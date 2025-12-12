Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα με ομιλία Τσίπρα
Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον πολυχώρο Royal στην Πάτρα ενώ θα ακολουθήσει και ομιλία του πρώην πρωθυπουργού
- Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- Λαμία: Στα δικαστήρια η αγρότισσα που συνελήφθη για βίντεο στο Tik Tok – Τι ισχυρίζεται
Μετά την εκδήλωση στο κατάμεστο Παλλάς, όπου ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του έδωσε το στίγμα του για τις επόμενες κινήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στις 16 Δεκεμβρίου στην Πάτρα όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την «Ιθάκη».
Σύμφωνα με τις εκδόσεις Gutenberg, η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον πολυχώρο Royal.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης
Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα ενώ συντονίστρια θα είναι η διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV Λίνα Μπάστα.
- Χριστούγεννα στο Amirandes: Μια χειμερινή ιστορία στην καρδιά της κρητικής φιλοξενίας
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»
- Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
- Χαλκίδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε ηλικιωμένο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Μπουκώρος – Εξεταστική: Επιχείρηση συσκότισης – Δεν θα αποκαλύψω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε
- Λεωφορεία: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί στις 17 Δεκεμβρίου – Ποιες ώρες σταματούν τα δρομολόγια
- Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
- Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος 2025
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις