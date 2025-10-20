Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον κατέχει πολλά πολιτικά ρεκόρ.

Εκτός από το γεγονός ότι έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός στην ελληνική ιστορία, εκτός του ότι έγινε ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που παραιτήθηκε από βουλευτής του κόμματός του, είναι και ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που γράφει βιβλίο σε ενεργό πολιτικό χρόνο και με εν ζωή όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές της περιόδου στην οποία θα αναφερθεί.

Η αλήθεια του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, όπως θα την καταγράψει στις εκατοντάδες σελίδες του βιβλίου του και ως πολιτικό ντοκουμέντο, θα είναι ανοιχτή στην αμφισβήτηση όλων των διεθνών και εγχώριων πρωταγωνιστών και κυρίως των αντιπάλων του.

Προδημοσιεύσεις

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για το ξαναγράψιμο της ιστορίας, όπως σχηματικά διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να κοντύνει την νέα προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να ξανασυστηθεί στους πολίτες, αλλά για τον εμπλουτισμό των αφηγήσεων και τη διάψευση αφηγημάτων που επικράτησαν μέσα από πολλούς παραμορφωτικούς φακούς της συγκυρίας ή της επικρατούσας ιδεολογίας του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου.

Το πολιτικό θρίλερ, όπως προαναγγέλλεται πλέον και επίσημα από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg που θα εκδώσει την «Ιθάκη», έχει ήδη αρχίσει, καθώς πολύ σύντομα θα αρχίσουν και οι προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων του βιβλίου σε διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Πληροφορίες θέλουν αυτές να αρχίζουν πιθανότατα από κάποιο μεγάλο και έντονα επιδραστικό Μέσο της Ευρώπης με διεθνή απήχηση και στη συνέχεια και στο εγχώριο Τύπου, κυρίως σε παραδοσιακές εφημερίδες. Η διαδικασία αυτή θα εκτυλιχθεί στον ένα μήνα περίπου που μεσολαβεί μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του στα τέλη Νοεμβρίου.

Νεύρα

Εκτός όμως από το πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον το βιβλίο και η επιταχυνόμενη επαναδραστηριοποίηση του κ. Τσίπρα προκαλεί μεγάλη νευρικότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Οι πληροφορίες που έχει μεταδώσει το in, ότι ο κ. Τσίπρας θα τους δυσαρεστήσει όλους – παλιούς και νυν συντρόφους του – δεν πέρασαν απαρατήρητες. Σε συνδυασμό μάλιστα με την οριζόντια κάμψη των ποσοστών των κομμάτων που έχουν προκύψει από τις τέσσερις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της κας Κωνσταντοπούλου, της πρώην προέδρου της Βουλής επί κυβέρνησης Τσίπρα, η οποία μία που κάθισε στο τραπέζι στο στούντιο του ΣΚΑΪ και μια που σηκώθηκε και έφυγε, όταν η πρώτη ερώτηση που της έγινε ήταν για την «Ιθάκη».

Ωστόσο πιο έμπειροι πολιτικοί αναλυτές παρατήρησαν ένα οξύμωρο σχήμα στο οποίο πήρε μέρος και το μέγαρο Μαξίμου.

Η κα Κωνσταντοπούλου πρόλαβε, πριν πετάξει το μικρόφωνο, να χαρακτηρίσει ανύπαρκτο πολιτικά τον κ. Τσίπρα και στην συνέχεια για το ανύπαρκτο αυτό πολιτικό πρόσωπο το Μέγαρο Μαξίμου την εγκαλούσε γιατί αρνήθηκε να απαντήσει στην δημοσιογραφική ερώτηση.

Ο Παύλος Μαρινάκης με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έψεξε την κα Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν απάντησε στη δημοσιογραφική ερώτηση για το βιβλίο του κ. Τσίπρα, σχολίαζαν έμπειρα πολιτικά στελέχη για να καταδείξουν το πως μπορεί να χαλάσει εξαιτίας της βουτιάς στις δημοσκοπήσεις το κόψε ράψε των πολιτικών αντιπάλων του κ. Τσίπρα.

Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ

Τα πολύ δύσκολα όμως είναι μπροστά και για τους πρώην συντρόφους του κ. Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα στελέχη είναι χωρισμένα σε τρία στρατόπεδα με το ερώτημα «τι κάνουμε με τον Τσίπρα και το νέο κόμμα;» να προμηνύει μια εξαιρετικά δύσκολη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ερχόμενη Πέμπτη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Από τη μια πλευρά είναι ο Παύλος Πολάκης ο οποίος επιμένει ότι πρέπει να κινηθούν μετωπικά και σε σκληρή γραμμή απέναντι στον πρώην πρόεδρο για το πλήγμα που επέφερε στο κόμμα.

Από τα 35 μέλη του οργάνου δίπλα του ο κ. Πολάκης θα έχει σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις γύρω στα 5 με 7 στελέχη.

Στη μέση βρίσκονται οι λεγόμενοι ουδέτεροι ή «Ελβετοί» κατά την παλιά ορολογία και οι οποίοι αποτελούν ένα ετερόκλητο σχήμα που αποτελείται από στελέχη όπως η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς, ο Κώστας Αρβανίτης και 8 περίπου φαμελλικούς.

Στην άλλη πλευρά είναι η ομάδα «τσιπρικών» που αριθμεί περίπου 20 μέλη στην πολιτική γραμματεία και είναι αυτοί που καθιερώθηκαν στο παρελθόν ως «φρουρά Τσίπρα».

Η ομάδα αυτή καθιστά σαφές στους ουδέτερους και στους πολακικούς ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ρήξη με τον πρώην πρωθυπουργό ή αντιπαραθετική πορεία ακόμη και όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα.

Νέα Αριστερά

Σε μια παράλληλη τροχιά με τους πρώην συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ κινούνται και οι λεγόμενοι ενωτικοί της Νέας Αριστεράς και οι οποίοι ρίχνουν γέφυρες συμπόρευσης και προς το κόμμα Τσίπρα.

Η αντιπαράθεση Αχτσιόγλου – Τσακαλώτου δεν ήρθε εν κενώ και φαίνεται ότι θα έχει ουρά.

Το καρφί Τσακαλώτου για το ακοστολόγητο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 ήταν ένα καρφί για την τότε τομεάρχη οικονομικών.

Η κα Αχτσιόγλου πάντως από το mega επιχείρησε να κρατήσει ζεστή τη συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα εκφράζοντας την απορία αν «η κίνηση του κ. Τσίπρα θα προσθέσει ένα ακόμη κόμμα ή θα λειτουργήσει συσπειρωτικά».