Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα
Πολιτική Γραμματεία 29 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του, συμπεραίνουν διεθνή ΜΜΕ, με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης». Και επισημαίνουν ότι στα απομνημονεύματά του, κάνει απολογισμό, κριτική, και αυτοκριτική».

Μεγάλα διεθνή ΜΜΕ επισημαίνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την «Ιθάκη» κάνει απολογισμό στην πολιτική του πορεία, ασκεί κριτική σε συντρόφους του, αλλά και αυτοκριτική. Εστιάζουν κυρίως σε όσα γράφει για τη δημοσιονομική κρίση, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την Ελλάδα ξένοι ηγέτες.

«Η πρωτοποριακή Συμφωνία των Πρεσπών»

Και εκτιμούν ότι το βιβλίο είναι προάγγελος της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

The Guardian: Η «Ιθάκη» δεν απογοητεύει

Η ανταποκρίτρια του Guardian στην Ελλάδα, Έλενα Σμιθ, στο άρθρο της για το βιβλίο, επισημαίνει ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει πριν από την κυκλοφορία του ότι «είναι καιρός να ακουστεί η φωνή του». Και προσθέτει ότι στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός «χωρίς να κάνει οικονομία στις γροθιές, επιδιώκει», 10 χρόνια μετά την κρίσιμη περίοδο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς «να ξεκαθαρίσει τα πράγματα».

Το δημοσίευμα του Guardian

Σύμφωνα με τον Guardian, o Αλέξης Τσίπρας, αφηγούμενος την παρασκηνιακή συνάντηση που οδήγησε στην απόφαση να σχηματίσει συνασπισμό με τον Πάνο Καμμένο, την πρωτοποριακή συμφωνία για τον τερματισμό της μακροχρόνιας διαμάχης για το τότε όνομα της Μακεδονίας, δεν απογοητεύει.

Και επισημαίνει ότι «διηγείται από την αρχή» μια ιστορία «που έχει αντιμετωπιστεί με οργή και σοκαριστική δυσπιστία».

Rheinische Post: «Θέλει να επιστρέψει στην εξουσία»

Η γερμανική εφημερίδα Rheinische Post εκτιμά ότι ο Αλέξη Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του. Με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης», η εφημερίδα σημειώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «για ορισμένους συμπατριώτες του αποτελεί φάρο ελπίδας, για άλλους κόκκινο πανί».

Και παρατηρεί ότι πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας «δήλωνε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ότι δεν διψά για εξουσία, αλλά ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους. Το κρίσιμο ερώτημα είναι: Λείπει και στους ψηφοφόρους ο Αλέξης Τσίπρας;»

Euractiv: Οι διαπραγματεύσεις που δίχασαν Ευρώπη και Ελλάδα

Το δίκτυο Euractiv επισημαίνει ο τίτλος του βιβλίου «Ιθάκη» παραπέμπει στον ομηρικό Οδυσσέα και στον αγώνα του για την επιστροφή στην πατρίδα του. Προσθέτει ότι η κυκλοφορία του βιβλίου έρχεται εν μέσω εικασιών ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να προετοιμάζει μια πολιτική επιστροφή. Αλλά και ότι τα στοιχεία για τις προπαραγγελίες φέρονται να ξεπέρασαν αυτά του «Χάρι Πότερ» στην Ελλάδα.

«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει»

Στην «Ιθάκη», αναφέρει, ο Αλέξης Τσίπρας αφηγείται τους δραματικούς μήνες γύρω από την αντιπαράθεση για το πρόγραμμα διάσωσης, το δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015, αλλά και τις διαπραγματεύσεις που δίχασαν τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα.

Κάνει ιδιαίτερα μνεία στο «ισχυρό μπλοκ» εντός της Ευρωζώνης, που πίεζε για την αποχώρηση της Ελλάδας, αλλά και στον Μπαράκ Ομπάμα. Πράγμα που έχει επιβεβαιώσει και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο Euractiv. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιβλίο του επισημαίνει ότι τότε πρόεδρος των ΗΠΑ τον προειδοποίησε για το σχέδιο αποπομπής της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ. Επίσης, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα φέρεται να δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον θα «παρέμβει παρασκηνιακά εάν χρειαστεί» για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

«Με συνεχάρη για το δημοψήφισμα», αφηγείται ο Τσίπρας για τον Ομπάμα, «και είπε ότι είχε ενισχύσει τη θέση μου – αλλά είχε επίσης πυροδοτήσει κινήσεις για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη». Ο Ομπάμα φέρεται να προειδοποίησε ότι η προσπάθεια καθοδηγούνταν «για πολιτικούς λόγους» και προέτρεψε τον Τσίπρα να «παραμείνει ψύχραιμος».

Euronews: Κρίσεις και επικρίσεις

Το δίκτυο Euronews μιλάει για ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο και σημειώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός, που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο, τροφοδοτεί εικασίες ότι θα σχηματίσει νέο κόμμα.

Επίσης το δίκτυο επικεντρώνεται στην κριτική που ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε πολλούς από τους πρώην συντρόφους του. Κυρίως στον Γιάνη Βαρουφάκη και την αποχώρηση του πρώην υπουργού Οικονομικών από την κυβέρνηση, μετά το δημοψήφισμα.

