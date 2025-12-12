Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα με ομιλία Τσίπρα

Μετά την εκδήλωση στο κατάμεστο Παλλάς, όπου ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του έδωσε το στίγμα του για τις επόμενες κινήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στις 16 Δεκεμβρίου στην Πάτρα όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την «Ιθάκη».

Σύμφωνα με τις εκδόσεις Gutenberg, η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον πολυχώρο Royal.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα ενώ συντονίστρια θα είναι η διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV Λίνα Μπάστα.