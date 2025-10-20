newspaper
Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 20 Οκτωβρίου 2025 | 07:21

Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά

Θέμα χρόνου η δημοσίευση των πρώτων αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού,, ξεκαθαρίσματα στην Αριστερά εν αναμονή του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Spotlight

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον κατέχει πολλά πολιτικά ρεκόρ.

Εκτός από το γεγονός ότι έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός στην ελληνική ιστορία, εκτός του ότι έγινε ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που παραιτήθηκε από βουλευτής του κόμματός του, είναι και ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που γράφει βιβλίο σε ενεργό πολιτικό χρόνο και με εν ζωή όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές της περιόδου στην οποία θα αναφερθεί.

Η αλήθεια του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, όπως θα την καταγράψει στις εκατοντάδες σελίδες του βιβλίου του και ως πολιτικό ντοκουμέντο, θα είναι ανοιχτή στην αμφισβήτηση όλων των διεθνών και εγχώριων πρωταγωνιστών και κυρίως των αντιπάλων του.

Προδημοσιεύσεις

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για το ξαναγράψιμο της ιστορίας, όπως σχηματικά διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να κοντύνει την νέα προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να ξανασυστηθεί στους πολίτες, αλλά για τον εμπλουτισμό των αφηγήσεων και τη διάψευση αφηγημάτων που επικράτησαν μέσα από πολλούς παραμορφωτικούς φακούς της συγκυρίας ή της επικρατούσας ιδεολογίας του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου.

Το πολιτικό θρίλερ, όπως προαναγγέλλεται πλέον και επίσημα από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg που θα εκδώσει την «Ιθάκη», έχει ήδη αρχίσει, καθώς πολύ σύντομα θα αρχίσουν και οι προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων του βιβλίου σε διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Πληροφορίες θέλουν αυτές να αρχίζουν πιθανότατα από κάποιο μεγάλο και έντονα επιδραστικό Μέσο της Ευρώπης με διεθνή απήχηση και στη συνέχεια και στο εγχώριο Τύπου, κυρίως σε παραδοσιακές εφημερίδες. Η διαδικασία αυτή θα εκτυλιχθεί στον ένα μήνα περίπου που μεσολαβεί μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του στα τέλη Νοεμβρίου.

Νεύρα

Εκτός όμως από το πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον το βιβλίο και η επιταχυνόμενη επαναδραστηριοποίηση του κ. Τσίπρα προκαλεί μεγάλη νευρικότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Οι πληροφορίες που έχει μεταδώσει το in, ότι ο κ. Τσίπρας θα τους δυσαρεστήσει όλους – παλιούς και νυν συντρόφους του – δεν πέρασαν απαρατήρητες. Σε συνδυασμό μάλιστα με την οριζόντια κάμψη των ποσοστών των κομμάτων που έχουν προκύψει από τις τέσσερις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της κας Κωνσταντοπούλου, της πρώην προέδρου της Βουλής επί κυβέρνησης Τσίπρα, η οποία μία που κάθισε στο τραπέζι στο στούντιο του ΣΚΑΪ και μια που σηκώθηκε και έφυγε, όταν η πρώτη ερώτηση που της έγινε ήταν για την «Ιθάκη».

Ωστόσο πιο έμπειροι πολιτικοί αναλυτές παρατήρησαν ένα οξύμωρο σχήμα στο οποίο πήρε μέρος και το μέγαρο Μαξίμου.

Η κα Κωνσταντοπούλου πρόλαβε, πριν πετάξει το μικρόφωνο, να χαρακτηρίσει ανύπαρκτο πολιτικά τον κ. Τσίπρα και στην συνέχεια για το ανύπαρκτο αυτό πολιτικό πρόσωπο το Μέγαρο Μαξίμου την εγκαλούσε γιατί αρνήθηκε να απαντήσει στην δημοσιογραφική ερώτηση.

Ο Παύλος Μαρινάκης με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έψεξε την κα Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν απάντησε στη δημοσιογραφική ερώτηση για το βιβλίο του κ. Τσίπρα, σχολίαζαν έμπειρα πολιτικά στελέχη για να καταδείξουν το πως μπορεί να χαλάσει εξαιτίας της βουτιάς στις δημοσκοπήσεις το κόψε ράψε των πολιτικών αντιπάλων του κ. Τσίπρα.

Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ

Τα πολύ δύσκολα όμως είναι μπροστά και για τους πρώην συντρόφους του κ. Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα στελέχη είναι χωρισμένα σε τρία στρατόπεδα με το ερώτημα «τι κάνουμε με τον Τσίπρα και το νέο κόμμα;» να προμηνύει μια εξαιρετικά δύσκολη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ερχόμενη Πέμπτη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Από τη μια πλευρά είναι ο Παύλος Πολάκης ο οποίος επιμένει ότι πρέπει να κινηθούν μετωπικά και σε σκληρή γραμμή απέναντι στον πρώην πρόεδρο για το πλήγμα που επέφερε στο κόμμα.

Από τα 35 μέλη του οργάνου δίπλα του ο κ. Πολάκης θα έχει σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις γύρω στα 5 με 7 στελέχη.

Στη μέση βρίσκονται οι λεγόμενοι ουδέτεροι ή «Ελβετοί» κατά την παλιά ορολογία και οι οποίοι αποτελούν ένα ετερόκλητο σχήμα που αποτελείται από στελέχη όπως η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς, ο Κώστας Αρβανίτης και 8 περίπου φαμελλικούς.

Στην άλλη πλευρά είναι η ομάδα «τσιπρικών» που αριθμεί περίπου 20 μέλη στην πολιτική γραμματεία και είναι αυτοί που καθιερώθηκαν στο παρελθόν ως «φρουρά Τσίπρα».

Η ομάδα αυτή καθιστά σαφές στους ουδέτερους και στους πολακικούς ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ρήξη με τον πρώην πρωθυπουργό ή αντιπαραθετική πορεία ακόμη και όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα.

Νέα Αριστερά

Σε μια παράλληλη τροχιά με τους πρώην συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ κινούνται και οι λεγόμενοι ενωτικοί της Νέας Αριστεράς και οι οποίοι ρίχνουν γέφυρες συμπόρευσης και προς το κόμμα Τσίπρα.

Η αντιπαράθεση Αχτσιόγλου – Τσακαλώτου δεν ήρθε εν κενώ και φαίνεται ότι θα έχει ουρά.

Το καρφί Τσακαλώτου για το ακοστολόγητο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 ήταν ένα καρφί για την τότε τομεάρχη οικονομικών.

Η κα Αχτσιόγλου πάντως από το mega επιχείρησε να κρατήσει ζεστή τη συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα εκφράζοντας την απορία αν «η κίνηση του κ. Τσίπρα θα προσθέσει ένα ακόμη κόμμα ή θα λειτουργήσει συσπειρωτικά».

Business
Euronext – ΕΧΑΕ: Ανησυχίες της αγοράς από την τροπολογία τις δημόσιες προτάσεις

Euronext – ΕΧΑΕ: Ανησυχίες της αγοράς από την τροπολογία τις δημόσιες προτάσεις

inWellness
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο

Η ΝΔ απειλείται από αποσύνδεσής της από τους πολίτες και αναταραχής στα δεξιά της, σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου, ενώ δηλώνει κάθετα αντίθετος στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο
Δριμεία κριτική 19.10.25

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Το «δεν περιγράφω άλλο» του Π. Γερουλάνου για τη Ν. Κεραμέως και το... από το Zimbabwe star ως το Reuters, από τον Π. Χρηστίδη, για τον νέο διεθνή διασυρμό της κυβέρνησης. Μύδροι ΠΑΣΟΚ για το 13ωρο.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Σύνταξη
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας
ΠΑΣΟΚ 19.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κ. Τσουκαλάς. «Αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών [...] επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας», σημειώνει. 

Σύνταξη
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Για ψευτοτσαμπουκά και για προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι είπε η Συρεγγέλα (ΝΔ)

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κάνει το μαύρο άσπρο για το 13ωρο – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news
Κυριακάτικη ανάρτηση 19.10.25

Το μαύρο άσπρο για το 13ωρο κάνει ο Μητσοτάκης - Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Ειδική αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του - Προσπερνώντας το γεγονός ότι το νομοθέτημα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Σύνταξη
«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου
«Βάναυση προσβολή» 18.10.25

«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου

Για ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, λόγω... Τσίπρα και Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύνταξη
Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
«Δεν είμαι σε mood» 18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά τη ληστεία – αστραπή στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Κόσμος 20.10.25

Ερωτήματα μετά τη ληστεία – αστραπή στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H ληστεία-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

«Οι προοδευτικές δυνάμεις αξίζει να αγωνιστούμε για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας

Σύνταξη
AEK: Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί

Ο Άρολντ Μουκουντί αποβλήθηκε στο ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και δεν θα είναι διαθέσιμος στο «Καραϊσκάκη» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του
Τεράστια απάτη 20.10.25

Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του

Ο 82χρονος Νικολά Πουές, μέτοχος της Hermès, έχασε 15 δισ. δολάρια. Τον εξαπάτησε ο διαχειριστής της περιουσίας του –πιθανόν και εραστής του. Το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Το σκούτερ στο Μοναστηράκι, ο «χωρισμός» στην Φοινικούντα και τα τέσσερα νέα «κλειδιά» στο θρίλερ της Μεσσηνίας
Ελλάδα 20.10.25

Αποκάλυψη in: Το σκούτερ στο Μοναστηράκι, ο «χωρισμός» στην Φοινικούντα και τα τέσσερα νέα «κλειδιά» στο θρίλερ της Μεσσηνίας

Τα νέα στοιχεία από τις απολογίες των δραστών, τα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων κι οι καταγραφές των καμερών στην Καλαμάτα. Τι ακριβώς ερευνούν ΕΛ.ΑΣ. και Δικαιοσύνη για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
Θρόνος 20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη
Πολιτική 20.10.25

Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη

Το κενοτάφιο της Πλατείας Συντάγματος που ανεγέρθηκε προκειμένου να θυμίζει και να τιμά τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες Ελληνες από τα πεδία των μαχών

Μιχάλης Γελασάκης
Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή

Με τα μάτια στραμμένα στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9 και λανσάρει την πρωτοβουλία "5x5''. Τι αναμένεται να πει στη Σύνοδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις
Έτεκε μυν 20.10.25

Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις

Δεν πετάνε τη σκούφια τους οι ενώσεις καταναλωτών για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, με την ονομασία «1000 κωδικοί». ΕΚΠΟΙΖΩ, ΚΕΠΚΑ, ΕΕΚΕ και ΙΝΚΑ μιλάνε στο in

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