Le Monde: Προετοιμάζει την επιστροφή του

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αφιερώνει ένα εκτεταμένο δημοσίευμα στην  κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάει για «τον αριστερό πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας». Η εφημερίδα εκτιμά ότι η «Ιθάκη» είναι το πρώτο βήμα για την επάνοδό του ως ηγέτη της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα.

Και επισημαίνει ότι το βιβλίο «ταράζει» την ελληνική πολιτική σκηνή, σημειώνοντας ότι, όπως γράφει ο ίδιος, «η ιστορία δεν έχει ακόμη τελειώσει».

Politico: Ο Πούτιν και ο Βαρουφάκης

Το Politico χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα «αστέρα της Αριστεράς» και επισημαίνει ότι στα απομνημονέυματά του καταγράφει την πολιτική του πορεία, υπερασπίζεται τις πολιτικές του επιλογές και επιχειρεί αυτοκριτική.

Κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε όσα γράφει στην Ιθάκη για τον Γιάνη Βαρουφάκη, και στη φράση ότι ήταν «περισσότερο διάσημος παρά οικονομολόγος».

Επίσης επισημαίνει την άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά και την προτροπή του στον Αλέξη Τσίπρα «να τα βρει» με την Άνγκελα Μέρκελ.

Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα
Πολιτική 29.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Τα τραπεζώματα στους «γαλάζιους» βουλευτές και το αφήγημα της «θετικής ατζέντας», η τακτική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οι κερδισμένοι των «γαλάζιων» εσωκομματικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση

Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται
«Δεν αντέχεται άλλο» 28.11.25

Νέα Αριστερά: Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, η ακρίβεια θα εδραιώνεται

«Η Ελλάδα είναι πια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τον πραγματικό μισθό», επισημαίνει η Νέα Αριστερά και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Κικίλιας για διπλασιασμό επιδόματος ανέργων στη ναυτιλία: Ικανοποιήσαμε ένα δίκαιο αίτημα των ναυτικών
Υπουργείο Ναυτιλίας 28.11.25

Κικίλιας για διπλασιασμό επιδόματος ανέργων στη ναυτιλία: Ικανοποιήσαμε ένα δίκαιο αίτημα των ναυτικών

«Ενώ οι υπουργοί στο παρελθόν τους είχαν υποσχεθεί ότι θα διορθώσουν αυτή την αδικία, το θέμα δεν το είχε ακουμπήσει κανείς από το 2017», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Σίριαλ 28.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
Περιβάλλον 29.11.25

Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ClimaMeter από ερευνητές του Climatebook που δείχνουν ότι κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα και την Αλβανία μεταξύ 18 έως 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
Στη Λέσβο 29.11.25

Για έγκλημα μιλάει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε κρεμασμένος - «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών»

Γιατί αρνείται να δεχτεί την εκδοχή της αυτοχειρίας η μητέρα του 29χρονου λιμενικού - Τα αιτήματα που κατέθεσε στην Εισαγγελία - Ο Νίκος Καρακλάς είχε βρεθεί απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου

Σύνταξη
Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)

Ο συνήθως τραυματίας φέτος Νεϊμάρ, αυτή τη φορά αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας στο τελευταίο ματς της Σάντος και σκόραρε για να τη γλιτώσει από τον υποβιβασμό!

Σύνταξη
Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
Το δις εξαμαρτείν... 29.11.25

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου - Η ιστορία, όμως φωνάζει το αντίθετο

Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να κρίνεται με βάση τα συνολικά αμερικανικά συμφέροντα, και όχι με το αν κολυμπάει στη διαφθορά ο μηχανισμός Ζελένσκι, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Το παρελθόν όμως θα πρέπει να είναι ο οδηγός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
«Τον αγάπησα» 29.11.25

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας, ο οποίος τότε ήταν νέος, επειδή ήταν χαρισματικός», είπε η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τη σημαντικότερη εξ αυτών να διεξάγεται στο «Κλ. Βικελίδης», όπου ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet.

Σύνταξη
Αττική: Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
Καιρός 29.11.25

Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες (βίντεο)

Σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα προκάλεσε η ξαφνική σύντομη καταιγίδα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Αττική, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν από τους δυνατούς ανέμους - Ανατολικότερα κινείται η Adel

Σύνταξη
Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι απλά ο σύλλογος που πούλησε τις περισσότερες φανέλες, είναι μακράν πρώτη. Ακολουθούν η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου και η Ίντερ Μαϊάμι

Βάιος Μπαλάφας
Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή
Κόσμος 29.11.25

Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή

Σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες γυναίκες περιμένουν την εκτέλεσή τους σε συνθήκες βαθιάς αδικίας, αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές πτυχές των σύγχρονων ποινικών συστημάτων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους – Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο
Εξάρτηση 29.11.25

Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους - Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο

Για τους Ευρωπαίους ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός -φυσικά από τους ίδιους- είναι η πιο σημαντική εγγύηση, για την Ουκρανία. Ωστόσο, όλα κρίνονται από το αν η Ευρώπη μπορεί να φτιάχνει όπλα, ώστε να εξοπλίζει το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας
Τα τελευταία δρομολόγια 29.11.25

Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ - Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας

Η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ είχε προκηρυχθεί για το Σάββατο λόγω πένθους για τον αρχιμηχανικό που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εργασίας στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
