Πολιτική Γραμματεία 16 Δεκεμβρίου 2025 | 22:57
Eνσωμάτωση

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και την εκτεταμένη διαφθορά και προτροπή για την ανάγκη αλλαγής και για ένα «σοκ εμπιστοσύνης». Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ένας Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά εμφανίστηκε στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πρώτης παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» εκτός Αθηνών, σε μια σειρά από εμφανίσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας το επόμενο διάστημα. Και ήταν ένας Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά, καθώς μεγάλο μέρος της ομιλίας του ήταν ένα συνεχόμενο, ανελέητο σφυροκόπημα απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τα πεπραγμένα της εδώ και 7 χρόνια.

Την ίδια ώρα όμως, ήταν κι ένας Τσίπρας από το μέλλον, καθώς για πρώτη φορά μίλησε τόσο αναλυτικά για την ανάγκη ενός νέου πολιτικού σχηματισμού με προοδευτικό πρόσημο το οποίο θα έρθει να αντιπαρατεθεί με τη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απευθύνθηκε στη δύναμη του «κοιμισμένου γίγαντα», του λαού, που μπορεί να ανατρέψει τις πολιτικές της ΝΔ.

Νωρίτερα, και στην αρχή της ομιλίας του είχε αναφερθεί στο ταξίδι της «Ιθάκης», που όπως είπε έχει δεχθεί ήδη μια απίστευτη πολεμική από πολλούς. Χαρακτήρισε το βιβλίο όχι απλώς ως ένα ταξίδι στο παρελθόν, αλλά και ταυτόχρονα ένα ταξίδι στο αύριο, ενώ όπως είπε, αυτά που περιλαμβάνει, «το φάντασμα της Ιθάκης, περιπλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους».

Με ΟΠΕΚΕΠΕ, αγρότες, Τέμπη και υποκλοπές

Αιχμή του δόρατος αποτέλεσε το κλίμα της γενικευμένης διαφθοράς που επικρατεί στη χώρα με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκείνο των υποκλοπών, το έγκλημα των Τεμπών, όπως επίσης και οι συγκεκριμένες αναφορές στην ακρίβεια στα τρόφιμα και στην ενέργεια και στην επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να στηρίξει συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι εκείνα του λαού.

Παράλληλα, υπενθύμιζε και τόνιζε την ποιότητα της δικής του διακυβέρνησης, γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί και σε δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα και αναφερόμενος στον ίδιο και τους συνεργάτες του την περίοδο των Μνημονίων μίλησε για τους «ερασιτέχνες της πολιτικής, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τα καταφέρανε εκεί που απέτυχαν με τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την πατρίδα οι επαγγελματίες της εξουσίας».

Οι γόνοι και τα τζάκια

Ομοίως μίλησε «για τους γόνους και τα τζάκια» που «βύθισαν τη χώρα στην κρίση και τη χρεοκοπία, ενώ εμείς την οδηγήσαμε στην ασφάλεια και τη δημοκρατική κανονικότητα», αλλά και για την αναντίρρητη πραγματικότητα ότι «ενώ η κοινωνία αιμορραγούσε κι εμείς δίναμε τη δύσκολη μάχη, αυτοί κραύγαζαν Βάστα Σόιμπλε, ξέροντας ότι η στάση τους είχε τεράστιο κόστος για την πατρίδα».

Και κατέληξε λέγοντας ότι «εμείς που δεν τελειώσαμε τα πανάκριβα σχολεία και πανεπιστήμια, όχι μόνο τα καταφέραμε αλλά σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας».

«Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων», είπε για να προχωρήσει αμέσως μετά στη σύγκριση:

«Βάλτος διαφθοράς»

«Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας».

Με αφορμή την παρέμβαση -στην αρχή της παρουσίασης- ενός κτηνοτρόφου που συμμετέχει στα μπλόκα των αγροτών και ο οποίος περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των συναδέλφων του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε διεξοδικά στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τη διαχείριση της κυβέρνησης, αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το καλύτερο αύριο

«Ακούσαμε όλοι τον Αποστόλη, ένα νέο αγρότη, που αγωνίζεται με χιλιάδες συναδέλφους του στα μπλόκα της οργής, σε όλη τη χώρα. Τι θέλουν; Τι διεκδικούν; Ένα καλύτερο αύριο, αυτή είναι η απάντηση. Μια διέξοδο από τα αδιέξοδα της καταστροφής και της απόγνωσης. Γιατί το εισόδημά τους μειώνεται ενώ το κόστος ζωής εκτοξεύεται. Γιατί το κόστος παραγωγής αυξάνεται κατά 10% ανά έτος, τα τελευταία 4 χρόνια«.

