπραγμένα της εδώ και 7 χρόνια.

Την ίδια ώρα όμως, ήταν κι ένας Τσίπρας από το μέλλον, καθώς για πρώτη φορά μίλησε τόσο αναλυτικά για την ανάγκη ενός νέου πολιτικού σχηματισμού με προοδευτικό πρόσημο το οποίο θα έρθει να αντιπαρατεθεί με τη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απευθύνθηκε στη δύναμη του «κοιμισμένου γίγαντα», του λαού, που μπορεί να ανατρέψει τις πολιτικές της ΝΔ.

Νωρίτερα, και στην αρχή της ομιλίας του είχε αναφερθεί στο ταξίδι της «Ιθάκης», που όπως είπε έχει δεχθεί ήδη μια απίστευτη πολεμική από πολλούς. Χαρακτήρισε το βιβλίο όχι απλώς ως ένα ταξίδι στο παρελθόν, αλλά και ταυτόχρονα ένα ταξίδι στο αύριο, ενώ όπως είπε, αυτά που περιλαμβάνει, «το φάντασμα της Ιθάκης, περιπλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους».

Με ΟΠΕΚΕΠΕ, αγρότες, Τέμπη και υποκλοπές

Αιχμή του δόρατος αποτέλεσε το κλίμα της γενικευμένης διαφθοράς που επικρατεί στη χώρα με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκείνο των υποκλοπών, το έγκλημα των Τεμπών, όπως επίσης και οι συγκεκριμένες αναφορές στην ακρίβεια στα τρόφιμα και στην ενέργεια και στην επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να στηρίξει συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι εκείνα του λαού.

Παράλληλα, υπενθύμιζε και τόνιζε την ποιότητα της δικής του διακυβέρνησης, γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί και σε δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα και αναφερόμενος στον ίδιο και τους συνεργάτες του την περίοδο των Μνημονίων μίλησε για τους «ερασιτέχνες της πολιτικής, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα καταφέρανε εκεί που απέτυχαν με τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την πατρίδα οι επαγγελματίες της εξουσίας».

Οι γόνοι και τα τζάκια

Ομοίως μίλησε «για τους γόνους και τα τζάκια» που «βύθισαν τη χώρα στην κρίση και τη χρεοκοπία, ενώ εμείς την οδηγήσαμε στην ασφάλεια και τη δημοκρατική κανονικότητα», αλλά και για την αναντίρρητη πραγματικότητα ότι «ενώ η κοινωνία αιμορραγούσε κι εμείς δίναμε τη δύσκολη μάχη, αυτοί κραύγαζαν Βάστα Σόιμπλε, ξέροντας ότι η στάση τους είχε τεράστιο κόστος για την πατρίδα».

Και κατέληξε λέγοντας ότι «εμείς που δεν τελειώσαμε τα πανάκριβα σχολεία και πανεπιστήμια, όχι μόνο τα καταφέραμε αλλά σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας».

«Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων», είπε για να προχωρήσει αμέσως μετά στη σύγκριση:

«Βάλτος διαφθοράς»

«Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας».

Με αφορμή την παρέμβαση -στην αρχή της παρουσίασης- ενός κτηνοτρόφου που συμμετέχει στα μπλόκα των αγροτών και ο οποίος περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των συναδέλφων του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε διεξοδικά στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τη διαχείριση της κυβέρνησης, αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το καλύτερο αύριο

«Ακούσαμε όλοι τον Αποστόλη, ένα νέο αγρότη, που αγωνίζεται με χιλιάδες συναδέλφους του στα μπλόκα της οργής, σε όλη τη χώρα. Τι θέλουν; Τι διεκδικούν; Ένα καλύτερο αύριο, αυτή είναι η απάντηση. Μια διέξοδο από τα αδιέξοδα της καταστροφής και της απόγνωσης. Γιατί το εισόδημά τους μειώνεται ενώ το κόστος ζωής εκτοξεύεται. Γιατί το κόστος παραγωγής αυξάνεται κατά 10% ανά έτος, τα τελευταία 4 χρόνια«.

»Γιατί οι τιμές στο ράφι για τους καταναλωτές είναι 4 έως 5 φορές επάνω από ότι οι τιμές που πουλάνε οι αγρότες τα προϊόντα τους στο χωράφι, στους μεσάζοντες. Γιατί το ενεργειακό κόστος έχει πάει στο θεό και ο σχεδιασμός που είχαμε για τις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να αποκτήσουν όρους σύνδεσης με το δίκτυο οι μικροί και μεσαίοι αγρότες, να γίνουν αυτοπαραγωγοί και αυτοκαταναλωτές, πήγαν περίπατο», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνοντας:

«Όρους σύνδεσης πήραν μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας. Για να γίνουν ακόμη μεγαλύτεροι. Και οι αγρότες απέξω. Γιατί η κυβερνητική επιλογή ήταν να τους αφήσουν μόνους. Αβοήθητους, χωρίς καμία στήριξη, τεχνική υποστήριξη, συμβουλή για τις καλλιέργειες. Τίποτα απολύτως».

