Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας

«Πώς θα “ξεβαλτώσουμε” σύντροφοι;». Αυτός είναι ο άλυτος γρίφος που επιχειρούν να λύσουν τα στελέχη της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Συζητήσεις επί συζητήσεων σε κομματικά γραφεία, ινστιτούτα, εκδηλώσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και τραπεζώματα σε σπίτια. Το τελευταίο διάστημα, τα σενάρια για το μέλλον της κεντροαριστεράς «φουντώνουν». Συνεργασίες, συγκλίσεις, κοινά ψηφοδέλτια, νέα και παλιά κόμματα. Πού βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις; Άλλοι ελπίζουν στην επιστροφή του και άλλοι καταρτίζουν το πλάνο τους, με κριτήριο να προλάβουν τυχόν κινήσεις του.

Η πολιτική «τράπουλα» φαίνεται πως ξαναμοιράζεται και σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο δεδομένο είναι πάντα ένα στο τέλος της ημέρας. Τα κόμματα δεν φτιάχνονται από την ένωση προσωπικοτήτων αλλά προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας. Και είναι σαφές ότι η συνθήκη αυτή αποτυπώνεται μερικώς και στις δημοσκοπήσεις, με την προοδευτική αντιπολίτευση να αδυνατεί να πείσει για την εναλλακτική της πρόταση. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται μέχρι τα Χριστούγεννα να υπάρχουν αναδιατάξεις στον πολιτικό χάρτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι κοινές πρωτοβουλίες κομμάτων και στελεχών θα πυκνώσουν.

Το επόμενο «ραντεβού»

Η εκδήλωση της Παλλήνης, με τη συμμετοχή της πρώην υποψήφιας ΠτΔ, Λούκας Κατσέλη, του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου Μπουλμπασάκου από το ΠΑΣΟΚ και άλλων προσώπων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Πρώτον, για τη σύνθεση του πανελ, δεύτερον για τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, τρίτον, για τις παρουσίες που τράβηξαν τα «φώτα» και τέταρτον, για τις προτάσεις που κατατέθηκαν.

Το επόμενο «μεγάλο» ραντεβού για την κεντροαριστερά φαίνεται πως θα είναι το διήμερο 10 & 11 Οκτωβρίου. Τότε, τρία Ινστιτούτα του προοδευτικού χώρου, το Ινστιτούτο Ερευνών Πολιτικής & Στρατηγικής (ΙΝΤΕΡΠΟΣΤ) της Λούκας Κατσέλη, το ΕΝΑ- Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών(που ιδρύθηκε από τον Γ. Δραγασάκη) με επικεφαλής τον Τάκη Κορκολή και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης του καθηγητή στο Παν/μιο Πελοποννήσου, Θοδωρή Τσέκου με καταγωγή από το ΠΑΣΟΚ, θα προχωρήσουν στην πρώτη τους κοινή δημόσια εκδήλωση. Σημειωτέον ότι, το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα δεν θα συμμετέχει, εν τέλει, στους διοργανωτές της εκδήλωσης. Μένει να φανεί εάν θα έχει παρουσία σε κάποιο από τα πάνελ.

Το «μοτίβο» της Κουμουνδούρου και ο Χαρίτσης

Η Κουμουνδούρου δεν είδε με καχυποψία την εκδήλωση της Παλλήνης. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος, τόνιζαν στο in, ότι η λογική της συγκεκριμένης εκδήλωσης πρέπει να «απλωθεί» σε όλη την Ελλάδα, καθώς ανοίγει δρόμους για περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Άλλωστε, ο Σωκράτης Φάμελλος έστειλε συγκεκριμένο μήνυμα προς τον Αλέξη Χαρίτση. Στις 4 Οκτωβρίου, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να εγκρίνει την πρόταση για δημιουργία κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας με τη Νέα Αριστερά. Ο στόχος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ; Η επιστροφή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είναι άραγε εφικτή μία τέτοια κίνηση; Στη Νέα Αριστερά τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Η αυτοτελής συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείεται να οδηγήσει το κόμμα σε διάσπαση, με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετά στελέχη, που κλείνουν το μάτι προς το Μέρα25. Εντούτοις, τα στελέχη της Πατησίων συμφωνούν οριζόντια σε δύο καίρια ζητήματα. Πρώτον, υπάρχει απόλυτη προγραμματική σύμπνοια και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός. Δεύτερον, η πλειοψηφία των κεντρικών στελεχών και πρώην υπουργών του κόμματος βλέπει με καχυποψία μία ενδεχόμενη επιστροφή Τσίπρα.

Τα σενάρια πάντως γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό φαίνεται πως απασχολούν όλο και περισσότερο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα εξελίχθησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Παύλος Πολάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του (libre.gr) ανέφερε ότι «η δημιουργία ενός νέου κόμματος, νομοτελειακά σημαίνει διαφωνία στις προγραμματικές μας θέσεις». Βέβαια, στον 7ο της Κουμουνδούρου, εκτιμούν ότι μία ενωτική πρωτοβουλία περιλαμβάνει και τον πρώην πρωθυπουργό.

Η Κατσέλη και ο Τεμπονέρας

Τη δική της πρόταση σε σχέση με την πορεία της κεντροαριστεράς έχει καταθέσει η Λούκα Κατσέλη. Η πρώην υποψήφια ΠτΔ προτείνει την κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων μέσα από συγκεκριμένα βήματα. Κατ’ αρχάς, προκρίνει τη δημιουργία μίας ολιγομελούς επιτροπής «σοφών» της προοδευτικής παράταξης, με σημαντική παρουσία στην πολιτική ζωή και αναγνωρισμένη επαγγελματική πορεία. Αυτά τα πρόσωπα θα δεσμευτούν ότι δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές και συγχρόνως θα επωμιστούν την ευθύνη να συγκροτήσουν ένα κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών κομμάτων, τα οποία θα διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους.

Σαφείς αποστάσεις φαίνεται πως έχει επιλέξει να πάρει από την Κουμουνδούρου ο Διονύσης Τεμπονέρας, ακολουθώντας τον δικό του δρόμο. Το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κύκλος τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του κόμματός του έχει κλείσει, ενώ πρότεινε τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα της αριστεράς. Ως προς την παρουσία Τσίπρα, επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει σημαίνοντα ρόλο την επόμενη μέρα, ωστόσο, αυτό που -κατά τον ίδιο- προέχει είναι ο διάλογος κομμάτων, προσωπικοτήτων και πολιτών από μηδενική βάση.