»Γιατί οι τιμές στο ράφι για τους καταναλωτές είναι 4 έως 5 φορές επάνω από ότι οι τιμές που πουλάνε οι αγρότες τα προϊόντα τους στο χωράφι, στους μεσάζοντες. Γιατί το ενεργειακό κόστος έχει πάει στο θεό και ο σχεδιασμός που είχαμε για τις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να αποκτήσουν όρους σύνδεσης με το δίκτυο οι μικροί και μεσαίοι αγρότες, να γίνουν αυτοπαραγωγοί και αυτοκαταναλωτές, πήγαν περίπατο», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνοντας:

«Όρους σύνδεσης πήραν μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας. Για να γίνουν ακόμη μεγαλύτεροι. Και οι αγρότες απέξω. Γιατί η κυβερνητική επιλογή ήταν να τους αφήσουν μόνους. Αβοήθητους, χωρίς καμία στήριξη, τεχνική υποστήριξη, συμβουλή για τις καλλιέργειες. Τίποτα απολύτως».

«Η κορυφή του παγόβουνου»

Εν συνεχεία οι αναφορές του είχαν να κάνουν με πρόσωπα της επικαιρότητας της εξεταστικής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με τους κοινοτικούς πόρους και τις επιδοτήσεις στήριξαν τα δικά τους «πελατειακά δίκτυα». Όπως σημείωσε, «Πολύ φοβάμαι ωστόσο, ότι όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Διότι είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των φραπέδων και των χασάπηδων. Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα και τα ποσά που τους επέστρεφαν προκειμένου να τους μοιράζουν το κρατικό χρήμα. Και αν υπάρχει μια ελπίδα να τα δούμε, είναι γιατί την υπόθεση την έχει αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Η τελευταία αποστροφή του λόγου του θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως αιχμή για την ηγεσία της δικαιοσύνης επί Ν.Δ., η αξιοπιστία της οποίας έχει καταβαραθρωθεί στα μάτια των πολιτών, όπως αποδεικνύουν σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις.

«Έχουμε τη λάθος κυβέρνηση»

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον προϋπολογισμό που ψηφιζόταν απόψε στη Βουλή. Όπως είπε, «δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη. Έχουμε τη λάθος κυβέρνηση. Που επιβάλλει σε όλες τις πλευρές της οικονομίας και της κοινωνίας τα καταστροφικά δόγματα ενός άγριου νεοφιλελευθερισμού, βαλκανικού τύπου».

Για τον πρώην πρωθυπουργό, «καθρέφτης και αποτύπωμα αυτής της πολιτικής είναι και ο Προϋπολογισμός που ψηφίζεται σήμερα». Επ’ ευκαιρία της ψήφισης αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης της ΝΔ, συγκριτικά με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία για την Οικονομία:

«Η αγοραστική μας δύναμη είναι η χειρότερη στην Ευρώπη, και ξεπερνάμε μόνο τη Βουλγαρία. Έχουμε τον δεύτερο χειρότερο μέσο μισθό στην ΕΕ. Είμαστε πρώτοι στο ποσοστό των πολιτών που αδυνατεί να καλύψει ανάγκες υγείας λόγω κόστους. 9.1% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι μόλις 1%. Ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης, έχουν υποχωρήσει αισθητά και θα υποχωρούν όσο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα τελειώνουν».

Και ακολούθως ανάφερε: «Δεν θα έμπαινα καν στον κόπο, αλλά εφόσον η σπουδή της κυβέρνησης είναι να συγκρίνει διαρκώς τα αποτελέσματα της πολιτικής της με τα αποτελέσματα της δικής μας πολιτικής το 2015-19, θα ανταποκριθώ στην πρόκληση. Για να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας και της προπαγάνδας. Μας παρέδωσαν το 2015 μια χώρα χρεοκοπημένη. Σε ασφυξία οικονομική και τραγωδία κοινωνική. Παραδώσαμε το 2019 μια χώρα με σχεδόν 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρι, εκτός μνημονίων, εντός αγορών, με ρυθμισμένο χρέος, σε τροχιά ανάπτυξης για δώδεκα συνεχόμενα τρίμηνα».

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε ένα σοκ εμπιστοσύνης

Μιλώντας για την εκτεταμένη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και συγκρίνοντας τις επιδόσεις της σε σχέση με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (πτώση ανεργίας, 13η σύνταξη, αύξηση κατώτατου μισθού, αγοραστική δύναμη, επιδόσεις σε Υγεία, Παιδεία κ.α.), ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο λαό που ασφυκτιά απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά, και υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα «σοκ εμπιστοσύνης».

Όπως είχε χαρακτηριστικά, είναι ανάγκη «να αλλάξει πορεία η χώρα, και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης. Κι αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης».

Η προαναγγελία κόμματος

Αμέσως μετά μια αποστροφή του λόγου του επιβεβαίωσε τη φημολογία ότι το επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού. Όπως είπε, όλα τα ανωτέρω σημαίνουν επίσης και την «ανάδειξη μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει τη βούληση, το θάρρος, αλλά και την αποδεδειγμένη στην πράξη πολιτική εμπειρία και αποφασιστικότητα, να συγκρουστεί όχι μόνο με τις παθογένειες, αλλά και με ό, τι τις γεννάει και τις αναπαράγει: Την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία».

Και για όσους δεν έγινε επαρκώς αντιληπτό, το έκανε ακόμα πιο λιανά στη συνέχεια όταν είπε πως «η χώρα και το πολιτικό της σύστημα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, με πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και σήμερα δεν έχει. Και είναι επείγον να αποκτήσει μέσα από μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης. Που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών. Από τα κάτω και με τους πολίτες ενεργούς».

Επί του θέματος ενός νέου σχηματισμού ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε ως εξής: «Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην το προσπαθήσουμε, αλλά δεν έχουμε και την πολυτέλεια να αποτύχουμε… Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε. Απαιτείται να επιταχύνουμε. Αρκετά με την απογοήτευση και την αποχή».

Στο τέλος της ομιλίας του κι εν μέσω χειροκροτημάτων ευχαρίστησε όλους όσους αποφάσισαν να επιβιβαστούν στο πλοίο, στο ταξίδια για την Ιθάκη.

Economy
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Σε μετωπική από την Πάτρα 16.12.25 Upd: 21:36

Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Πάνδημο «δεν πάει άλλο» αναζητεί διέξοδο, οξυγόνο αλλαγή. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι έχουν τελειώσει, τόνισε ο Τσίπρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρόσθεσε με νόημα η πατρίδα ασφυκτιά, η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη, οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε, στις επόμενες εκλογές να έχει ισχυρό αντίπαλο απέναντί της, ικανό να της κερδίσει.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» – Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
Κυψέλη 16.12.25

«Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» - Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά. Την πρώτη στο σχολείο της στην Κυψέλη η μαθήτρια τραυμάτισε την 14χρονη

Σύνταξη
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
«Ελεύθερες» 15.12.25

Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου

Η Nadya Tolokonnikova, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, δήλωσε ότι στόχος της απόφασης είναι «να διαγράψει την ίδια την ύπαρξη των Pussy Riot από τη συνείδηση των Ρώσων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 15.12.25

Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ

Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
Εξελίξεις 16.12.25

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
134 τραυματίες 16.12.25

Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του

Ο οδηγός που σε έκρηξη οδικής οργής χτύπησε με το όχημά του οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
Δολοφονία 16.12.25

Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης

Καθηγητής του MIT έπεσε νεκρός από πυρά μέσα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως δολοφονία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύνταξη
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
Υπαινιγμοί 16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας
Στοιχεία 10 Δεκεμβρίου 16.12.25

Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας

Οι βροχερές συνθήκες του Νοεμβρίου και η κακοκαιρία Byron επέτρεψαν να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι δείχνει ο δείκτης ξηρασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
Ευρωκοινοβούλιο 16.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
Γραμμή 1 16.12.25

Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Σύνταξη
Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς
Κόσμος 16.12.25

Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε στους βουλευτές του κόμματός του ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η σύσταση της επιτροπής για τις συντάξεις στην Γερμανία, προκειμένου το 2026 να υπάρξει «επανάσταση»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία
Σύνοδος Κορυφής 16.12.25

«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία

Την ώρα που το Βέλγιο δεν είναι ικανοποιημένο από την Κομισιόν για αποδεσμεύσει τα χρήματα από το Euroclear για την Ουκρανία, όλα δείχνουν πως δεν θα υπάρχει απόφαση μέχρι την Πέμπτη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης
Στον Λευκό Οίκο 16.12.25

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς. Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.

Σύνταξη
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
It's Christmas time 16.12.25

Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 16.12.25

Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν θα το αποδεχθεί εάν «το Κίεβο υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια αρχίσει να τις σαμποτάρει»

Σύνταξη
Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Στην Αργεντινή 16.12.25

Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ομάδα θυμάτων της άγριας καταστολής από το Ιράν των διαδηλώσεων του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» κατέθεσαν μήνυση κατά αξιωματούχων. Τους κατηγορούν για δολοφονίες και στοχευμένες τυφλώσεις.

Σύνταξη
