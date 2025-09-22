newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το Σαββατοκύριακο που πέρασε μπορεί να μην είχε κάποια μεγάλη πολιτική είδηση, ωστόσο είχε πολλές μικρές, αλλά με μεγάλο ειδικό βάρος.

Από τη μια πλευρά ήταν η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στην εκπομπή του mega «Χαμογέλα και Πάλι» και στο Νίκο Συρίγο στην οποία για πρώτη φορά η πρόεδρος του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών άφησε ανοιχτό – πιο καθαρά από κάθε άλλη φορά – το ενδεχόμενο το κίνημα «μέχρι τέλους» να εξελιχθεί σε πολιτικό υποκείμενο και η ίδια να είναι μέρος του.

Από την άλλη πλευρά στο επίκεντρο βρέθηκαν δυο ακόμη εξελίξεις που μόνο απαρατήρητες δεν μπορούν να περάσουν σε αυτή τη φάση.

«Ο Αλέξης Χαρίτσης επέστρεψε στην Αυγή» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της μιας με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να δίνει συνέντευξη στην εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δεύτερη είδηση αφορά στο ΠΑΣΟΚ και στο Χάρη Δούκα ο οποίος έριξε μια βόμβα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του mega Σαββατοκύριακο πρότεινε το Συνέδριο του κόμματος στα μέσα Δεκεμβρίου να μετεξελιχθεί σε ένα Συνέδριο Ανοιχτό, όλων των προοδευτικών δυνάμεων και κομμάτων.

Τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κατά κοινή ομολογία έβαλαν φωτιά στα επιτελεία των τριών προοδευτικών σχηματισμών.
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επί ένα σχεδόν μήνα κινούνται στον ρυθμό και τον τόνο που έδινε το φημολογούμενο «κόμμα Τσίπρα» η αναβίωση του δίπολου Τσίπρα – Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν άνοιξε ποτέ τα χαρτιά του και όσοι πόνταραν σε πρωτοβουλίες άμεσα από τον πρώην πρωθυπουργό για μια ακόμη φορά διαψεύστηκαν και θα συνεχίσουν για πολύ ακόμη να διαψεύδονται, όπως όλα δείχνουν.

Ταυτόχρονα όμως οι δημοσκοπήσεις στον απόηχο της ΔΕΘ ήρθαν να επισφραγίσουν τη δυναμική που καταγράφεται στην εκλογική βάση της Κεντροαριστεράς και το αθροιστικά 20% και πάνω που συγκέντρωσε το ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα» λειτούργησε ως επιταχυντής πρωτοβουλιών.

Τα επιτελεία σε Κουμουνδούρου και Πατησίων πήραν απόφαση να επικοινωνήσουν και πάλι.

Η συνέντευξη του Αλέξη Χαρίτση στην Αυγή της Κυριακής αποτελεί σημείο καμπής και το επόμενο διάστημα ενωτικοί της Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ θα εντείνουν τη συνεργασίας εντός και εκτός Βουλής.

Το τρένο της συγκόλλησης σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων θα πρέπει για την ώρα αποκλειστεί, αλλά το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι αυτή η συνεργασία γίνεται με στρατηγικό στόχο και ορίζοντα τις εκλογές.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μάλιστα το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως και σε έναν από τους πάγκους που επισκέφτηκε άκουσε μια κυρία να του λέει «Πρόεδρε κάντε κάτι να ενώσετε την Αριστερά διότι θα αλλάξω πλανήτη» με τον κ. Φάμελλο να της απαντά «δεν θα σε ακολουθήσω σε άλλο πλανήτη γιατί θα ενώσουμε την Αριστερά».

Το περιβάλλον υπο προϋποθέσεις μπορεί να ευνοήσει όλα τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι σχολίαζε κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που τάσσεται ανοιχτά υπέρ της μεγάλης υπέρβασης στο ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
Όπως παρατηρούσε οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε αυτή τη φάση ακόμη και σε κορυφαίο επίπεδο «δεν είναι εχθρικές προς τον Αλέξη Τσίπρα» και σε κάθε περίπτωση μπορεί να λειτουργήσουν και ενισχυτικά ως προς τα σενάρια που συζητούνται για τον πρώην πρωθυπουργό.

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς»

Σε αυτό το σκηνικό ο Χάρης Δούκας όχι μόνο δεν είναι απλός παρατηρητής αλλά μπαίνει σφήνα και ως «αρχηγός της Αριστερής πτέρυγας» του ΠΑΣΟΚ ζητά το επικείμενο Συνέδριο του Δεκεμβρίου να μετεξελιχθεί σε ένα Ανοιχτό Συνέδριο που θα δώσει σε ακόμη πλατύτερα κλίμακα από τη στενή κομματική βάση των 4.000 συνέδρων τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το επόμενο βήμα για να υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στη σήψη να γίνει ένα μεγάλο ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο, όχι κλειστά μητρώα, όχι fast track, όπου θα υπάρξει συλλογική απόφαση που θα λέει «δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ»» είπε ο κ. Δούκας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ουσιαστικά προτείνει ένα συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» με τη συμμετοχή όχι μόνο Ινστιτούτων και φορέων αλλά και κομμάτων με στόχο ουσιαστικά να κλειδώσει η κυβερνητική συνεργασία των προοδευτικών κόμματων.

Για αυτό το λόγο εξάλλου κορυφαία στελέχη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είδαν πολύ θετικά την πρόταση Δούκα, ο οποίος όμως φαίνεται ότι βάζει δύσκολα στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Την πρότασή του την πλαισίωσε και με τη φράση ότι «είναι χρέος του να τα καταφέρει» να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «γιατί αλλιώς η χώρα θα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες».

Το «κόμμα Καρυστιανού»

Δύο πρώην πρωθυπουργοί και μια μάνα σύμβολο πάντως και μόνο στην ιδέα ότι κάνουν κόμμα έχουν ανακατέψει για τα καλά το πολιτικό σκηνικό.

Η κα Καρυστιανού όμως και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα «κόμμα των Τεμπών» κατά της διαφθοράς με νέα άφθαρτα πρόσωπα όπως φιλοδοξεί το κίνημα «μέχρι τέλους» θα τέμνει οριζόντια το πολιτικό σκηνικό.

«Όλοι θα έρθουν στα πραγματικά μέτρα τους» σημειώνει έμπειρο κομματικό στέλεχος δείχνοντας ότι το πρόβλημα θα το έχουν τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας ή το ΚΙΔΗ και η Ελληνική Λύση.

Ωστόσο στελέχη της Κεντροαριστεράς βλέπουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς θα είναι ένα ακόμη κόμμα που θα τοποθετηθεί αντιπαραθετικά στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Μάλιστα εκτιμάται ότι θα είναι και εξαιρετικά άβολη ακόμη και η αντιπαράθεση με την κα Καρυστιανού με δεδομένο το ισχυρό συναισθηματικό φορτίο της παρουσίας.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ λέει ο Δούκας – Να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ λέει ο Δούκας – Να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό συνέδριο

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «η απάντηση σε σημαντικά προβλήματα της χώρας, πρέπει να είναι μία προοδευτική απάντηση». Το επόμενο βήμα ανέφερε, είναι, για να μπορέσει να υπάρξει μία ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση απέναντι στη σήψη, να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Ιταλία 22.09.25

Εντονες αντιδράσεις για τη Μελόνι που θυμήθηκε «τις πάστες» της παιδικής ηλικίας

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Αγιο Ορος 22.09.25

Σεισμός στα ανοιχτά των Καρυών

Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.

Σύνταξη
