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Φωτιές του Ντίλιαν στου Μαξίμου την αυλή, απ’ τις υποκλοπές και τα απόνερά τους δεν υπάρχει διαφυγή

Confidential

Eμπιστευτικά
 03 Ιουνίου 2026, 08:00

Φωτιές του Ντίλιαν στου Μαξίμου την αυλή, απ’ τις υποκλοπές και τα απόνερά τους δεν υπάρχει διαφυγή

Τρέχουν -ξανά- και δεν φτάνουν στο Μαξίμου εξαιτίας των νέων βολών Ντίλιαν που βάζει και πάλι στο κάδρο την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για τη χρήση του Predator. Το αίτημα για την Θεσμών και Διαφάνειας από το ΠΑΣΟΚ και οι καθυστερήσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
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Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το Ισραήλ θαυμάζει η κυβέρνηση του Κυριάκου, αλλά να μου το θυμηθείτε, επειδή karma is a bitch, που έλεγαν και στα χωριά σας, από Ισραηλινό θα το’ βρει στο τέλος. Και πραγματικά τους λυπάμαι εκεί στο Μαξίμου, καθώς ξέρουν ό,τι ξέρει πως ξέρει και απειλεί να πει και κυρίως να δείξει. Αυτό που δεν ξέρουν είναι πως να το σταματήσουν, χωρίς να σηκωθούν μέχρι και οι πέτρες και να τους βαράνε…

Ο Σίσυφος

Το Μέγαρο Μαξίμου – «η καρδιά και η ψυχή» του επιτελικού κράτους, για να μην ξεχνιόμαστε… – όταν τελικά κατόρθωσε να αποσοβήσει την ψήφιση από την Βουλή της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, φαίνεται πως είχε την εντύπωση ότι ο κίνδυνος προσώρας απομακρύνθηκε! Ε, και από το φθινόπωρο βλέπουμε – σκέφτηκαν! Είχαν, εν τω μεταξύ διαρρεύσει και κάτι ιδέες πως σκέφτονται – στην Ηρώδου του Αττικού – να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα για να πέσουν στα μαλακά οι τέσσερις … ιδιώτες που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως. Για να τους καλμάρουν τους καταδικασθέντες. Και απερίσπαστοι στράφηκαν στην … απόλαυση των όσων συμβαίνουν στην κεντροαριστερά.

Η … «επιστροφή» του Ντίλιαν

Αλλά τελικά άλλες ήταν οι βουλές του κ. Ταλ Ντίλιαν – του απόστρατου συνταγματάρχη των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Και με την δήλωση του στην Εφημερίδα των Συντακτών τα έκανε όλα … ρημαδιό! Αντε ξανά μανά να μαζεύουν τα «σπασμένα». Τι είπε; Πως το Predator το πούλησε στο κράτος και η εταιρεία του δεν συμμετείχε στο επιχειρησιακό σκέλος της εφαρμογής του. Μάλιστα. Και ξαφνικά άλλαξε και πάλι η πολιτική ατζέντα. Οι δημοσκοπήσεις τρέχουν, καταγράφουν τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σύστημα, αλλά οι υποκλοπές βγήκαν ξανά στο προσκήνιο και μάλιστα στη … «βιτρίνα»!

Θα πάνε στη Βουλή;

Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ – όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο – ζήτησε την κλήση των κκ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής! Σ΄ αυτή την περίπτωση απαιτείται να συμφωνήσουν τα 2/5 των βουλευτών! Δεν γνωρίζω πως θα το διαχειριστεί το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως … παίξει καθυστέρηση μέχρι να κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές. Αυτό σκέφτομαι.

Η … Ιφιγένεια «αλά μπρατσέτα» με τον απόστρατο

Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον ανιψιό – που θυσιάστηκε κλπ κλπ, κάτι σαν σύγχρονη Ιφιγένεια δηλαδή ένα πράγμα… – μετά από όσα έχουν συμβεί και όσα ο ίδιος έχει πει επί του συγκεκριμένου θέματος – να εξετάζεται από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, και το τι έχει να γίνει; Επίσης σκέφτεστε τον κ. Ντίλιαν να προσκομίσει μόλις το 1/10 των στοιχείων που σκοπεύει να παρουσιάσει στο δεύτερο δικαστήριο του, στην Επιτροπή; Καλύτερο κι από … θερινό σινεμά θα είναι το θέαμα! Γι΄ αυτό σας λέω, επειδή τους έχει … φοβηθεί το μάτι μου και δεν ορρωδούν προ ουδενός, κάτι θα σκεφτούν οι ευφάνταστοι νόες του Μεγάρου για να απωθήσουν τον κίνδυνο….

Εγκλημα και τιμωρία!

Να ξέρετε πάντως ένα πράγμα: το συγκεκριμένο σκάνδαλο αν δεν αποκαλυφθεί πλήρως, σε όλες του τις διαστάσεις και δεν καθίσουν στο εδώλιο οι υπεύθυνοι, δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το προσκήνιο! Και μην ακούτε δεξιά και αριστερά διάφορους κακεντρεχείς που λένε ότι το Εφετείο των υποκλοπών θα «διορθώσει» την πρωτόδικη απόφαση. Εγώ δηλαδή δεν θα το έπαιζα ως σιγουράκι αυτό σε στοίχημα. Γι’ αυτό σας λέω, τα πράγματα είναι εξόχως σκούρα στο συγκεκριμένο θέμα.

