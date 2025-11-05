Η «Ιθάκη» με τη φωνή του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη – Αποσπάσματα διαβάζει και ο Αλέξης Τσίπρας
Με την κυκλοφορία του βιβλίου θα γίνει και η ηχογραφημένη έκδοση της Ιθάκης.
Ο γνωστός ηθοποιός με τη βαθιά και χαρακτηριστική μπάσα φωνή του και με όλη τη γνώση που έχει στην αφήγηση ως καταξιωμένος ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης είναι από τους λίγους που έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, την «Ιθάκη» καθώς είναι αυτός που το δίνει τη φωνή του στην ηχογραφημένη έκδοση.
Ο ίδιος συνδέεται στενά με τον πρώην πρωθυπουργό και τον ακολουθεί πιστά όλα τα χρόνια που ο κ. Τσίπρας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in από την αφήγησή του ο γνωστός ηθοποιός και οπαδός του πρώην πρωθυπουργού έχει εντοπίσει όλα εκείνα που τόσο κατά την κυβερνητική θητεία όσο και έπειτα ως αξιωματική αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας δεν τα είχε πει ή δεν τα είχε επικοινωνήσει αρκετά και με τις λεπτομέρειες που βάζει στο βιβλίο του.
Με τη φωνή Αλέξη
Το in είναι σε θέση να γνωρίζει ότι τη φωνή του στην αφήγηση βάζει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
Όπως πληροφορούμαστε ο ηθοποιός διαβάζοντας κυρίως τις αφηγήσεις του πρώην πρωθυπουργού για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2015 με τους δανειστές και τους ευρωπαίους ηγέτες εκείνης της περιόδου εντόπισε στοιχεία που είχαν έντονο ενδιαφέρον και ήταν τόσο αποκαλυπτικά που θέλησε να βάλει και τον ίδιο τον συγγραφέα στην ηχογράφηση.
Ο κ. Τσίπρας δέχτηκε την πρόκληση και όπως πληροφορούμαστε διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου στο στούντιο.
Το αποτέλεσμα εξέπληξε και τον ίδιο όταν άκουσε τον εαυτό του ο κ. Τσίπρας αναγνωρίζοντας ότι ο πολύπειρος ηθοποιός είχε δίκιο να τον βάλει σε αυτή τη διαδικασία.
Το πιθανότερο για την ώρα είναι ότι στην τελική μορφή της ηχογραφημένης έκδοσης όσοι προτιμήσουν την ακρόαση του βιβλίου από την ανάγνωση, θα ακούσουν την αφήγηση και τα γεγονότα από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή τους και συγγραφέα.
