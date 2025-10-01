Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα

Μετά την επούλωση του τραύματος της μεγάλης… παραίτησης ο πρώην πρωθυπουργός κάθισε αθόρυβα και σχεδόν μυστικά με τους τους πιο έμπιστους ανθρώπους του και έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του για να την ολική επαναφορά.

Εκτός από το Ινστιτούτο στις πρώτες του σκέψεις ήταν πάντα να γράψει βιβλίο για τους μύθους που καλλιεργήθηκαν γύρω από το όνομά του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας δεν έγραψε την αυτοβιογραφία του ως πρώην πρωθυπουργός, ούτε τα απομνημονεύματά του, αλλά ένα βιβλίο με πολιτικά και ιστορικά ντοκουμέντα, με ανέκδοτες αφηγήσεις και συνομιλίες με πρόσωπα πρωταγωνιστές κρίσιμων περιόδων που στιγμάτισαν την πολιτική του διαδρομή μέχρι σήμερα.

Σημείο καμπής

Από την πρώτη στιγμή η μέριμνα του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων του ήταν να δημιουργηθεί ένα αρχείο με ντοκουμέντα κάθε μορφής και για κάθε πτυχή της πολυτάραχης περιόδου του 15-19, αρχικά.

Όσο εμπλουτιζόταν αυτό το αρχείο σχεδόν σε καθημερινή βάση και όσο το όνομά του ολοένα και περισσότερο γινόταν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, τόσο βάθαινε μέσα του η επιθυμία του να πει την δική του αλήθεια και να περιγράψει χωρίς μεσάζοντες, διερμηνείς και παρεμβολές τη δική του εκδοχή για τη διακυβέρνησή του και για τα «πέτρινα χρόνια» στην αξιωματική αντιπολίτευση που ακολούθησαν.

Η απήχηση του rebranding, που άρχισε με μια φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο και κορυφώθηκε με τις «sold out» εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, είχαν φέρει τον κ. Τσίπρα για τα καλά στο προσκήνιο.

Η σκέψη του βιβλίου ήταν καρφωμένη στο κεφάλι του Αλέξη Τσίπρα προτού ακόμη ανοίξει το γραφείο του στην Αμαλίας, αλλά τον περασμένο Ιούλιο μια σημαντική εξέλιξη ξεκλείδωσε… τον συγγραφέα.

Η δημοσιοποίηση από το in των πρακτικών της Σύσκεψης των Πολιτικών Αρχηγών την επομένη του Δημοψηφίσματος του 2015 και η κατάρρευση του μύθου της «κωλοτούμπας» ήταν το σημείο καμπής που του έδωσε την αναγκαία ώθηση ώστε να καθίσει συστηματικά πλέον μπροστά από τον υπολογιστή του και να γράψει τη δική του εκδοχή, τη δική του αλήθεια, όπως είπε στη le monde, για όλα όσα μέχρι σήμερα μιλούν κυρίως οι εχθροί και οι φίλοι… εξ ονόματός του.

Ο συγγραφέας γράφει για τους εχθρούς του

Από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου ο κ. Τσίπρας δείχνει τις προθέσεις του να μην αφήσει καμία πτυχή που δεν θα φωτίσει για τα κρίσιμα γεγονότα είτε του πρώτου εξαμήνου του 2015 είτε και στη συνέχεια για τη δεύτερη περίοδο της διακύβερνησής του μέχρι το 2018, μέχρι δηλαδή την κορυφαία στιγμή του με τη συμφωνία για την έξοδο από τα μνημόνια.

Μια περίοδο που ο ίδιος χαρακτηρίζει ναρκοθετημένη αναφερόμενος σύμφωνα με πληροφορίες σε μια διαρκή προσπάθεια από τους αντιπάλους του εντός των τειχών και τους εκτός Ελλάδας συνεργάτες τους να περιορίσουν όσο το δυνατό περισσότερο τους βαθμούς ελευθερίας που ανακτούσε η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση συνεπακόλουθα ολοκληρώνοντας το τρίτο μνημόνιο.

Όπως όλα δείχνουν το βιβλίο, που θα βγει στο τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, οι πρώτοι που θα σπεύσουν να το αγοράσουν θα είναι οι πολιτικοί του αντίπαλοι αλλά και κάθε είδους εχθροί του.

Τα επόμενα κεφάλαια σύμφωνα με πληροφορίες είναι αφιερωμένα στην περίοδο 19-23.

Τα ερωτήματα είναι πολλά και οι προσδοκίες των αναγνωστών από τον συγγραφέα είναι μεγάλες γιατί δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές αυτής της περιόδου που έφεραν πρωτίστως τη ΝΔ στο 41% και δευτερευόντως το ΣΥΡΙΖΑ στο 19%.

Θρίλερ με επικό τέλος

Πολλοί ήδη αναρωτιούνται αν θα φωτιστούν πλευρές της εσωτερικής διαπάλης στο ΣΥΡΙΖΑ με ορόσημο την περίφημη διεύρυνση του 2019, που δοκίμασε τα όρια της αστικής αυτοπεποίθησης κάποιων συντρόφων της Αριστεράς ή πλευρές της προεκλογικής ιδιαίτερα περιόδου στο δρόμο προς τις κάλπες του 2023, όταν αλλεπάλληλες εσωτερικές κρίσεις δοκίμαζαν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία του συγγραφέα μέχρι και την παραμονή της Κυριακής των εκλογών.

Η αφήγηση περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες και τα χρόνια από την παραίτησή του στο σήμερα με το πολιτικό θρίλερ να οδεύει σε μια επική κάθαρση – μιλώντας με όρους επικής λογοτεχνίας.

Τα ονόματα που θα βάλει στις 600 περίπου σελίδες του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι το καθένα και από μια ξεχωριστή έκπληξη, πρώτα για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές συντρόφους, φίλους και εχθρούς του είτε για τους αναγνώστες.

Ο τρόπος που ο συγγραφέας θα τους «τιμήσει» εντάσσοντάς τους στην αφήγησή του έχει τη σημασία του ακόμη και για τον εκδοτικό οίκο που σε αυτή τη φάση βάζει και εκείνος τις δικές του πινελιές για την επιτυχία του βιβλίου που ο τίτλος του θα είναι μια λέξη που θα τα λέει όλα.