«Η κορυφή του παγόβουνου»

Εν συνεχεία οι αναφορές του είχαν να κάνουν με πρόσωπα της επικαιρότητας της εξεταστικής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με τους κοινοτικούς πόρους και τις επιδοτήσεις στήριξαν τα δικά τους «πελατειακά δίκτυα». Όπως σημείωσε, «Πολύ φοβάμαι ωστόσο, ότι όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Διότι είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των φραπέδων και των χασάπηδων. Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα και τα ποσά που τους επέστρεφαν προκειμένου να τους μοιράζουν το κρατικό χρήμα. Και αν υπάρχει μια ελπίδα να τα δούμε, είναι γιατί την υπόθεση την έχει αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Η τελευταία αποστροφή του λόγου του θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως αιχμή για την ηγεσία της δικαιοσύνης επί Ν.Δ., η αξιοπιστία της οποίας έχει καταβαραθρωθεί στα μάτια των πολιτών, όπως αποδεικνύουν σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις.

«Έχουμε τη λάθος κυβέρνηση»

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον προϋπολογισμό που ψηφιζόταν απόψε στη Βουλή. Όπως είπε, «δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη. Έχουμε τη λάθος κυβέρνηση. Που επιβάλλει σε όλες τις πλευρές της οικονομίας και της κοινωνίας τα καταστροφικά δόγματα ενός άγριου νεοφιλελευθερισμού, βαλκανικού τύπου».

Για τον πρώην πρωθυπουργό, «καθρέφτης και αποτύπωμα αυτής της πολιτικής είναι και ο Προϋπολογισμός που ψηφίζεται σήμερα». Επ’ ευκαιρία της ψήφισης αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης της ΝΔ, συγκριτικά με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία για την Οικονομία:

«Η αγοραστική μας δύναμη είναι η χειρότερη στην Ευρώπη, και ξεπερνάμε μόνο τη Βουλγαρία. Έχουμε τον δεύτερο χειρότερο μέσο μισθό στην ΕΕ. Είμαστε πρώτοι στο ποσοστό των πολιτών που αδυνατεί να καλύψει ανάγκες υγείας λόγω κόστους. 9.1% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι μόλις 1%. Ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης, έχουν υποχωρήσει αισθητά και θα υποχωρούν όσο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα τελειώνουν».

Και ακολούθως ανάφερε: «Δεν θα έμπαινα καν στον κόπο, αλλά εφόσον η σπουδή της κυβέρνησης είναι να συγκρίνει διαρκώς τα αποτελέσματα της πολιτικής της με τα αποτελέσματα της δικής μας πολιτικής το 2015-19, θα ανταποκριθώ στην πρόκληση. Για να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας και της προπαγάνδας. Μας παρέδωσαν το 2015 μια χώρα χρεοκοπημένη. Σε ασφυξία οικονομική και τραγωδία κοινωνική. Παραδώσαμε το 2019 μια χώρα με σχεδόν 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρι, εκτός μνημονίων, εντός αγορών, με ρυθμισμένο χρέος, σε τροχιά ανάπτυξης για δώδεκα συνεχόμενα τρίμηνα».

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε ένα σοκ εμπιστοσύνης

Μιλώντας για την εκτεταμένη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και συγκρίνοντας τις επιδόσεις της σε σχέση με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (πτώση ανεργίας, 13η σύνταξη, αύξηση κατώτατου μισθού, αγοραστική δύναμη, επιδόσεις σε Υγεία, Παιδεία κ.α.), ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο λαό που ασφυκτιά απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά, και υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα «σοκ εμπιστοσύνης».

Όπως είχε χαρακτηριστικά, είναι ανάγκη «να αλλάξει πορεία η χώρα, και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης. Κι αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης».

Η προαναγγελία κόμματος

Αμέσως μετά μια αποστροφή του λόγου του επιβεβαίωσε τη φημολογία ότι το επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού. Όπως είπε, όλα τα ανωτέρω σημαίνουν επίσης και την «ανάδειξη μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει τη βούληση, το θάρρος, αλλά και την αποδεδειγμένη στην πράξη πολιτική εμπειρία και αποφασιστικότητα, να συγκρουστεί όχι μόνο με τις παθογένειες, αλλά και με ό, τι τις γεννάει και τις αναπαράγει: Την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία».

Και για όσους δεν έγινε επαρκώς αντιληπτό, το έκανε ακόμα πιο λιανά στη συνέχεια όταν είπε πως «η χώρα και το πολιτικό της σύστημα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, με πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και σήμερα δεν έχει. Και είναι επείγον να αποκτήσει μέσα από μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης. Που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών. Από τα κάτω και με τους πολίτες ενεργούς».

Επί του θέματος ενός νέου σχηματισμού ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε ως εξής: «Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην το προσπαθήσουμε, αλλά δεν έχουμε και την πολυτέλεια να αποτύχουμε… Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε. Απαιτείται να επιταχύνουμε. Αρκετά με την απογοήτευση και την αποχή».

Στο τέλος της ομιλίας του κι εν μέσω χειροκροτημάτων ευχαρίστησε όλους όσους αποφάσισαν να επιβιβαστούν στο πλοίο, στο ταξίδια για την Ιθάκη.