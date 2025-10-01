newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 01 Οκτωβρίου 2025 | 13:21

Το βιβλίο «ντοκουμέντο» του Αλέξη Τσίπρα – Τα γεγονότα, τα πρόσωπα «έκπληξη» και οι αλήθειες του συγγραφέα

Ένα πολιτικό «θρίλερ» που πρώτοι θα διαβάσουν οι εχθροί του πρώην πρωθυπουργού, η αποκάλυψη των πρακτικών του Συμβουλίων Πολιτικών Αρχηγών του ΄15 ξεκλείδωσε… τον συγγραφέα.

Σωτήρης Μπολάκης
ΡεπορτάζΣωτήρης Μπολάκης
Μετά την επούλωση του τραύματος της μεγάλης… παραίτησης ο πρώην πρωθυπουργός κάθισε αθόρυβα και σχεδόν μυστικά με τους τους πιο έμπιστους ανθρώπους του και έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του για να την ολική επαναφορά.

Εκτός από το Ινστιτούτο στις πρώτες του σκέψεις ήταν πάντα να γράψει βιβλίο για τους μύθους που καλλιεργήθηκαν γύρω από το όνομά του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας δεν έγραψε την αυτοβιογραφία του ως πρώην πρωθυπουργός, ούτε τα απομνημονεύματά του, αλλά ένα βιβλίο με πολιτικά και ιστορικά ντοκουμέντα, με ανέκδοτες αφηγήσεις και συνομιλίες με πρόσωπα πρωταγωνιστές κρίσιμων περιόδων που στιγμάτισαν την πολιτική του διαδρομή μέχρι σήμερα.

Σημείο καμπής

Από την πρώτη στιγμή η μέριμνα του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων του ήταν να δημιουργηθεί ένα αρχείο με ντοκουμέντα κάθε μορφής και για κάθε πτυχή της πολυτάραχης περιόδου του 15-19, αρχικά.

Όσο εμπλουτιζόταν αυτό το αρχείο σχεδόν σε καθημερινή βάση και όσο το όνομά του ολοένα και περισσότερο γινόταν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, τόσο βάθαινε μέσα του η επιθυμία του να πει την δική του αλήθεια και να περιγράψει χωρίς μεσάζοντες, διερμηνείς και παρεμβολές τη δική του εκδοχή για τη διακυβέρνησή του και για τα «πέτρινα χρόνια» στην αξιωματική αντιπολίτευση που ακολούθησαν.

Η απήχηση του rebranding, που άρχισε με μια φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο και κορυφώθηκε με τις «sold out» εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, είχαν φέρει τον κ. Τσίπρα για τα καλά στο προσκήνιο.

Η σκέψη του βιβλίου ήταν καρφωμένη στο κεφάλι του Αλέξη Τσίπρα προτού ακόμη ανοίξει το γραφείο του στην Αμαλίας, αλλά τον περασμένο Ιούλιο μια σημαντική εξέλιξη ξεκλείδωσε… τον συγγραφέα.

Η δημοσιοποίηση από το in των πρακτικών της Σύσκεψης των Πολιτικών Αρχηγών την επομένη του Δημοψηφίσματος του 2015 και η κατάρρευση του μύθου της «κωλοτούμπας» ήταν το σημείο καμπής που του έδωσε την αναγκαία ώθηση ώστε να καθίσει συστηματικά πλέον μπροστά από τον υπολογιστή του και να γράψει τη δική του εκδοχή, τη δική του αλήθεια, όπως είπε στη le monde, για όλα όσα μέχρι σήμερα μιλούν κυρίως οι εχθροί και οι φίλοι… εξ ονόματός του.

Ο συγγραφέας γράφει για τους εχθρούς του

Από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου ο κ. Τσίπρας δείχνει τις προθέσεις του να μην αφήσει καμία πτυχή που δεν θα φωτίσει για τα κρίσιμα γεγονότα είτε του πρώτου εξαμήνου του 2015 είτε και στη συνέχεια για τη δεύτερη περίοδο της διακύβερνησής του μέχρι το 2018, μέχρι δηλαδή την κορυφαία στιγμή του με τη συμφωνία για την έξοδο από τα μνημόνια.

Μια περίοδο που ο ίδιος χαρακτηρίζει ναρκοθετημένη αναφερόμενος σύμφωνα με πληροφορίες σε μια διαρκή προσπάθεια από τους αντιπάλους του εντός των τειχών και τους εκτός Ελλάδας συνεργάτες τους να περιορίσουν όσο το δυνατό περισσότερο τους βαθμούς ελευθερίας που ανακτούσε η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση συνεπακόλουθα ολοκληρώνοντας το τρίτο μνημόνιο.

Όπως όλα δείχνουν το βιβλίο, που θα βγει στο τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, οι πρώτοι που θα σπεύσουν να το αγοράσουν θα είναι οι πολιτικοί του αντίπαλοι αλλά και κάθε είδους εχθροί του.

