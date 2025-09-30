newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας

To νέο «ραντεβού» των προοδευτικών Ινστιτούτων- Τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος στην κεντροαριστερά και οι λογαριασμοί χωρίς τον…ξενοδόχο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Πώς θα “ξεβαλτώσουμε” σύντροφοι;». Αυτός είναι ο άλυτος γρίφος που επιχειρούν να λύσουν τα στελέχη της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Συζητήσεις επί συζητήσεων σε κομματικά γραφεία, ινστιτούτα, εκδηλώσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και τραπεζώματα σε σπίτια. Το τελευταίο διάστημα, τα σενάρια για το μέλλον της κεντροαριστεράς «φουντώνουν». Συνεργασίες, συγκλίσεις, κοινά ψηφοδέλτια, νέα και παλιά κόμματα. Πού βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις; Άλλοι ελπίζουν στην επιστροφή του και άλλοι καταρτίζουν το πλάνο τους, με κριτήριο να προλάβουν τυχόν κινήσεις του.

Η πολιτική «τράπουλα» φαίνεται πως ξαναμοιράζεται και σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο δεδομένο είναι πάντα ένα στο τέλος της ημέρας. Τα κόμματα δεν φτιάχνονται από την ένωση προσωπικοτήτων αλλά προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας. Και είναι σαφές ότι η συνθήκη αυτή αποτυπώνεται μερικώς και στις δημοσκοπήσεις, με την προοδευτική αντιπολίτευση να αδυνατεί να πείσει για την  εναλλακτική της πρόταση. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται μέχρι τα Χριστούγεννα να υπάρχουν αναδιατάξεις στον πολιτικό χάρτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι κοινές πρωτοβουλίες κομμάτων και στελεχών θα πυκνώσουν.

Το επόμενο «ραντεβού»

Η εκδήλωση της Παλλήνης, με τη συμμετοχή της πρώην υποψήφιας ΠτΔ, Λούκας Κατσέλη, του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου Μπουλμπασάκου από το ΠΑΣΟΚ και άλλων προσώπων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Πρώτον, για τη σύνθεση του πανελ, δεύτερον για τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, τρίτον, για τις παρουσίες που τράβηξαν τα «φώτα» και τέταρτον, για τις προτάσεις που κατατέθηκαν.

Το επόμενο «μεγάλο» ραντεβού για την κεντροαριστερά φαίνεται πως θα είναι το διήμερο 10 & 11 Οκτωβρίου. Τότε, τρία Ινστιτούτα του προοδευτικού χώρου, το Ινστιτούτο Ερευνών Πολιτικής & Στρατηγικής (ΙΝΤΕΡΠΟΣΤ) της Λούκας Κατσέλη, το ΕΝΑ- Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών(που ιδρύθηκε από τον Γ. Δραγασάκη) με επικεφαλής τον Τάκη Κορκολή και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης του καθηγητή στο Παν/μιο Πελοποννήσου, Θοδωρή Τσέκου με καταγωγή από το ΠΑΣΟΚ, θα προχωρήσουν στην πρώτη τους κοινή δημόσια εκδήλωση. Σημειωτέον ότι, το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα δεν θα συμμετέχει, εν τέλει, στους διοργανωτές της εκδήλωσης. Μένει να φανεί εάν θα έχει παρουσία σε κάποιο από τα πάνελ.

Το «μοτίβο» της Κουμουνδούρου και ο Χαρίτσης

Η Κουμουνδούρου δεν είδε με καχυποψία την εκδήλωση της Παλλήνης. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος, τόνιζαν στο in, ότι η λογική της συγκεκριμένης εκδήλωσης πρέπει να «απλωθεί» σε όλη την Ελλάδα, καθώς ανοίγει δρόμους για περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Άλλωστε, ο Σωκράτης Φάμελλος έστειλε συγκεκριμένο μήνυμα προς τον Αλέξη Χαρίτση. Στις 4 Οκτωβρίου, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να εγκρίνει την πρόταση για δημιουργία κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας με τη Νέα Αριστερά. Ο στόχος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ; Η επιστροφή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είναι άραγε εφικτή μία τέτοια κίνηση; Στη Νέα Αριστερά τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Η αυτοτελής συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείεται να οδηγήσει το κόμμα σε διάσπαση, με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετά στελέχη, που κλείνουν το μάτι προς το Μέρα25. Εντούτοις, τα στελέχη της Πατησίων συμφωνούν οριζόντια σε δύο καίρια ζητήματα. Πρώτον, υπάρχει απόλυτη προγραμματική σύμπνοια και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός. Δεύτερον, η πλειοψηφία των κεντρικών στελεχών και πρώην υπουργών του κόμματος βλέπει με καχυποψία μία ενδεχόμενη επιστροφή Τσίπρα.

Τα σενάρια πάντως γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό φαίνεται πως απασχολούν όλο και περισσότερο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα εξελίχθησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Παύλος Πολάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του (libre.gr) ανέφερε ότι «η δημιουργία ενός νέου κόμματος, νομοτελειακά σημαίνει διαφωνία στις προγραμματικές μας θέσεις». Βέβαια, στον 7ο της Κουμουνδούρου, εκτιμούν ότι μία ενωτική πρωτοβουλία περιλαμβάνει και τον πρώην πρωθυπουργό.

Η Κατσέλη και ο Τεμπονέρας

Τη δική της πρόταση σε σχέση με την πορεία της κεντροαριστεράς έχει καταθέσει η Λούκα Κατσέλη. Η πρώην υποψήφια ΠτΔ προτείνει την κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων μέσα από συγκεκριμένα βήματα. Κατ’ αρχάς, προκρίνει τη δημιουργία μίας ολιγομελούς επιτροπής «σοφών» της προοδευτικής παράταξης, με σημαντική παρουσία στην πολιτική ζωή και αναγνωρισμένη επαγγελματική πορεία. Αυτά τα πρόσωπα θα δεσμευτούν ότι δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές και συγχρόνως θα επωμιστούν την ευθύνη να συγκροτήσουν ένα κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών κομμάτων, τα οποία θα διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους.

Σαφείς αποστάσεις φαίνεται πως έχει επιλέξει να πάρει από την Κουμουνδούρου ο  Διονύσης Τεμπονέρας, ακολουθώντας τον δικό του δρόμο. Το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κύκλος τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του κόμματός του έχει κλείσει, ενώ πρότεινε τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα της αριστεράς. Ως προς την παρουσία Τσίπρα, επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει σημαίνοντα ρόλο την επόμενη μέρα, ωστόσο, αυτό που -κατά τον ίδιο- προέχει είναι ο διάλογος κομμάτων, προσωπικοτήτων και πολιτών από μηδενική βάση.

Stream newspaper
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία
Έκθεση GovWatch 29.09.25

Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία

Με αφορμή την έκθεση για το κράτος δικαίου, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Με πολλά εισοδήματα αλλά και υψηλό δανεισμό ο Στέφανος Κασσελάκης

Στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης καταθέτει τα ίδια στοιχεία που είχε εμφανίσει και το 2024, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζει τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Σπέτσες και Νέα Υόρκη, αλλά και δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων.

Σύνταξη
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Σύνταξη
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Champions League 30.09.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
