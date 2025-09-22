Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε μπορεί να μην είχε κάποια μεγάλη πολιτική είδηση, ωστόσο είχε πολλές μικρές, αλλά με μεγάλο ειδικό βάρος.

Από τη μια πλευρά ήταν η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στην εκπομπή του mega «Χαμογέλα και Πάλι» και στο Νίκο Συρίγο στην οποία για πρώτη φορά η πρόεδρος του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών άφησε ανοιχτό – πιο καθαρά από κάθε άλλη φορά – το ενδεχόμενο το κίνημα «μέχρι τέλους» να εξελιχθεί σε πολιτικό υποκείμενο και η ίδια να είναι μέρος του.

Από την άλλη πλευρά στο επίκεντρο βρέθηκαν δυο ακόμη εξελίξεις που μόνο απαρατήρητες δεν μπορούν να περάσουν σε αυτή τη φάση.

«Ο Αλέξης Χαρίτσης επέστρεψε στην Αυγή» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της μιας με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να δίνει συνέντευξη στην εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δεύτερη είδηση αφορά στο ΠΑΣΟΚ και στο Χάρη Δούκα ο οποίος έριξε μια βόμβα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του mega Σαββατοκύριακο πρότεινε το Συνέδριο του κόμματος στα μέσα Δεκεμβρίου να μετεξελιχθεί σε ένα Συνέδριο Ανοιχτό, όλων των προοδευτικών δυνάμεων και κομμάτων.

Τρέχουμε τώρα

Τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κατά κοινή ομολογία έβαλαν φωτιά στα επιτελεία των τριών προοδευτικών σχηματισμών.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επί ένα σχεδόν μήνα κινούνται στον ρυθμό και τον τόνο που έδινε το φημολογούμενο «κόμμα Τσίπρα» η αναβίωση του δίπολου Τσίπρα – Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν άνοιξε ποτέ τα χαρτιά του και όσοι πόνταραν σε πρωτοβουλίες άμεσα από τον πρώην πρωθυπουργό για μια ακόμη φορά διαψεύστηκαν και θα συνεχίσουν για πολύ ακόμη να διαψεύδονται, όπως όλα δείχνουν.

Ταυτόχρονα όμως οι δημοσκοπήσεις στον απόηχο της ΔΕΘ ήρθαν να επισφραγίσουν τη δυναμική που καταγράφεται στην εκλογική βάση της Κεντροαριστεράς και το αθροιστικά 20% και πάνω που συγκέντρωσε το ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα» λειτούργησε ως επιταχυντής πρωτοβουλιών.

Τα επιτελεία σε Κουμουνδούρου και Πατησίων πήραν απόφαση να επικοινωνήσουν και πάλι.

Η συνέντευξη του Αλέξη Χαρίτση στην Αυγή της Κυριακής αποτελεί σημείο καμπής και το επόμενο διάστημα ενωτικοί της Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ θα εντείνουν τη συνεργασίας εντός και εκτός Βουλής.

Το τρένο της συγκόλλησης σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων θα πρέπει για την ώρα αποκλειστεί, αλλά το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι αυτή η συνεργασία γίνεται με στρατηγικό στόχο και ορίζοντα τις εκλογές.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μάλιστα το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως και σε έναν από τους πάγκους που επισκέφτηκε άκουσε μια κυρία να του λέει «Πρόεδρε κάντε κάτι να ενώσετε την Αριστερά διότι θα αλλάξω πλανήτη» με τον κ. Φάμελλο να της απαντά «δεν θα σε ακολουθήσω σε άλλο πλανήτη γιατί θα ενώσουμε την Αριστερά».

Το περιβάλλον υπο προϋποθέσεις μπορεί να ευνοήσει όλα τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι σχολίαζε κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που τάσσεται ανοιχτά υπέρ της μεγάλης υπέρβασης στο ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Όπως παρατηρούσε οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε αυτή τη φάση ακόμη και σε κορυφαίο επίπεδο «δεν είναι εχθρικές προς τον Αλέξη Τσίπρα» και σε κάθε περίπτωση μπορεί να λειτουργήσουν και ενισχυτικά ως προς τα σενάρια που συζητούνται για τον πρώην πρωθυπουργό.

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς»

Σε αυτό το σκηνικό ο Χάρης Δούκας όχι μόνο δεν είναι απλός παρατηρητής αλλά μπαίνει σφήνα και ως «αρχηγός της Αριστερής πτέρυγας» του ΠΑΣΟΚ ζητά το επικείμενο Συνέδριο του Δεκεμβρίου να μετεξελιχθεί σε ένα Ανοιχτό Συνέδριο που θα δώσει σε ακόμη πλατύτερα κλίμακα από τη στενή κομματική βάση των 4.000 συνέδρων τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το επόμενο βήμα για να υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στη σήψη να γίνει ένα μεγάλο ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο, όχι κλειστά μητρώα, όχι fast track, όπου θα υπάρξει συλλογική απόφαση που θα λέει «δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ»» είπε ο κ. Δούκας.

<br />

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ουσιαστικά προτείνει ένα συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» με τη συμμετοχή όχι μόνο Ινστιτούτων και φορέων αλλά και κομμάτων με στόχο ουσιαστικά να κλειδώσει η κυβερνητική συνεργασία των προοδευτικών κόμματων.

Για αυτό το λόγο εξάλλου κορυφαία στελέχη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είδαν πολύ θετικά την πρόταση Δούκα, ο οποίος όμως φαίνεται ότι βάζει δύσκολα στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Την πρότασή του την πλαισίωσε και με τη φράση ότι «είναι χρέος του να τα καταφέρει» να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «γιατί αλλιώς η χώρα θα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες».

Το «κόμμα Καρυστιανού»

Δύο πρώην πρωθυπουργοί και μια μάνα σύμβολο πάντως και μόνο στην ιδέα ότι κάνουν κόμμα έχουν ανακατέψει για τα καλά το πολιτικό σκηνικό.

Η κα Καρυστιανού όμως και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα «κόμμα των Τεμπών» κατά της διαφθοράς με νέα άφθαρτα πρόσωπα όπως φιλοδοξεί το κίνημα «μέχρι τέλους» θα τέμνει οριζόντια το πολιτικό σκηνικό.

«Όλοι θα έρθουν στα πραγματικά μέτρα τους» σημειώνει έμπειρο κομματικό στέλεχος δείχνοντας ότι το πρόβλημα θα το έχουν τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας ή το ΚΙΔΗ και η Ελληνική Λύση.

Ωστόσο στελέχη της Κεντροαριστεράς βλέπουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς θα είναι ένα ακόμη κόμμα που θα τοποθετηθεί αντιπαραθετικά στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Μάλιστα εκτιμάται ότι θα είναι και εξαιρετικά άβολη ακόμη και η αντιπαράθεση με την κα Καρυστιανού με δεδομένο το ισχυρό συναισθηματικό φορτίο της παρουσίας.