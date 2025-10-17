Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

Η «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα είναι το βιβλίο που συμπυκνώνει όλη την ιστορία της προσωπικότητας του πολιτικού που από τα πολιτικοποιημένα εφηβικά του χρόνια φτάνει στην ανάδειξή του στον νεότερο πρωθυπουργό της σύγχρονης ιστορίας και μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, γεγονότα και αυτοκριτική περνά στα χρόνια της ηγεσίας του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας το οποίο έφτασε στην κυβέρνηση, αλλά, όπως σημειώνει ο εκδοτικός οίκος στο σημείωμά του, «έχασε τη μάχη με τον εαυτό του».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου με τον συγγραφέα και τον εκδοτικό οίκο Gutenberg όπως όλα δείχνουν να πατoύν γκάζι εν μέσω ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων για την έκδοση της «Ιθάκης».

Το δελτίο Τύπου των εκδόσεων Gutenberg είναι διαφωτιστικό για το περιεχόμενο και επιβεβαιώνει το in για το χαρακτήρα «πολιτικού ντοκουμέντου» που έχει το βιβλίο και της ιστορικής αφήγησης σαν ένα «πολιτικό θρίλερ» για τα ταραγμένα χρόνια του 15-19.

«Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ» γράφει ο εκδοτικός οίκος.

Ένα θρίλερ που κορυφώνεται στα όρια του πολιτικού δράματος με τις προσωπικές αφηγήσεις του συγγραφέα για την περίοδο που ακολούθησε μετά την έξοδο από τα μνημόνια με το περίφημο διάγγελμα της Ιθάκης.

Η Αλήθεια του μέχρι… την Ιθάκη

Όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, στην «Ιθάκη» θα αποτυπώνεται μέσα από «ένα συναρπαστικό αφήγημα» σύμφωνα με τον Gutenberg η αλήθεια του για όλα όσα μίλησαν όλοι οι άλλοι και λιγότερο όλα αυτά τα χρόνια ο ίδιος.

Για μύθους που χτίστηκαν ως αντιπολιτευτικά και ιδεολογικά αφηγήματα βολικά για συντρόφους και πολιτικούς αντιπάλους.

«Ο αναγνώστης θα αντικρίσει την αλήθεια, τεκμηριωμένη με ντοκουμέντα, πρακτικά συνεδριάσεων και δραματικούς διαλόγους με όλους τους ηγέτες της εποχής και θα κατανοήσει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του Αλέξη Τσίπρα τότε, αλλά και την κριτική ματιά του σήμερα, για την περίοδο εκείνη» σημειώνεται στο δελτίο Τύπου για το βιβλίο με τον Αλέξη Τσίπρα να ολοκληρώνει μια προσωπική εργασία που άρχισε στην καρδιά του καλοκαιριού και ολοκληρώθηκε στις αρχές του Φθινοπώρου με τον ίδιο να δουλεύει στον υπολογιστή του ο ίδιος κάθε πτυχή των γεγονότων που καταγράφονται πλέον σε ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τα όσα συνέβησαν.

Με αυτό το βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν και πλέον οτιδήποτε θα γράφεται και θα λέγεται δημόσια θα υφίσταται τη βάσανο της αντιπαραβολής με τα όσα θα αποκαλύπτει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής και δημιουργός των εξελίξεων των πολυτάραχων στιγμών της σταδιοδρομίας του.

«Επιπλέον, θα μοιραστεί τις αξίες, τις διαδρομές και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τόσο τον ίδιο τον συγγραφέα, όσο και την πορεία της χώρας. Θα βρει απαντήσεις στα πώς και τα γιατί, έξω από την παραμόρφωση που έχει υποστεί η αλήθεια από την προπαγάνδα των τελευταίων χρόνων» μας ενημερώνει το σημείωμα του βιβλίου, που ακόμη και αυτό το επιμελήθηκε προσωπικά ο ίδιος ο κ. Τσίπρας.