Τα επόμενα κεφάλαια σύμφωνα με πληροφορίες είναι αφιερωμένα στην περίοδο 19-23.

Τα ερωτήματα είναι πολλά και οι προσδοκίες των αναγνωστών από τον συγγραφέα είναι μεγάλες γιατί δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές αυτής της περιόδου που έφεραν πρωτίστως τη ΝΔ στο 41% και δευτερευόντως το ΣΥΡΙΖΑ στο 19%.

Θρίλερ με επικό τέλος

Πολλοί ήδη αναρωτιούνται αν θα φωτιστούν πλευρές της εσωτερικής διαπάλης στο ΣΥΡΙΖΑ με ορόσημο την περίφημη διεύρυνση του 2019, που δοκίμασε τα όρια της αστικής αυτοπεποίθησης κάποιων συντρόφων της Αριστεράς ή πλευρές της προεκλογικής ιδιαίτερα περιόδου στο δρόμο προς τις κάλπες του 2023, όταν αλλεπάλληλες εσωτερικές κρίσεις δοκίμαζαν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία του συγγραφέα μέχρι και την παραμονή της Κυριακής των εκλογών.

Η αφήγηση περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες και τα χρόνια από την παραίτησή του στο σήμερα με το πολιτικό θρίλερ να οδεύει σε μια επική κάθαρση – μιλώντας με όρους επικής λογοτεχνίας.

Τα ονόματα που θα βάλει στις 600 περίπου σελίδες του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι το καθένα και από μια ξεχωριστή έκπληξη, πρώτα για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές συντρόφους, φίλους και εχθρούς του είτε για τους αναγνώστες.

Ο τρόπος που ο συγγραφέας θα τους «τιμήσει» εντάσσοντάς τους στην αφήγησή του έχει τη σημασία του ακόμη και για τον εκδοτικό οίκο που σε αυτή τη φάση βάζει και εκείνος τις δικές του πινελιές για την επιτυχία του βιβλίου που ο τίτλος του θα είναι μια λέξη που θα τα λέει όλα.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

World
ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

Stream newspaper
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»
Μέσω εκδήλωσης 01.10.25

Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»

«Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του», υπογράμμισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι
Απεργία 01.10.25

Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι

«Έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα», τόνισε από την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας
ΣΥΡΙΖΑ 01.10.25

Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας

«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Τσουκαλά 01.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 01.10.25

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ
Τα αδικήματα 01.10.25

Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό
«Παράνομα δεδομένα» 01.10.25

Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό

Η Meta κατηγορείται ότι παρααβίασε το GDPR χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους για να δημιουργήσει εξατομικευμένα διαφημιστικά προφίλ.

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Μύκονος: Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει ο Τομ Γκρίνγουντ, 40 ημέρες μετά το τροχαίο με τη γουρούνα
Στη Μύκονο 01.10.25

Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει ο Τομ Γκρίνγουντ, 40 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο με τη γουρούνα

Ο CEO της Volt, Τομ Γκρίνγουντ, είχε αρχίσει να επικοινωνεί με το περιβάλλον από τις αρχές Σεπτεμβρίου - Θα παραμείνει στη χώρα μας στο πλαίσιο της ανάρρωσης ώστε να παρακολουθείται από τους γιατρούς

Σύνταξη
Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»
Μέσω εκδήλωσης 01.10.25

Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»

«Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του», υπογράμμισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι
Απεργία 01.10.25

Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι

«Έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα», τόνισε από την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικά ζητήματα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»
Πρώτες δηλώσεις 01.10.25

Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικά ζητήματα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»

Στη Δανία βρίσκονται σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες για να συμμετάσχουν σε σύνοδο κορυφής, η οποία αναμένεται να λάβει αποφάσεις για τη δημιουργία ενός τείχους προστασίας από drones

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο – Στις 106,2 μονάδες ο δείκτης
Στοιχεία ΙΟΒΕ 01.10.25

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο - Πού διαμορφώθηκε ο δείκτης

Οι αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο επέδρασαν αρνητικά στις προβλέψεις για τις εξαγωγές στη Βιομηχανία - Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έπεσε από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας
ΣΥΡΙΖΑ 01.10.25

Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας

«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική – Δείτε βίντεο
Δείτε βίντεο 01.10.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική - Πώς δρούσε

Η λεία της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αττική, υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ - Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Σύνταξη
«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ουκρανία, ο Αντρέι Σεφτσένκο δεν πρόκειται να δεχτεί να αποχωρήσει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ από τον πάγκο της Εθνικής – Τι ισχύει με τις επαφές με Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Τσουκαλά 01.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01.10.25

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Σύνταξη
Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 01.10.25

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα
Οι περιοχές 01.10.25

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

