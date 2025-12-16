Στην Πάτρα για την «Ιθάκη» ο Τσίπρας – Συνάντηση με νέους σε καφέ του κέντρου
Χαλαρή κουβέντα με νέους εργαζόμενους και επαγγελματίες
Από το βράδυ της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Πάτρα και πριν την ομιλία του στον πολυχώρο Royal πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων και μια μίνι περιοδεία στην πόλη.
Το μεσημέρι συναντήθηκε με νέους σε κεντρικό καφέ της πόλης κι είχε χαλαρή συζήτηση για όλα τα θέματα που τους απασχολούν αλλά και τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν επαγγελματικά.
Ο Αλέξης Τσίπρας στη βόλτα που έκανε στην πόλη χρειάστηκε πολλές φορές να σταματήσει στο δρόμο για να χαιρετίσει πολίτες με το κύριο ερώτημα να είναι πότε θα κάνει το μεγάλο βήμα.
Μάλιστα πολλοί έμαθαν ότι είναι στο συγκεκριμένο καφέ με τους νέους και ήρθαν με την Ιθάκη στο χέρι για τους γράψει αφιέρωση.
Δείτε φωτογραφίες