Άνεση και ξινίλα

Κατά τα άλλα, όπως είπαμε πρόκειται εβδομάδα δημοσκοπήσεων αλλά και εξελίξεων – αντιπαρέρχομαι την … πολυπραγμοσύνη του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ίσως έχει φανταστεί τον ρόλο του ως τρολ των όσων διαδραματίζονται στην κεντροαριστερά, αλλά προέχει φυσικά το … καθήκον! Τον οποίο Άδωνι τον είδα σε τραπέζι μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε είχε έμπνευση ο διοργανωτής να τους βάλει απέναντι. Με τον Άδωνι να το παίζει και καλά άνετος μιλώντας με τον διπλανό του και τη Ζωή με ύφος ξινισμένο λες και μόλις είχε δοκιμάσει τη σως μπεαρνέζ και τη βρήκε χαλασμένη. Για τέτοια πράγματα μιλάμε….

Θα υπάρξουν εξελίξεις;

Πλέον δεν αποτελεί είδηση πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μεγάλη πίεση – και εκ δεξιών και εξ αριστερών. Το ερώτημα βέβαια είναι αν η πίεση αυτή θα προκαλέσει εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρώ μία κρίσιμη παράμετρος αποτελεί η διάσταση του χρόνου. Αν δηλαδή οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν νομίζω ότι θα αντέξει. Αν όμως γίνουν το φθινόπωρο θα είναι διαχειρίσιμη. Κι αν έχετε προσέξει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου – μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κ. Κώστα Τσουκαλά – έχουν πάρει τις τελευταίες ημέρες πάνω τους την δημόσια αντιπαράθεση. Και όπως σας έχω εξηγήσει, δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός.

Η αναβολή και το κλίμα

Σήμερα επρόκειτο να συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, με θέμα την εκλογική στρατηγική και τα νέα δεδομένα που έχουν προκληθεί από την δημιουργία των νέων κομμάτων, όπως και το θέμα των δημοσκοπήσεων. Όμως η συνεδρίαση αναβλήθηκε και μετατέθηκε για την Παρασκευή. Γιατί την Παρασκευή; Διότι τότε θα έχει – περίπου – ολοκληρωθεί το τρέχον κύμα των δημοσκοπήσεων και η εικόνα θα είναι ολοκληρωμένη – την Πέμπτη παρουσιάζεται η δημοσκόπηση της Metron Analysis από το Mega. Τώρα αν το κλίμα στη συνεδρίαση θα είναι … «πυρακτωμένο» ή «ψυχρό» θα φανεί. Διότι οι αναφορές του κ. Χάρη Δούκα έχουν δημιουργήσει – χωρίς να το βγάζουν προς τα έξω… – πολύ μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των κεντρικών στελεχών του κόμματος – μάλιστα κάποιοι έγιναν και … Σέρλοκ Χολμς! Σε σημείο μάλιστα που να συζητούνται και σενάρια σε δεύτερο χρόνο, αλλά δεν είναι του παρόντος….

Και η Νέα Δημοκρατία;

Τώρα όσον αφορά τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα υπάρχοντα ευρήματα, αυτές «ούτε κλαίνε, ούτε γελάνε»! Δηλαδή άλλη εταιρεία βγάζει μείωση κι άλλη βγάζει άνοδο – μικρή μεν αλλά άνοδο. Θα δούμε όμως στο τέλος της εβδομάδας, τι θα βγάλει η «σούμα» όλων των εταιρειών. Να πάρετε όμως υπόψη σας και το γεγονός ότι όλες οι έρευνες έχουν στατιστικό σφάλμα περί το 3%. Αν θέλετε πάντως να έχετε καλύτερη εικόνα μπορείτε να τις διαβάσετε ως διακύμανση «από … έως…». Διότι το ποσοστό που δίνει η κάθε εταιρεία είναι ο μέσος όρος αυτής της διακύμανσης.

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Ελλάδα 03.06.26

Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

«Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», επανέλαβε πολλές φορές η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο
Τα Νέα της Αγοράς 03.06.26

Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Από την άσφαλτο των μεγαλουπόλεων μέχρι τα πιο δυσπρόσιτα μονοπάτια, το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο γνωρίζει μια άνθιση δίχως προηγούμενο. Σε αυτή τη νέα εποχή, η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι η βάση για κάθε τερματισμό.

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Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
Μέσω ρήτρας διαφυγής 03.06.26

Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

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Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της

Η δικηγόρος λέει ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. - Όπως λέει στο MEGA η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

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Τουρκία: Βαθαίνει η κρίση στο CHP – Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 03.06.26

Βαθαίνει η κρίση του CHP στην Τουρκία - Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα

Οζέλ: Μόνη λύση το συνέδριο - Η πλευρά Κιλιτσντάρογλου το απορρίπτει - 12 Ιουλίου: Ημερομηνία ορόσημο για το CHP - Νέα δικαστικά μέτωπα και σενάρια «άρσης ασυλίας»

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Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο
Thoughts May Disappear 03.06.26

Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο

Η πρώτη δημόσια εικαστική έκθεση του Τζακ Γουάιτ άνοιξε στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη συζήτηση για το αν η φήμη αρκεί για να ανοίξει τις πόρτες της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English edition 03.06.26

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%

The Paris-based organization points to the energy price shock from the Middle East conflict, warning that Greece’s heavy reliance on imported fossil fuels leaves its economy exposed just as Recovery Fund investment begins to wind down

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Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Επικαιρότητα 03.06.26

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια»

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Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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