Μετά την Ιθάκη… η αυτοκριτική

Το θρίλερ κορυφώνεται στα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και έφτασε στην μεγάλη ήττα του 2023 και εκεί ο αναγνώστης, οι οπαδοί του πρώην πρωθυπουργού, οι σύντροφοι πρώην και νυν, αλλά και οι αντίπαλοί του θα βρουν απαντήσεις «για τις εξελίξεις μετά το 2019.

Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, κέρδισε τη μάχη για την απελευθέρωση της χώρας από τους καταναγκασμούς της χρεοκοπίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του».

Οι πληροφορίες του in θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να μην χαρίζεται σε τίποτα και σε κανένα στην αφήγησή του και κυρίως να δυσαρεστεί πολλούς αποτυπώνοντας τα πραγματικά γεγονότα και τα όσα συνέβησαν στο κόμμα του και στην διαδρομή του.

Θα μιλήσεις δηλαδή για τις «λάθος» επιλογές του και για τα «λάθη» που οδήγησαν στην μεγάλη κρίση και στην μεγάλη παραίτησή του από το κόμμα που έφερε στην εξουσία.

Το μέλλον

Μετά το ορόσημο της παραίτησής του από βουλευτής, καθώς έγινε ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που κάνει την πλέον αντισυμβατική κίνηση να παραιτηθεί στο μέσο της βουλευτικής του θητείας και να αφήσει το κόμμα του οποίου ηγήθηκε, η έκδοση του βιβλίου φαίνεται ότι θα γίνει το σημείο καμπής στη διαδρομή του πολιτικού που έγραψε μεγάλο και μέρος της σύγχρονης ιστορίας του τόπου.

Με το βιβλίο κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας νέος εν μέσω φημών, σεναρίων και για πολλούς εν μέσω βεβαιότητας ότι θα δημιουργήσει το δικό του κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει και για το μέλλον.

«Το πιο σημαντικό ίσως για τον πολίτη του σήμερα που στρέφει τη ματιά του στο μέλλον, η ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον. Κάθε γεγονός, κάθε αποκάλυψη, κάθε κριτική και αυτοκριτική εκτίμηση δεν αντιμετωπίζεται από τον συγγραφέα ως αντικείμενο αρχειοθέτησης για το χτες, αλλά ως αντικείμενο προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Ως ευκαιρία να στοχαστεί ο ίδιος, αλλά και όσοι ακόμα επιμένουν στο όραμα μιας δίκαιης Ελλάδας, όχι απλώς στο «τι κάναμε», αλλά στο τι «να κάνουμε»».

Κίνημα «από τα κάτω»

Στα 11+1 κεφάλαια των πλέον των 600 σελίδων βιβλίου, ο Αλέξης Τσίπρας βάζει την υπογραφή του στο μέλλον και καταθέτει στο τελευταίο κεφάλαιο την πρότασή του για μια άλλη Ελλάδα.

Οι αφηγήσεις για τα μεγάλα μεγέθη των Πρεσπών, της εξωτερικής πολιτικής, τις μάχες με τους δανειστές και τ μεγάλα πισωγυρίσματα αποτυπώνονται από τον συγγραφέα Αλέξη Τσίπρα ως στοχασμός για το αύριο, όπως λέει και ο ίδιος.

Στην οπτική του οι αφηγήσεις αποτελούν και «πεδίο συνάντησης όσων κατανοούν ότι είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη στιγμή στη μεταπολίτευση, ένα κίνημα «από τα κάτω», που μόνο αυτό μπορεί να δώσει υλική υπόσταση σε μια προοπτική δικαιοσύνης και προόδου».

Ο κ. Τσίπρας από τη στιγμή που έσπασε τον κύκλο της σιωπής του μετά την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στις πρώτες του κιόλας παρεμβάσεις μίλησε για τον ορατό κίνδυνο η χώρα να πέσει στα βράχια.

Αυτόν τον κίνδυνο βλέπουν τώρα ακόμη και πρώην πρωθυπουργοί της δεξιάς παράταξης μιλώντας για κρίση πολιτική και εν συνεχεία και εθνική.

Ο Αλέξης Τσίπρας όμως επιμένει Αριστερά και συνοψίζει στο τελευταίο κεφάλαιο τις σκέψεις του για το μέλλον με την φράση «ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο».