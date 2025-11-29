Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα

Μεγάλα διεθνή ΜΜΕ επισημαίνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την «Ιθάκη» κάνει απολογισμό στην πολιτική του πορεία, ασκεί κριτική σε συντρόφους του, αλλά και αυτοκριτική. Εστιάζουν κυρίως σε όσα γράφει για τη δημοσιονομική κρίση, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την Ελλάδα ξένοι ηγέτες.

«Η πρωτοποριακή Συμφωνία των Πρεσπών»

Και εκτιμούν ότι το βιβλίο είναι προάγγελος της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

The Guardian: Η «Ιθάκη» δεν απογοητεύει

Η ανταποκρίτρια του Guardian στην Ελλάδα, Έλενα Σμιθ, στο άρθρο της για το βιβλίο, επισημαίνει ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει πριν από την κυκλοφορία του ότι «είναι καιρός να ακουστεί η φωνή του». Και προσθέτει ότι στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός «χωρίς να κάνει οικονομία στις γροθιές, επιδιώκει», 10 χρόνια μετά την κρίσιμη περίοδο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς «να ξεκαθαρίσει τα πράγματα».

Σύμφωνα με τον Guardian, o Αλέξης Τσίπρας, αφηγούμενος την παρασκηνιακή συνάντηση που οδήγησε στην απόφαση να σχηματίσει συνασπισμό με τον Πάνο Καμμένο, την πρωτοποριακή συμφωνία για τον τερματισμό της μακροχρόνιας διαμάχης για το τότε όνομα της Μακεδονίας, δεν απογοητεύει.

Και επισημαίνει ότι «διηγείται από την αρχή» μια ιστορία «που έχει αντιμετωπιστεί με οργή και σοκαριστική δυσπιστία».

Rheinische Post: «Θέλει να επιστρέψει στην εξουσία»

Η γερμανική εφημερίδα Rheinische Post εκτιμά ότι ο Αλέξη Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του. Με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης», η εφημερίδα σημειώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «για ορισμένους συμπατριώτες του αποτελεί φάρο ελπίδας, για άλλους κόκκινο πανί».

Και παρατηρεί ότι πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας «δήλωνε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ότι δεν διψά για εξουσία, αλλά ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους. Το κρίσιμο ερώτημα είναι: Λείπει και στους ψηφοφόρους ο Αλέξης Τσίπρας;»

Euractiv: Οι διαπραγματεύσεις που δίχασαν Ευρώπη και Ελλάδα

Το δίκτυο Euractiv επισημαίνει ο τίτλος του βιβλίου «Ιθάκη» παραπέμπει στον ομηρικό Οδυσσέα και στον αγώνα του για την επιστροφή στην πατρίδα του. Προσθέτει ότι η κυκλοφορία του βιβλίου έρχεται εν μέσω εικασιών ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να προετοιμάζει μια πολιτική επιστροφή. Αλλά και ότι τα στοιχεία για τις προπαραγγελίες φέρονται να ξεπέρασαν αυτά του «Χάρι Πότερ» στην Ελλάδα.

«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει»

Στην «Ιθάκη», αναφέρει, ο Αλέξης Τσίπρας αφηγείται τους δραματικούς μήνες γύρω από την αντιπαράθεση για το πρόγραμμα διάσωσης, το δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015, αλλά και τις διαπραγματεύσεις που δίχασαν τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα.

Κάνει ιδιαίτερα μνεία στο «ισχυρό μπλοκ» εντός της Ευρωζώνης, που πίεζε για την αποχώρηση της Ελλάδας, αλλά και στον Μπαράκ Ομπάμα. Πράγμα που έχει επιβεβαιώσει και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο Euractiv. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιβλίο του επισημαίνει ότι τότε πρόεδρος των ΗΠΑ τον προειδοποίησε για το σχέδιο αποπομπής της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ. Επίσης, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα φέρεται να δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον θα «παρέμβει παρασκηνιακά εάν χρειαστεί» για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

«Με συνεχάρη για το δημοψήφισμα», αφηγείται ο Τσίπρας για τον Ομπάμα, «και είπε ότι είχε ενισχύσει τη θέση μου – αλλά είχε επίσης πυροδοτήσει κινήσεις για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη». Ο Ομπάμα φέρεται να προειδοποίησε ότι η προσπάθεια καθοδηγούνταν «για πολιτικούς λόγους» και προέτρεψε τον Τσίπρα να «παραμείνει ψύχραιμος».

Euronews: Κρίσεις και επικρίσεις

Το δίκτυο Euronews μιλάει για ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο και σημειώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός, που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο, τροφοδοτεί εικασίες ότι θα σχηματίσει νέο κόμμα.

Επίσης το δίκτυο επικεντρώνεται στην κριτική που ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε πολλούς από τους πρώην συντρόφους του. Κυρίως στον Γιάνη Βαρουφάκη και την αποχώρηση του πρώην υπουργού Οικονομικών από την κυβέρνηση, μετά το δημοψήφισμα.

Le Monde: Προετοιμάζει την επιστροφή του

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αφιερώνει ένα εκτεταμένο δημοσίευμα στην κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάει για «τον αριστερό πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας». Η εφημερίδα εκτιμά ότι η «Ιθάκη» είναι το πρώτο βήμα για την επάνοδό του ως ηγέτη της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα.

Και επισημαίνει ότι το βιβλίο «ταράζει» την ελληνική πολιτική σκηνή, σημειώνοντας ότι, όπως γράφει ο ίδιος, «η ιστορία δεν έχει ακόμη τελειώσει».

Politico: Ο Πούτιν και ο Βαρουφάκης

Το Politico χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα «αστέρα της Αριστεράς» και επισημαίνει ότι στα απομνημονέυματά του καταγράφει την πολιτική του πορεία, υπερασπίζεται τις πολιτικές του επιλογές και επιχειρεί αυτοκριτική.

Κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε όσα γράφει στην Ιθάκη για τον Γιάνη Βαρουφάκη, και στη φράση ότι ήταν «περισσότερο διάσημος παρά οικονομολόγος».

Επίσης επισημαίνει την άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά και την προτροπή του στον Αλέξη Τσίπρα «να τα βρει» με την Άνγκελα Μέρκελ.